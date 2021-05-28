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Досуг Сегодня, 12:1179
Где заказать вкусные суши в Одессе онлайн?

Вы поклонник япоской кухни, в частности, время от времени балуете себя разнообразными сушами? Скорее всего, вы уже хотя бы раз да заказывали ролы в режиме «онлайн» с доставкой на дом.

Но если вы собираетесь воспользоваться такой возможностью впервые, тут нет ничего сложного. Можно, к примеру, просто забить в поисковике «суши одесса» или же пойти более кратким путем – посетить сайт известного ресторана «Таймаут», который уже более пяти лет радует одесситов и гостей города вкуснейшими блюдами ведущих мировых кухонь.

Что предлагает «Таймаут»?

  • Аппетитные бургеры в лучших американских традициях;
  • Итальянская пицца в огромнейшем разнообразии;
  • Японские роллы на любой вкус;
  • Супы, салаты, горячие блюда и пр.

Таким образом, если вам ну очень захотелось суши или любое другое блюдо из ассортимента ресторана, достаточно всего несколько кликов, и уже в ближайшее время вы сможете удовлетворить все свои гастрономические потребности.

Где заказать вкусные суши в Одессе онлайн?

Почему стоит отдать предпочтение «Таймаут»?

Во-первых, данный ресторан – это дружная команда профессионалов, имеющих богатейший опыт работы в ресторанном деле и умеющих готовить блюда быстро, вкусно и максимально качественно. Во-вторых, квалифицированные повара используют исключительно свежие и натуральные ингредиенты от ведущих поставщиков. При этом ведется тщательный контроль качества прилучаемых продуктов. В-третьих, большой выбор блюд, поэтому каждый клиент имеет возможность заказать вкусную и полезную еду, которую любит более всего. Помимо этого, «Таймаут» обладает следующими преимуществами:

  • Профессиональное кухонное оборудование. Персонал ресторана работает только из современным инвентарем, что позволяет готовить еду на высочайшем уровне;
  • Интуитивно понятен и удобен веб-сайт. Сделать заказ суши на дом (либо другого блюда) – легко и просто, разберется даже новичок;
  • Максимально быстрый прием и выполнение заказа. Операторы колл-центра обрабатывают заказы достаточно оперативно, чтобы повара смогли приготовить еду быстро, но при этом не теряя вкусовых и эстетических качеств;
  • Подходящий график работы. Речь идет не только про рабочие дни, но и выходные, поэтому клиенты могу делать заказ в любое время недели;
  • Программы лояльности. Еще одним важным плюсом «Таймаут» можно считать достаточно частые акции и скидки, позволяющие получить то или иное блюдо на более выгодных условиях.

Ну и как же не упомянуть быструю и надежную доставку заказов – с соблюдением всех мер предосторожности и безопасности.

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Теги: news, новости, Украина, Одесса, суши, 7dniv, 7dnivinfo  
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