Показания для КТ при коронавирусе

Коронавирусная инфекция (COVID-19) – гриппоподобное заболевание с преимущественным поражением бронхолегочного дерева, паренхимы легких и стенки кровеносных сосудов. Вирус отличается от штаммов своего семейства «парадоксальными ножницами»: большой процент поражения легких может никак не ощущаться пациентом и не обнаруживаться стандартными методами диагностики, а пневмония одной доли любого легкого может обернуться кислородной недостаточностью тяжелой степени и подключением к аппарату ИВЛ.

Особенность инфицирования дыхательной системы штаммом COVID-19 состоит еще и в том, что пневмония у 40-50% пациентов не визуализируется рентгенологически. Благодаря усилиям и опыту многих врачей лучевой диагностики удалось обнаружить эффективность таких методов, как ультразвуковое исследование легких и компьютерная томография.

Возможности компьютерной томографии (КТ)

КТ – способ получения послойного изображения исследуемого объекта с помощью рентгеновских лучей. В отличие от обычной флюорографии, при КТ получают поперечный срез органа с более высокой контрастностью мягких тканей и изменений в них. Современные аппараты КТ снабжены устройством, сводящим к минимуму лучевую нагрузку на пациента, и могут фиксировать более 600 срезов одного органа (подробнее здесь https://www.103.ua/list/pulmonologiya-kompyjuternaja-tomografija-legkih/kiev/).

Почему при коронавирусе делают КТ, а не рентген: на томограмме можно обнаружить самые ранние признаки коронавирусного альвеолита. Кроме того, изображения получаются четкими, и границы органа не наслаиваются друг на друга, как при рентгенологическом исследовании. Метод позволяет получать снимки срезов в 3 основных плоскостях, из которых строят 3D-модель легких и высчитывают площадь поражения. Недостаток проведения КТ – повышенная лучевая нагрузка даже на ультрасовременных аппаратах.

Показания к направлению на КТ при коронавирусе

Выбор метода лучевой диагностики зависит не только от возможностей поликлиники или стационара, но и от формы течения инфекции:

При коронавирусе без симптомов КТ не требуется, нет основных показаний: одышки, высокой температуры.

Среднетяжелое течение заболевания без дыхательной недостаточности – направление на КТ по усмотрению лечащего врача (есть подозрения на начинающееся поражение легких).

Тяжелая форма с падением насыщения крови кислородом – КТ обязательно. При нарастающей дыхательной недостаточности исследование проводится после стабилизации пациента в отделении реанимации.

Сегодня врачи дают ответ на вопрос «На какой день инфицирования нужно делать КТ при коронавирусе»: на 3-4 день заболевания в случае появления следующих симптомов – резкое повышение температуры, головная боль, сильная утомляемость, одышка. Если клинических проявлений нет и в анамнезе только контакт с ковидным пациентом, не нужно подвергать человека безосновательной радиационной нагрузке. При выполненном КТ всем пациентам (даже с нормальным результатом) нужно повторить исследование минимум через 10 дней.

Интерпретация результатов

Изменения легких на КТ при коронавирусе на начальных стадиях могут быть не видны совсем, или появляется участок на периферии легкого, похожий на «звездное небо». На сером фоне паренхимы органа заметны белые мелкие вкрапления. Повторное обследование в большинстве случаев фиксирует расширение площади белых участков и их слияние в большие очаги – «матовое стекло». Площадь поражения определяется по сумме срезов с изменениями отдельно для каждого легкого и построению 3D-модели с учетом «пробелов» легочной ткани. В отличие от КТ, даже при тотальном поражении одного или двух легких на рентгене изменения могут отсутствовать: они появляются при присоединении бактериальной инфекции и развитии вторичной пневмонии.

Эффективность КТ при коронавирусе доказана годом напряженной работы и исследовательской деятельности врачей лучевой диагностики. Рациональное применение этого метода позволяет обнаружить начинающуюся патологию на самых ранних сроках и принять меры по сохранению остальной части легкого.