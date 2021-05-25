Классификация защитной экипировки для катания на роликах

Защита необходима в любом случае, и ее наличие не определяется ни возрастом, ни опытом роллера. При падении травмы могут быть самыми разнообразными, и в первую очередь страдает кожа, особенно в момент скольжения. Удары грозят не только ушибами, особенно если говорить о локтях и коленях. Но, всего этого можно избежать, если путь роллерскую защиту. Но здесь перед начинающими встает проблема, какую выбрать, ведь цены разные, и некоторые элементы стоят дорого.

Насколько можно доверять недорогой защитной экипировке?

В первую очередь вам нужно ответить самому себе на один вопрос, а как и где вы будете устраивать покатушки? Естественно, если вы любите экстремальную езду по рампам, парапетам, планируете исполнять сложные трюки и головокружительные прыжки, то экономить нельзя. То же можно сказать и тем, кто решил стать членом команды по хоккею на роликовых коньках. Но, если вы приверженец фитнеса, и любите не спеша прогуливаться, например, в парке, вам подойдет и недорогой полупрофессиональный комплект.

Однако, это совершенно не означает, что защиту можно покупать абсолютно любую. Да, она продается на рынке, в Спорттоварах, в торговых центрах и где угодно. Но здесь важно, чтобы она действительно сработала в случае падения. Поэтому покупайте защиту в специализированных интернет-магазинах для роллеров, таких как этот https://rollershop.com.ua/deffence/, ведь «Роллер Шоп» предлагает исключительно профессиональное и полупрофессиональное роллерское снаряжение.

Как выбрать, что нужно?

Вам понадобятся перчатки и наколенники с налокотниками. Сейчас производители разработали несколько типов конструкций, которые отличаются чулком, и он может быть полным или частичным. Есть и такая, у которой и вовсе нет чулка, и для фитнеса она вполне подойдет, да и стоит она недорого. А вот для быстрой езды или агрессивного фрискейта лучше взять модель с эластичной вставкой. Тогда не важно, насколько серьезное падение, ведь щиток не соскользнет, и с суставами ничего не произойдет.

У перчаток обязательно должна быть пластиковая вставка — слайдер. При соприкосновением с асфальтом он скользит, и вы не ударите подбородок, а кожа на ладонях будет целой. Также проследите, чтобы под пластиком у наколенников и налокотников был мягкий наполнитель. Он погасит силу удара, а пластмасс будет скользить, и прямого контакта локтей и колен не произойдет.

При выборе учитывайте, что защитный экип подбирают строго по размеру. Для этого вы можете измерить конечности, связаться с консультантом, и назвать цифры, в соответствии с которыми вам подберут защиту. Можно пойти и другим путем, если указать рост и вес, а консультант, зная пропорции человеческого тела, также безошибочно подберет защитную экипировку. Вам останется только добавить товары в корзину и получить посылку. А когда она придет, все же примерьте все, что вы заказали, и потом расплатитесь.