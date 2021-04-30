Стоит ли покупать матрас в интернет-магазине: за и против

Сегодня в интернете можно купить все, что пожелаете. Продажей матрасов занимаются многие специализированные магазины, и сами производители предлагают максимально выгодные цены для покупателей. Но в мануалах по выбору матраса указывается, что на нем требуется полежать, перед тем как купить, а сделать это онлайн невозможно. Разберемся, стоит ли покупать такой товар в интернете.

Недостатки интернет-шопинга

Хотя чаще всего начинают с преимуществ, мы пойдем другим путем и сначала расскажем, что может быть плохого. Одна из распространенных проблем – несоответствие представленному фото. Онлайн-каталоги очень красочные, яркие, но когда товар приходит, то наступает разочарование. Этим грешат продавцы, которые стремятся получить быструю выгоду и не задумываются о будущем. Если магазин работает несколько лет, то ему можно доверять.

Еще один недостаток – узнать, насколько подходящую модель выбрали, получится только после оплаты и получения товара. А если, к примеру, был индивидуальный заказ (по своим размерам), то и вернуть такой не получится, разве что если обнаружится брак.

Преимущества покупки матраса в интернет-магазине

Плюсов приобретения такого товара в интернете на самом деле очень много. Можно выделить 3 основных:

удобство;

ассортимент;

реальная экономия.

Есть и другие, но именно они крайне важны для современного покупателя, у которого всегда ограничено время.

Удобство – вся необходимая информация под рукой

Рассмотреть каталог, сравнить разные модели, выбирать можно в любое время, а не привязываться к графику работы. Утром, в обед, вечером, когда есть десяток минут, можно изучать ассортимент и в итоге выбрать именно то, что хочется.

К тому же на страницах каждого товара предлагают исчерпывающие описания, технические параметры. А еще, что очень важно, нет навязчивости консультантов, которая раздражает очень многих покупателей.

Условия оплаты, доставки – все это также можно изучить не спеша и выбрать удобный для себя вариант. Но оценить ассортимент и действительно найти подходящую модель можно, если хоть немного ориентируетесь в характеристиках. Так, матрасы украинского производства «Велам» представлены как в офлайн-магазине, так и на сайте. Поэтому покупатели могут оценить, что, собственно, они покупают.

Ассортимент – выбирайте, что душа пожелает

На страницах сайта действительно можно представить значительно больше моделей, чем в зале магазина. Многие интернет-магазины предлагают услугу сравнения, когда удается в специальной форме рассмотреть сразу несколько матрасов и наглядно увидеть их характеристики. Плюс удастся так же удобно и быстро подобрать сопутствующие товары – наматрасники, подушки и многое другое.

Реальная экономия

Даже если интернет-магазин имеет офлайн-представительство, цены будут отличаться. Часто проводятся акции именно при покупке на сайте. Обслуживать клиентов в таком случае удобнее и нужно задействовать значительно меньше консультантов. Сам же покупатель экономит собственное время, ведь ему не нужно придумывать, с кем оставить детей, как отпроситься с работы или как не потратить лишнего.

Автор: Сергей Мищенко