Где оформить выгодный кредит в режиме онлайн?

Когда вы запланировали ту или иную покупку, либо вам понадобилась определенная сумма средств для иных целей, оптимальным вариантом является оформление кредита. Это самый оперативный способ обзавестись деньгами за максимально короткий срок.

Конечно, чтобы взять средства в кредит, нужно отправиться в отделение банка, но часто случается так, что в тот самый момент в банковском учреждении длинные очереди или обеденный перерыв, поэтому приходится тратить немало драгоценного времени, прежде чем попасть к банковскому специалисту. Чтобы избежать подобного, достаточно выбрать МТБ БАНК https://www.mtb.ua/ru/personal/credits, который предоставляет своим клиентам возможность заказать кредит в режиме «онлайн» - сделать это очень легко и просто:

Для начала следует выбрать для себя наиболее подходящий кредит и тщательно ознакомиться с его условиями;

Затем можно произвести расчет с помощью специального калькулятора, чтобы получить ориентировочную информацию касательно платежа по кредиту;

Когда все условия изучены, а расчеты проведены, можно приступать к следующему этапу - оформлению заявки: достаточно указать Ф.И.О. и контактный номер мобильного телефона - и уже в ближайшее время сотрудник MTB BANK свяжется с вами, который проинформирует вас о дальнейших действиях и процедуры оформления кредита в банковском отделении в целом.

Таким образом, если вы серьезно настроены взять определенную сумму средств в кредит, в данном банке сделать это максимально просто и легко. К тому же в случае возникновения каких-либо вопросов или сложностей, можно всегда обратиться в клиентскую поддержку всеми имеющимися на сайте способами.

Почему стоит выбрать именно МТБ БАНК?

Хотя в Украине функционирует достаточно большое количество банковских учреждений, но далеко не все способны предложить высокое качество обслуживания и оптимальные условия кредитования, что не скажешь о MTB BANK, который, во-первых, имеет значительный опыт работы в данной сфере (более 25 лет), во-вторых, является надежным и современным банком, с максимально лояльным отношением к каждому клиенту, и в-третьих, за годы существования получил немалое количество авторитетных наград - как отечественных, так и европейских.

Другие преимущетва

Кроме вышеуказаного, банк имеет следующие преимущества:

Предлагает очень выгодные условия кредитования - как для физических, так и для юридических лиц;

Является надежным и стабильным банковским учреждением (к примеру, MTB BANK присвоен наивысший уровень в рейтинге надежности банковских вкладов);

Предоставляет огромный выбор банковских услуг: кроме кредитования, пользователям доступны выгодные депозиты, платежные карты, электронный банкинг, страхование, денежные переводы, разнообразные партнерские программы и т.д.;

Квалифицированная клиентская поддержка, сотрудники которой всегда готовы помочь, проконсультировать и предоставить исчерпывающую информацию по тем или иным вопросам;

Интуитивно понятный и грамотно структурированный веб-сайт, следовательно, каждый клиент сможет найти для себя нужную услугу или информацию без лишних усилий.

Кроме этого, не будет лишним отметить активное участие банка в различных благотворительных инициативах. В частности, банк по-особенному проявил себя в проектах по борьбе с коронавирусом, является стабильным спонсором спортивных и культурных событий.

МТБ БАНК – это опыт, надежность, стабильность и лояльность!