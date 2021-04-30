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Мужские наручные часы известных брендов. Швейцарские часы и китайские реплики

Наручные часы – один из самых популярных у многих мужчин аксессуар. Их марка, внешний вид и стоимость могут многое рассказать о своем владельце, например, о статусе и образе жизни. Качественные часы известных брендов служат не только для напоминания о времени, но и являются визитной карточкой человека, который их носит.

Швейцария – страна качественных и элитных товаров

На протяжении многих десятилетий Швейцария является символом всего самого лучшего: самого вкусного шоколада, самых зеленых лугов, самого нежного молока, самых красивых горных пейзажей. И даже самые точные часы производят именно тут.

Самые популярные швейцарские бренды:

• Rolex – знаменитый женевский бренд, название которого стало символом роскоши и благосостояния. Часы, выпускаемые под именем этой фирмы, являются очень качественными и точными. Они гарантированно прослужат своим владельцам несколько десятков лет. Rolex часто использует в производстве своих изделий драгоценные камни, качественную керамику и белое золото.
• Audemars Piguet – бренд, ставший культовым. Он прославился на весь мир благодаря часам Royal Oak с великолепным дизайном и прекрасным механизмом, который остается эталоном для многих современных часовых дел мастеров.
• Patek Philippe – компания, основанная в Женеве 2-мя предприимчивыми и талантливыми польскими эмигрантами. Изделия этого бренда являются эталоном качества, красоты и эстетики. Patek Philippe выпускает под своим именем настоящие
произведения искусства со сложным механизмом и очень высокими ценами.

Стоит ли доверять китайским репликам?

Реплика – это легальная копия какого-либо изделия. Многие интернет-магазины предлагают своим покупателям китайские реплики часов известных мировых брендов. Однако ни японские, ни швейцарские бренды не давали разрешения китайским мастерам воспроизводить их изделия. Все реплики Made in China являются нелегальной или полулегальной подделкой, произведенной на неизвестных заводах.

Интернет-магазины предлагают поддельные в Китае часы известных брендов, которые по их утверждению, соответствуют швейцарскому качеству, но имеют более низкую стоимость. Однако часто покупатель приобретает дешевую китайскую подделку, которая лишь внешне похожа на оригинал.

Стоит ли приобретать подобный товар, решать только покупателю. Несомненно, некоторые произведенные в Китае изделия отличаются великолепным качеством и точной копией механизма. Однако подделка всегда остается подделкой. Истинный ценитель и знаток швейцарских брендов всегда различит, что украшает руку его собеседника: оригинал или фальшивка.

В Украине купить оригинальные и качественные часы можно только у официального представителя Deka.

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