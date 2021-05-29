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Досуг Сегодня, 14:39107
GootoEU о способах переезда в Португалию на ПМЖ

Желающих перебраться в Португалию привлекают лояльное миграционное законодательство, невысокие цены (в том числе на недвижимость), климат и возможность получения Золотой визы для временного проживания, а затем и гражданства.

Как можно переехать:

  • со статусом беженца,
  • получить трудовую визу,
  • вступить в брак с гражданином Португалии,
  • поступить в местный вуз,
  • вложить средства в экономику или недвижимость,
  • открыть свой бизнес,
  • доказать родство с сефардскими евреями.

Есть более простой и экономный путь переезда в Португалию. Миграционная компания GootoEU предлагает оформить гражданство Румынии путем натурализации, репатриации, купив недвижимость в стране или открыв свой бизнес. Получив заветное гражданство, перед вами открывается возможность жить в любой европейской стране, безгранично путешествовать, получить высшее образование в престижном ВУЗе и качественное медицинское обслуживание. 

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Статус беженца

Удостоверение беженца может оформить лицо, которое преследуется по политическим либо религиозным убеждениям или покидает место военных действий и относится к мирному населению. Шансы получить политическое убежище у россиян и граждан Европы минимальны, а потому стоит поискать другие варианты переезда.

Трудоустройство

Чтоб получить рабочую визу и проживать в Португалии легально, требуется найти официальную работу с оформлением контракта. Нелегалам грозит депортация, а зачастую – уголовная ответственность и запрет на въезд в страну.

Сперва оформляется разрешение на работу, затем можно приехать в Португалию и в течение месяца получить ВНЖ на год с возможностью продления. Можно воспользоваться услугами агентства либо приехать в качестве туриста, купить недвижимость (это даст право проживания на полгода) и за это время найти работу.

Через 5 лет после приезда можно подать заявку на ПМЖ.

Бракосочетание

Потребуется загранпаспорт, национальный паспорт, свидетельство о рождении с апостилем (если брак не первый – подтверждение развода или вдовства), а также заверенные нотариусом или консулом переводы документов. В результате выдается вид на жительство.

Поступление в вуз

Образование в Португалии платное, сроки учебы и цена отличаются в разных вузах. Обучение, а также собеседования и экзамены, проводятся только на португальском языке. В пакет документов для зачисления входят диплом о полученном образовании, страховой полис и справка о наличии определенной суммы на банковском счете. Находиться в стране, как и в случае с трудоустройством, необходимо не менее 183 дней в течение года, иначе ВНЖ аннулируется.

GootoEU о способах переезда в Португалию на ПМЖ

Инвестирование в экономику и недвижимость

Покупка любой недвижимости дает право проживания в Португалии в течение полугода. За это время можно найти официальную работу и получить ВНЖ.

Если вы готовы потратить на жилье сумму от полумиллиона евро, вы автоматически получите Золотую резидентскую визу. Сумма может варьироваться в зависимости от региона, состояния и исторической ценности жилья. Купить можно один или несколько объектов, продавать их разрешено через 5 лет владения. Полученный ВНЖ при этом не теряет силы при условии нахождения в стране не менее 7 дней в году.

Второй способ получения Золотую визы – инвестирование в экономику (например, покупка акций любой португальской компании) на 1 миллион евро.

Право на проживание и оформление рабочей визы дают также:

  • создание бизнеса с трудоустройством 10 португальских граждан;
  • вложение в инвестиционный фонд, развивающий местную экономику, суммы не менее 350 000 евро;
  • размещение 1 миллиона евро на счетах в португальском банке.

Инвестор может получить ВНЖ на год с правом продления дважды на 2 года. После этого можно оформить ПМЖ и подавать заявку на получение паспорта. Оформить эти же документы могут члены семьи инвестора: дети до 18 лет, дети до 26 лет при условии совместного проживания и финансовой зависимости, пожилые родители старше 65 лет, официальный супруг (супруга).

Ведение бизнеса

Это один из самых удобных вариантов. Можно уложиться в следующие суммы: 5000 евро – минимальный уставный капитал, около 500 – процедура регистрации, около 2000 – услуги юриста, который поможет все оформить. Регистрация компании длится около месяца, после этого выдается документ с реквизитами компании, с которым можно оформлять вид на жительство, а позже подавать заявление на ПМЖ.

GootoEU о способах переезда в Португалию на ПМЖ

Упрощенное получение гражданства для потомков евреев-сефардов

Лица, доказавшие родство с сефардскими евреями, изгнанными из Португалии в XV веке, могут получить гражданство без оформления ВНЖ и ПМЖ, согласно указу от 27.02.2015.

Одна из еврейских общин Португалии устанавливает родство путем проведения генеалогического исследования и выдает заверенный сертификат, с которым подается заявка на получение португальского паспорта в течение 1 года. Этот способ не требует знания языка, сдачи экзамена или проживания в стране до или после получения гражданства.

Получение гражданства Португалии

Подавать документы на оформление паспорта в некоторых случаях можно не ранее чем через 5 лет после выдачи ВНЖ. Этот срок действует, например, для владельцев Золотой визы. Если вид на жительство выдан лицам, приехавшим для учебы или работы, ждать придется дольше – до 10 лет. Сбор документов и рассмотрение заявки занимает около года, при этом проверяется знание языка. Наличие португальского паспорта разрешает безвизовый въезд в более чем 170 стран мира. Для россиян допустимо двойное гражданство.

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Теги: news, новости, Украина, ПМЖ, 7dniv, 7dnivinfo  
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