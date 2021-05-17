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Досуг Сегодня, 15:4142
Обзор популярных конструкторов для детей - Чудо Остров

Конструктор – одна из любимых игрушек детей от 3-х до 16 лет. За счет многообразия ассортимента в магазине Чудо Остров каждый родитель сможет подобрать для своего ребенка оптимальный набор, который вызовет кучу восторга и настоящий живой интерес. У каждой возрастной категории детишек есть фавориты из числа наборов конструкторов, традиционно пользующиеся высоким спросом.

Магнитный конструктор – лидер среди детей младшего возраста

Обычно конструктор на магнитной основе любят дети младшего возраста, которым еще сложно соединять детали пазы стандартных деталей, но уже хочется реализовать фантазию при создании фигурок. За счет магнитной основы детали конструктора прочно скрепляются между собой. Доказано, что игра с конструктором положительно влияет на мелкую моторику, способствует развитию речи – вместе с родителями ребенок может изучать название фигур, цветов.

В магазине Чудо Остров представлены магнитные конструкторы для самых маленьких игроков с крупными элементами, при этом количество деталей разное, и чем они разнообразнее, тем лучше для малыша. В чем преимущества магнитного конструктора? Здесь все просто:

  • безопасность за счет отсутствия мелких деталей;
  • развитие творческого потенциала и абстрактного мышления;
  • изучение названий цветов, фигур;
  • возможность играть самому или в компании друзей.

Особенно детям нравятся наборы магнитного конструктора со светящимися элементами – такая игрушка вызывает у ребенка неподдельный восторг.

Наборы Лего Ниндзяго для мальчишек старшего возраста

Одним из безусловных лидеров продаж стал конструктор Лего Ниндзяго. Наборы этого бренда итак пользуются популярностью по всему миру, а тематические серии вызывают особенный интерес. Набор Лего Ниндзяго полюбился мальчикам, увлекающимся одноименной игрой и борьбе со злом. Все серия – воплощение популярного мультика. В наборах есть элементы, позволяющие в точности воссоздать сцены любимого мультика. Мальчики с удовольствием отправляют «ниндзяго» на важные миссии и непростые задания.

Интерес к наборам Лего Ниндзяго во многом обусловлен высокой реалистичностью фигурок, а также многообразия сюжетных линий. Поскольку в конструкторе этой линии есть мелкие детали, его рекомендуют для мальчиков от 5 лет. Если хочется подарить набор Лего с любимыми героями раньше, игра должна проходить под присмотром взрослых.

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Теги: news, новости, Украина, Конструктор, для_детей, 7dniv, 7dnivinfo  
Обзор популярных конструкторов для детей - Чудо Остров
Обзор популярных конструкторов для детей - Чудо Остров
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Досуг

Обзор популярных конструкторов для детей - Чудо Остров
Обзор популярных конструкторов для детей - Чудо Остров
Конструктор – одна из любимых игрушек детей от 3-х до 16 лет. За счет многообразия ассортимента в магазине Чудо Остров каждый родитель сможет подобрать для своего ребенка оптимальный набор, который вызовет кучу восторга и настоящий живой интерес.
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