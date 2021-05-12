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Досуг Сегодня, 13:1877
Премиальные услуги и обслуживание для клиентов в «Укрсиббанк»

Свободно распоряжаться финансами в Украине и за границей, иметь доступ к лучшим банковским продуктам хочет любой деловой и обеспеченный человек. Для этих целей существует премиальное обслуживание, которое дает массу привилегий и возможностей. Предложений разного уровня от банков множество, но следует выбирать только надежные кредитно-финансовые организации, как «Укрсиббанк».

Финансовое учреждение функционирует на европейском капитале, имеет положительную историю взаимоотношений с бизнесом и физическими лицами. Можно узнать подробно обо всех предложениях премиум клиентам на premium.ukrsibbank.com/ru/ (на официальном портале банка) или у менеджеров по телефону 729 (звонки с мобильного бесплатные). Рассмотрим, какие возможности и класс обслуживания в пакете Premium UKRSIBBANK предлагает один из лучших банков страны.

Персональный подход

Клиенты получают личного оператора в контактном центре, который поможет оперативно решить любой финансовый вопрос. Для удобства собственника пакета, в отделениях предоставлены отдельные VIP-зоны с горячим чаем и кофе, бесплатным интернетом, возможностью просмотра финансовых новостей.

Есть услуги консьерж-сервиса, когда специально обученный человек оперативно решает текущие задачи клиента. Это может быть заказ билетов на самолет или поезд, столика в ресторане, передача деловой корреспонденции, получение справочной информации в Украине и в любой точке мира.

Банковские карты и льготы для путешественников

BLACK EDITION — это премиум-банковская карта, которая доступна только особенным клиентам.

ALL INCLUSIVE DE LUXE — пакетное предложение с массой дополнительных возможностей. Есть дебетовые и кредитные карты с расширенным лимитом, снятие наличных без комиссий в сети банкоматов BNP Paribas Group. Клиент может получить на них платежный бонус при покупках в онлайн и офлайн магазинах Украины и мира.

В «Укрсиббанк» путешественники получают следующие привелегии:

  • Прохождение тестов на коронавирус в аэропортах Борисполя и Одессы бесплатно.
  • Доступ в лаундж-зоны большинства аэропортов мира.
  • Скидки в сети магазинов Duty Free.
  • Fast Line. Услуга дает возможность проходить паспортный и таможенный контроль без очереди.
  • Специальные условия по страховым продуктам.

Семейные ценности

Для ваших близких и родных можно заказать дополнительную платежную карту. Для каждого счета доступен выпуск трех банковских карточек с возможностью выбора дизайна. Этот вариант незаменим для детей, которые учатся в других городах и странах, для супругов, которые временно находятся в разъездах. Преимуществом дополнительных карт является то, что не нужно беспокоиться об их своевременном пополнении — они привязаны к счету.

Устанавливать лимиты и управлять операциями можно через личный кабинет онлайн-банкинга или в мобильном приложении для смартфона. Обладатели пакета премиум UKRSIBBANK могут записать своего ребенка в «Школу юного банкира», где его в игровом формате научат основам финансовой грамотности и главным принципам обращения с деньгами.

Премиальные услуги и обслуживание для клиентов в «Укрсиббанк»

Премиальное предложение от «Укрсиббанк» дает клиентам обслуживание высокого статуса и дополнительные бонусы. Данный пакет выбирают активные и целеустремленные пользователи, для которых важна финансовая составляющая жизни и комфортные путешествия миром в целях бизнеса или отдыха с семьей.

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