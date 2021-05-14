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Ленточные транспортеры в Украине – выбор моделей от KMZ Industries

Ленточные транспортеры в Украине – выбор моделей от KMZ Industries

Сейчас все сельскохозяйственные комплексы пользуются ленточными конвейерами, позволяющими быстро и просто перемещать неупакованные сыпучие зерна. С их помощью процесс погрузки автоматизируется, становится менее энергоемким, при этом производительность труда намного повышается. Кроме базовой комплектации, проектируются и создаются виды специализированных ленточных транспортеров для зерна, которые широко используются не только в сельском хозяйстве, элеваторах, животноводческих комплексах, но и в цехах пищевой промышленности.

Ленточный транспортер купить – значит автоматизировать процесс загрузки и разгрузки, а также перемещения зерновых культур, злаков и комбикормов.

Работа ленточных конвейеров для зерна

Ленточный транспортер для зерна имеет несложную конструкцию, состоит из движущейся ленты и роликов. При работе лента движется на роликах по кругу, в это время выполняется транспортировка зерна в сыпучем виде из одного места на другое.

Загружается лента механизма и вручную, и механически. Чтобы груз распределялся равномерно, механизм работает размеренно и непрерывно. Для механической подачи конвейер оснащается специальным люком. Зерновые культуры, комбикорма разгружаются под действием силы тяжести.

Модели

Модели ленточных конвейеров для транспортировки зерна различаются шириной и длиной ленты, а также углом наклона, учитывается и производительность механизма. Стандартные виды характеризуются шириной в 400-650 мм, длиной в несколько сотен метров и производительностью от 150-200 т зерна в час. Есть виды конвейеров, перемещающих грузы со скоростью 0,5 м/сек.

Ленты конвейеров изготавливаются из ПВХ, с использованием резинотканевого материала, металлических деталей. Выбирают транспортер в зависимости от того, какие грузы надо перемещать с учетом

  • скорости и способа загрузки;
  • степени трения материалов о ленту;
  • угла наклона трассы.

Использование

Ленточные конвейеры, используемые в сельском хозяйстве, пользуются востребованностью. Они выполняют трудоемкие рабочие процессы, заменяя тяжелый ручной труд. Ленточный агрегат является высокопроизводительным устройством. Он используется и в составе комплекса машин, и как самостоятельное устройство.

  1. Перемещают зерна и злаки кукурузы, бобовые, ячмень, а также фуражный корм (мелкодроблёные зерновые и злаковые культуры) и комбикорма в виде гранул.
  1. Погружают и разгружают продукцию.
  2. Обрабатывают и очищают зерна и злаки от мусора во время их беспрерывного перемещения.
  3. Подают корма скотине.

Также с помощью таких конвейеров фуражный корм смешивается, фасуется и сортируется.

Виды транспортеров ленточных

Ленточные конвейеры для зерна отличаются основными элементами рабочей поверхности, конструкции которых могут быть:

  1. Горизонтальными.
  2. Наклонными.
  3. Вертикальными.
  4. Поворотными (а также угловой или зигзагообразный).
  5. Передвижными.

Ленты транспортера являются тяговым приводом и основной деталью конвейера. Именно с ее помощью транспортируются зерновые культуры. Ленты бывают разными.

  1. Желобчатая лента, применяется для транспортировки не только сыпучих злаков, но и штучных и кусковых продуктов.
  1. Скребковая лента. В специальном желобе вращается крупная спираль, зерновые культуры перемещаются в горизонтальной или вертикальной плоскости по нему с стальными или пластиковыми скребками. Устройство такой простой конструкции много тратит электроэнергии, желоб и скребки быстро приходят в негодность.
  1. Пневматический вид транспортера аккуратно и бережно перемещает сырье всасыванием воздуха. При этом нет механического воздействия на транспортируемую продукцию. Также при помощи такой техники отделяются лишние примеси из зерновых культур. (аспирация).
  2. Ковшовый вид транспортера, состоит из близко стоящих ковшей. Действуют перемещением ковшей по специальной шахте к месту разгрузки мелких комбикормов, муки в пекарнях или других похожих зерновых культур.
  3. Шнековые типы перемещают зерновые культуры на расстоянии до 40 м вертикальным способом движения конвейера. Состоят из гибкой или металлической трубы со шнеком внутри, привода, загрузочных и разгрузочных узлов.

Транспортеры бывают:

  • прямыми. Основой является лента, которая движется бесконечно, где рабочая и холостая ветви поддерживаются роликовыми опорами;
  • желобчатыми. В основании устройства размещается опора из алюминия или стали на роликах в виде желоба;
  • наклонными. Располагаются такие модели под углом к горизонту;
  • смешанными. Одна часть ленты находится под углом, другая располагается горизонтально;
  • телескопическими. Такие модели при работе могут менять угол наклона и длину;
  • поворотными. Могут передавать вращательный момент при работе.

Преимущества ленточных конвейеров

Подобные механизмы имеют много плюсов.

  1. Транспортеры непрерывно двигаются и действуют автоматически.
  2. Показывают высокую производительность при работе.
  3. Обладают простотой управления.
  4. Могут перемещать зерна под большим наклоном.
  5. Устойчивы к коррозии.
  6. Экономично потребляют электроэнергию.
  7. Емкости устроены с малым количеством металлов.
  8. Монтаж ленточного конвейера не вызывает сложности.

Ленточные конвейеры для зерна с простой конструкцией, используемые при технологических процессах, – рациональное решение транспортировки сыпучих грузов.

Изготовитель ленточных транспортеров

Поставщиком ленточных конвейеров является KMZ Industries, расположенный в Полтаве на Украине. Компания занимается проектированием ленточного конвейера и производством ленточных агрегатов для погрузки и перемещения зерна, адаптированных к различным условиям эксплуатации. Dragon Capital, являющаяся наиболее авторитетной украинской инвестиционной компанией, выступает гарантом надежности KMZ Industries как делового партнера.

Можно купить ленточный транспортер в Украине, заказав на официальном сайте компании.

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