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Досуг Сегодня, 12:0172
Как строить торговлю с Китаем: Фабрика бизнеса от Дмитрия Ковпака

Китай сегодня — крупнейший источник потребительских товаров для всего мира. Закупки у китайских производителей позволяют получать маржу в 200—300 %, что нереально в большинстве рыночных отраслей. Однако прежде чем получать такую прибыль, надо еще знать, как начать и успешно развить бизнес с Китаем.

Рассказываем об уникальном образовательном проекте, который помогает людям зарабатывать и богатеть даже в непростое время пандемии. Узнайте, какие получает Дмитрий Ковпак отзывы о своем проекте и что представляет собой сообщество Dreamer Academy, в которое автоматически зачисляются предприниматели, окончившие Димин курс. 

Все пути ведут в онлайн

Торговлю не случайно называют двигателем прогресса. Без товарно-денежных отношений невозможно общественное развитие. На разных этапах истории торговля принимала различные формы. Трендом сегодняшнего дня является неуклонное смещение торговли в интернет.

Это стало особенно заметно в минувшем году на фоне разразившейся пандемии коронавируса. Опасения заразиться и карантинные ограничения вынудили людей искать безопасные и эффективные способы продавать и покупать товары. Тенденция проявилась и на бытовом розничном уровне, и в оптовой торговле, в том числе международной. Одним из лидеров мировой цифровой коммерции ожидаемо стал Китай.

Почему надо строить бизнес с Китаем

Шутливое утверждение «все что ни делается, делается в Китае» возникло не на пустом месте. Поднебесная сегодня — основной поставщик доступных по цене и в то же время качественных товаров от одежды и обуви до компьютеров, телефонов и другой бытовой электроники. Перепродажа китайской продукции позволяет оптовым торговцам зарабатывать по 200—300 % прибыли. Такая маржа немыслима на традиционных рынках.

Однако сама собой манна с неба не падает. Бизнесмену, который хочет создать прочный долговременный бизнес с Китаем, нужно найти нишевые товары и надежных поставщиков, изучить нюансы китайского законодательства, понять ментальность и язык китайцев, научиться с ними договариваться. Такие знания можно приобрести лишь у людей, которые сами обладают бесценным практическим опытом и готовы им поделиться. Одним из таких людей стал Дмитрий Ковпак отзывы о котором все чаще появляются на страницах бизнес-сайтов, на предпринимательских форумах и в социальных сетях.

Дима Ковпак — гуру торговли с Китаем

Дмитрий Ковпак торгует с Китаем с 2008 года. Он преодолел немало трудностей, сменил множество товарных направлений, поставщиков и способов доставки. Не раз и не два начатые проекты оказывались убыточными, бизнесмен терял тысячи долларов. Однако к 2013 году Ковпаку удалось отладить свой бизнес, тот стал работать как часы. Все чаще к бизнесмену обращались за советом друзья, а затем и «друзья друзей» благодаря вездесущему сарафанному радио.

Будучи одновременно великолепным генератором идей и организатором, Дмитрий решил монетизировать свои знания и навыки. Он создал онлайн-школу, задачей которой стало научить всех желающих вести дела с Китаем с нуля. Свое детище Дима назвал Фабрикой бизнеса.

На сегодняшний день слушателями Фабрики стали 9700 человек из 19 стран мира. Только за последний год программу прослушали более тысячи человек. Курс длится всего лишь 60 дней. Автору удалось упаковать в четкую понятную программу все накопленные теоретические и практические знания. Благодаря получаемой информации последователи Ковпака имеют возможность торговать с Китаем на профессиональном уровне с минимальными организационными и финансовыми затратами уже через два-три месяца после начала занятий.

Дмитрий Ковпак отзывы о своей Фабрике изучает внимательно и профессионально. Он радуется, когда видит успехи учеников, тщательно анализирует критические замечания. Онлайн-школа постоянно совершенствуется, пополняется новыми кейсами. Ковпак учит торговать не только онлайн, но и «в реале».

Выйдя из виртуальных ворот Фабрики бизнеса, ее питомцы не остаются брошенными на произвол рыночной стихии. Их навсегда объединяет элитарный клуб Dreamer Academy («Академия мечтателей»), участники которого делятся опытом бизнеса с Китаем и текущими деловыми новостями.

Интересно? Уже на следующей неделе Дмитрий Ковпак начинает очередной бесплатный вебинар, предваряющий набор на Фабрику бизнеса. Не упустите свой шанс!

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Теги: news, новости, Украина, торговля, Китай, 7dniv, 7dnivinfo  
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