Подешевеет ли iPhone 12 после выхода iPhone 13 - обзор и аналитика

Не секрет, что продукция яблочной компании проходит весьма простой эволюционный путь, который сопровождается значительными колебаниями стоимости изделий, которые резко теряют актуальность после выхода нового устройства. Раздумывая над тем, когда выгоднее покупать iPhone следует помнить, что новинки редко обладают принципиально новыми функциональными возможностями, однако их стоимость в первые месяцы не отличается лояльностью к массовому потребителю.

Что происходит с «устаревшей» продукцией?

Разумеется, сразу после выхода новой модели, утратившие актуальность изделия не теряют своих высоких эксплуатационных характеристик, однако они перестают пользоваться существенным спросом на рынке, так как наиболее преданные почитатели продукции компании, предпочитают использовать только актуальные модели. Подобная система ценностей их сообщества несет ряд преимуществ для более массового потребителя, так как позволит приобрести Iphone 12 недорого всего через несколько дней после выхода новомодной модели, за которой сразу выстроятся очереди.

Обновление основной линейки компании сопровождается широкой информационной кампанией, которая должна подталкивать потребителей к приобретению новой модели. В то же время реклама «устаревших» изделий сводится к минимуму, что так же приводит к постепенному снижению продаж. Официальные дистрибьюторы и розничные продавцы попросту вынуждены снижать цену на модели, которые утратили актуальность, в ином случае они рискуют остаться без продаж. Раздумывая, какой Айфон взять в 2021 следует помнить, что изделие утратит львиную долю своей стоимости сразу после выхода новомодной модели, которая не будет обладать принципиально иными характеристиками. Поэтому наиболее рациональные потребители предпочитают покупать изделия, когда они уже приобрели статус «устаревшей» продукции.

Особенности ценовой политики компании

Не секрет, что данная компания делает огромный акцент на выпуске каждой новой модели, стремясь вызвать настоящий массовый ажиотаж. Как правило, первые партии товара, которые поступают в официальные магазины, приходят в весьма ограниченном количестве, чтобы продлить время существования очередей. Собственно искусственный дефицит товаров – это один из самых эффективных маркетинговых приёмов.

Компания бросает все силы и ресурсы на продвижение нового изделия, создавая худшее время для покупки iPhone, недавно вышедшего на рынок. Акцентируя всё внимание на раскрутки актуальной модели, компания продвигается устаревшие модели по остаточному принципу, не рассчитывая уже получить значительную прибыль от этой продукции. Это позволяет найти самые низкие цены на Айфоны летом, рациональный покупатель получает возможность обрести качественные устройства, которые часто выставляют на распродажи.