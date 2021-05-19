 

Тонкощі обміну української гривні на польські злоті

Досуг Сегодня, 13:1766
Тонкощі обміну української гривні на польські злоті

Наша країна прагне приєднатися до Європейського союзу, адже це відкриває великі можливості для українських виробників та пересічних громадян. Прагнення стати частиною ЄС підштовхує мешканців України до використання іноземної валюти для зберігання власних фінансових накопичень, заробітку на коливаннях курсу. Однією з популярних грошових одиниць серед українців є валюта Польщі, адже дуже часто громадяни нашої країни відвідують сусідню державу з особистого та професійного приводу.

Україні шукають, де вигідно обміняти злоті на гривні, адже перебуваючи у Польщі, є можливість інвестувати в різні цікаві об’єкти, купувати товари та послуги високої якості. Як правильно конвертувати валюту на вигідних умовах? Пропонуємо розглянути це питання більш детально.

 

Основні рекомендації щодо конвертації валюти

 

Поїздка до Польщі або повернення в Україну – це привід звернутися до банківської установи або обмінного пункту для виконання валютного обміну. Фінансові експерти не рекомендують конвертувати гривню у Польщі, адже це призведе до суттєвої зміни курсу не на Вашу користь. Тому українцям рекомендовано виконувати всі транзакції з польськими злотими на території своєї країни.

Для отримання вигідного котирування вартості грошової одиниці Польщі, рекомендуємо звернутися до:

  • Обмінних пунктів. Такі фінансові установи працюють за чинним українським законодавством, тому пропонують виключно безпечний обмін обраної валюти. Крім того, обмінні пункти можуть не використовувати деякі правила щодо валютної ставки, тому вони встановлюють вигідні для клієнтів котирування валютної пари злоті-гривні.
  • Українських банків. Фінансові установи пропонують валютний курс, який максимально наближений до котирування Національного Банку Україну. Крім того, клієнти можуть бути впевнені у тому, що не отримають підроблені купюри.

Бажано звертатися до відомих та великих обмінників, банків з міжнародним ім’ям або тих, що керуються державою. Це дозволить українцям отримати безпечні та прозорі умови обміну іноземної валюти.

Безпека обміну

Ще один важливий лайфхак пов’язаний з сезонністю курсових коливань. Якщо конвертацію потрібно робити не екстрено, рекомендовано детально проаналізувати котирування у різні місяці та дати. Це дозволить обрати дійсно вигідний курс обміну польських злотих на українську гривню. Придбання та продаж валюти потрібно проводити виключно через офіційні установи, адже фінансові транзакції «з рук» можуть призвести до негативних наслідків.

 

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