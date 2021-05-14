Ленточные транспортеры в Украине – выбор моделей от KMZ Industries
Сейчас все сельскохозяйственные комплексы пользуются ленточными конвейерами, позволяющими быстро и просто перемещать неупакованные сыпучие зерна. С их помощью процесс погрузки автоматизируется, становится менее энергоемким, при этом производительность труда намного повышается. Кроме базовой комплектации, проектируются и создаются виды специализированных ленточных транспортеров для зерна, которые широко используются не только в сельском хозяйстве, элеваторах, животноводческих комплексах, но и в цехах пищевой промышленности.
Ленточный транспортер купить – значит автоматизировать процесс загрузки и разгрузки, а также перемещения зерновых культур, злаков и комбикормов.
Работа ленточных конвейеров для зерна
Ленточный транспортер для зерна имеет несложную конструкцию, состоит из движущейся ленты и роликов. При работе лента движется на роликах по кругу, в это время выполняется транспортировка зерна в сыпучем виде из одного места на другое.
Загружается лента механизма и вручную, и механически. Чтобы груз распределялся равномерно, механизм работает размеренно и непрерывно. Для механической подачи конвейер оснащается специальным люком. Зерновые культуры, комбикорма разгружаются под действием силы тяжести.
Модели
Модели ленточных конвейеров для транспортировки зерна различаются шириной и длиной ленты, а также углом наклона, учитывается и производительность механизма. Стандартные виды характеризуются шириной в 400-650 мм, длиной в несколько сотен метров и производительностью от 150-200 т зерна в час. Есть виды конвейеров, перемещающих грузы со скоростью 0,5 м/сек.
Ленты конвейеров изготавливаются из ПВХ, с использованием резинотканевого материала, металлических деталей. Выбирают транспортер в зависимости от того, какие грузы надо перемещать с учетом
- скорости и способа загрузки;
- степени трения материалов о ленту;
- угла наклона трассы.
Использование
Ленточные конвейеры, используемые в сельском хозяйстве, пользуются востребованностью. Они выполняют трудоемкие рабочие процессы, заменяя тяжелый ручной труд. Ленточный агрегат является высокопроизводительным устройством. Он используется и в составе комплекса машин, и как самостоятельное устройство.
- Перемещают зерна и злаки кукурузы, бобовые, ячмень, а также фуражный корм (мелкодроблёные зерновые и злаковые культуры) и комбикорма в виде гранул.
- Погружают и разгружают продукцию.
- Обрабатывают и очищают зерна и злаки от мусора во время их беспрерывного перемещения.
- Подают корма скотине.
Также с помощью таких конвейеров фуражный корм смешивается, фасуется и сортируется.
Виды транспортеров ленточных
Ленточные конвейеры для зерна отличаются основными элементами рабочей поверхности, конструкции которых могут быть:
- Горизонтальными.
- Наклонными.
- Вертикальными.
- Поворотными (а также угловой или зигзагообразный).
- Передвижными.
Ленты транспортера являются тяговым приводом и основной деталью конвейера. Именно с ее помощью транспортируются зерновые культуры. Ленты бывают разными.
- Желобчатая лента, применяется для транспортировки не только сыпучих злаков, но и штучных и кусковых продуктов.
- Скребковая лента. В специальном желобе вращается крупная спираль, зерновые культуры перемещаются в горизонтальной или вертикальной плоскости по нему с стальными или пластиковыми скребками. Устройство такой простой конструкции много тратит электроэнергии, желоб и скребки быстро приходят в негодность.
- Пневматический вид транспортера аккуратно и бережно перемещает сырье всасыванием воздуха. При этом нет механического воздействия на транспортируемую продукцию. Также при помощи такой техники отделяются лишние примеси из зерновых культур. (аспирация).
- Ковшовый вид транспортера, состоит из близко стоящих ковшей. Действуют перемещением ковшей по специальной шахте к месту разгрузки мелких комбикормов, муки в пекарнях или других похожих зерновых культур.
- Шнековые типы перемещают зерновые культуры на расстоянии до 40 м вертикальным способом движения конвейера. Состоят из гибкой или металлической трубы со шнеком внутри, привода, загрузочных и разгрузочных узлов.
Транспортеры бывают:
- прямыми. Основой является лента, которая движется бесконечно, где рабочая и холостая ветви поддерживаются роликовыми опорами;
- желобчатыми. В основании устройства размещается опора из алюминия или стали на роликах в виде желоба;
- наклонными. Располагаются такие модели под углом к горизонту;
- смешанными. Одна часть ленты находится под углом, другая располагается горизонтально;
- телескопическими. Такие модели при работе могут менять угол наклона и длину;
- поворотными. Могут передавать вращательный момент при работе.
Преимущества ленточных конвейеров
Подобные механизмы имеют много плюсов.
- Транспортеры непрерывно двигаются и действуют автоматически.
- Показывают высокую производительность при работе.
- Обладают простотой управления.
- Могут перемещать зерна под большим наклоном.
- Устойчивы к коррозии.
- Экономично потребляют электроэнергию.
- Емкости устроены с малым количеством металлов.
- Монтаж ленточного конвейера не вызывает сложности.
Ленточные конвейеры для зерна с простой конструкцией, используемые при технологических процессах, – рациональное решение транспортировки сыпучих грузов.
Изготовитель ленточных транспортеров
Поставщиком ленточных конвейеров является KMZ Industries, расположенный в Полтаве на Украине. Компания занимается проектированием ленточного конвейера и производством ленточных агрегатов для погрузки и перемещения зерна, адаптированных к различным условиям эксплуатации. Dragon Capital, являющаяся наиболее авторитетной украинской инвестиционной компанией, выступает гарантом надежности KMZ Industries как делового партнера.
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