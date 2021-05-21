Деревянные кресла: типы древесины и нюансы ухода за мебелью

Принято считать, что самыми востребованными материалами для изготовления стульев и кресел уже давно стали пластик и металл. На самом деле такая ситуация сложилась только в бюджетном сегменте. А вот среди изделий средней и высокой ценовой категории спросом пользуются как раз-таки деревянные кресла. Причиной этому служит отношение к древесине, как к элитному материалу. А вот использование пластика в большинстве дорогих интерьеров неприемлемо, даже металл применяют только в нескольких современных стилях. При оформлении комнаты в классическом стиле или в формате 18-19 веков ее владелец неизбежно столкнется с необходимостью использовать деревянную мебель. Но такая мебель бывает разная и перед ее выбором придется учесть ряд аспектов.

Типы используемой древесины

Большинство хвойных пород деревьев выделяют смолу при нагревании. Поэтому для изготовления мебели среди этой группы деревьев пригодными считаются только лиственница и сосна. Мебель из них недорогая, сама древесина мягкая и простая в обработке. Похожими свойствами обладает и осина. Это дерево уже относится к лиственным породам, но в силу распространенности и простоты обработки также не претендует на звание дорогого материала.

При желании использовать в качестве сырья березу или ольху будущий владелец мебели столкнется с повышением цены как на само сырье, так и на работу с ним. Но самыми дорогими считаются дуб и красное дерево. Мебель из этих материалов – вечная и создается, как принято говорить, «на века». До сих пор в хорошем состоянии сохранилась мебель, изготовленная из дуба еще в период 18-го столетия. Причин этому две: древесина дуба и красного дерева очень жесткая, а еще – эти материалы не подвержены гниению в отличие от других деревьев.

Очевидно, что именно самые дорогие виды сырья являются наиболее предпочтительными из-за износостойкости. Но в большинстве случаев бюджет не позволяет приобретать их. Тогда стоит ограничиться другими материалами. При должном уходе мебель из них прослужит на протяжении 10-20 лет. Для сравнения – средний срок службы пластикового бюджетного стула составит 2-3 года.

Где нельзя использовать деревянные кресла

Несмотря на прочность и долговечность древесины, есть помещения, в которых использование этого материала запрещено. Или же разрешено, но с определенными ограничениями. Деревянные кресла нельзя устанавливать:

В ванных комнатах и других помещениях с повышенным уровнем влажности (банях, часто используемых по назначению кухнях). Под воздействием влаги древесина разбухает и деформируется. После высыхания материал покрывается трещинами, в которых заводится враждебная микрофлора. Она вызывает процессы гниения. Под прямыми солнечными лучами, если древесина покрыта лаком (а чаще всего именно так и есть, ведь лаковый слой – самый простой способ защитить дерево от влаги из воздуха). На открытых террасах и огородных участках, если древесина не обработана специальной пропиткой от жуков.

С осторожностью к покупке деревянного кресла нужно отнестись владельцам домашних животных. Кошки любят точить когти об деревянные участки мебели, а собака может погрызть древесину. Чаще всего при должном внимании получается отучить питомцев от этой привычки, но поначалу придется быть осторожным.

Уход за деревянными изделиями

Если кресло мягкое, то есть помимо деревянного каркаса присутствуют элементы обивки и наполнителя, проще всего чистить его с помощью пылесоса. Для протирки древесины лучше всего использовать мягкую тряпочку. Использование влаги нежелательно, лакированную поверхность лучше протереть специальной полиролью.