Инструменты для маникюра: что должно быть в арсенале современного мастера

Качество и привлекательность маникюра во многом зависят от правильности выбора инструмента. Мастер должен не только обладать высоким уровнем профессионализма, но и иметь большой арсенал специальных приспособлений. В продаже сегодня представлены десятки различных групп товаров данной категории, но есть как минимум 8 основных. Познакомиться с ассортиментом, подобрать и купить инструментарий можно на сайте FrenchShop.

Основные инструменты для маникюра и их предназначение

Самые важные профессиональные инструменты для маникюра включают в себя:

Кусачки. Используются для срезания ногтей, аккуратного создания формы и удаления заусенцев. Их можно использовать для устранения ороговевших частиц кожи. Прямые и закругленные ножницы. Предназначены для более деликатной работы с ногтями и наслоением кожных покровов. Пилочки. В наборе современного мастера может насчитываться до 7-8 разных моделей. Они отличаются материалами изготовления и размером зерен. Эти инструменты нужны для шлифовки, выравнивания, моделирования, полировки. Фрезерный аппарат. Универсальное оборудование с большим количеством сменных насадок. Его используют для обработки нарощенных ногтей и маникюра. Основные составляющие – щетки, войлочные диски, фрезы, шлифовальные насадки. Апельсиновые палочки. Предназначены для отодвигания кутикулы, удаления излишков покрытия. Пемза и терка. Чаще эти приспособления используются для педикюра. Но если на руках есть огрубевшие мозоли, становится незаменимым инструментом. Пушер. Применяется для отделения renbreks/ Щипцы. Предназначены для правильного среза ногтя и предупреждения его расслоения.

Особенности выбора маникюрных инструментов

Покупать инструменты для маникюра можно наборами и отдельно. Первый вариант идеально подойдет новичку и специалисту, постигающему азы профессии. Преимущества покупки данного комплекта заключаются в наличии практичного бокса и сниженной стоимости. По мере приобретения опыта мастер может добавлять в базовый арсенал дополнительные атрибуты. Важно отдавать предпочтение проверенным брендам.

В работе очень нужны расходные материалы, а не только инструменты. В эту категорию товаров входят одноразовые медицинские маски, ватные палочки и диски. Желательно приобрести ванночку. Количество пилочек должно быть в избытке. Рекомендуется использование отдельных для каждого клиента.