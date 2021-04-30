Как правильно выбрать проектор?

Проекторы помогают решать самые различные задачи, чаще всего, они используются в офисной и образовательной среде — для презентаций. Не менее востребованными остаются проекторы для дома, в составе домашнего кинотеатра. Рассмотрим основные отличия и особенности проекторов.

Что представляет собой мультимедийный проектор?

Если объяснять просто, то проектор — это электронно-оптическое устройство, которое проецирует на специальном экране яркое изображение. Современные модели проекторов позволяют создавать изображение, по качеству превосходящее картинку с телевизоров и мониторов. В качестве сигнала для передачи картинки может служить обычный смартфон, а также ноутбук, плеер, видеокамера.

Использование проекторов дома

Основные параметры для выбора такой техники: яркость, разрешение, контрастность. Последний параметр отвечает за передачу глубоких и естественных серых и черных тонов.

Не менее важен показатель яркости, от которого зависит четкость картинки, независимо от освещения. Основные параметры яркости:

500 лм — большинство моделей LED проекторов, выдающих изображение шириной до 2 метров,

1000 лм — более мощные проекторы, ширина изображения до 2.5 метров,

от 2000 до 4000 лм — ламповые проекторы, которые выдают изображение шириной до 3.5 метра.

Чтобы получить изображение в дневное время, такой же яркости, как от телевизора, стоит смотреть на модели с яркостью от 10,000 лм. Стоят такие устройства достаточно дорого.

Среди дополнительных функций будут не лишними автоматическая подстройка под формат, сдвиг линзы, возможность интеграции с системой «Умный дом».

Проекторы для школ и офисов

Чтобы правильно выбрать проекционное оборудование для презентаций, нужно учитывать много факторов:

размеры помещения,

количество зрителей и их удаление от экрана,

яркость освещения,

особенности картинок — какие в них цвета, есть ли мелкие детали,

характеристики устройства, с которого будут передаваться картинки.

Тип матрицы — пожалуй, это основной критерий, определяющий качество картинки. Современные проекторы выпускаются трех видов: LCD, LCoS и DLP. Два первых — жидкокристаллические, а в третьем используется система зеркал и отражений.

ЖК-матрицы обеспечивают передачу яркого, контрастного и детализированного изображения. В проекторах LCoS картинка выходит наивысшего качества, без просветов. Здесь вы получаете изображение, будто с экрана телевизора.

DLP проекторы дают немного хуже яркость и контрастность, но неплохо подходят для офисного применения. Такие устройства маленькие, мало весят, потому носить с собой не составит особого труда.

В магазине Show Time представлен большой ассортимент проекторов для разных сфер:

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Проекторы для школы,

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Здесь вам обязательно помогуту подбрать проектор для домашнего использования, офиса или школы, подскажут, модели с какими параметрами подходят вам более всего.