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Что представляет собой элитная квартира в Киеве

Сегодня на рынке недвижимости представлено множество вариантов жилья. Это могут быть апартаменты классической или улучшенной планировки, жилплощадь в сталинке или первоклассной новостройке. Однако существует и категория VIP-жилья — квартиры, предназначенные для тех, кто привык к лучшему и максимально ценит комфорт. Такие варианты соответствуют наиболее высоким требованиям к апартаментам, что отражается и на стоимости квадратного метра.

Если вы хотите снять VIP-квартиру в Киеве, существует множество новостроек, где можно найти поистине элитную жилплощадь. Легче всего оценить ее преимущества и особенности на конкретном примере, для которого мы возьмем жилой комплекс на улице Михаила Драгомирова — Новопечерские липки.

Он возводится с 2010 года, а строительство новых зданий продолжается до сих пор. Следует заметить, что здесь есть как 1-комнатные апартаменты, так и элитные многоуровневые квартиры с собственной террасой, балконом и одной-двумя гардеробными.

Отличительные особенности элитных квартир

VIP-апартаменты имеют площадь от 50 м², при этом жилая часть разделена на гостевую и хозяйскую. Каждая из зон имеет собственную спальню и ванную. Следует заметить, что путь к кухне не пролегает ни через одну из комнат в квартире. Это только основные, самые базовые требования к VIP-апартаментам. На самом деле таких “правил” очень много, и они могут меняться в зависимости от статуса жилого комплекса и самих квартир в частности.

Если вас заинтересовала аренда квартир в Новопечерских липках, здесь в элитных квартирах вы найдете планировки, которые разрабатывались лучшими дизайнерами. Это необходимо для решения ряда задач:

  • запахи из кухни не должны беспокоить жильцов квартиры;
  • ванная комната должна располагаться так, чтобы доступ к ней был удобен для всех проживающих в квартире;
  • планировка должна предусматривать для жильцов возможность остаться наедине с собой, но при этом — не тревожить остальных, например, громкими разговорами либо музыкой.

В ЖК Новопечерские липки такие апартаменты представлены:

  • 2-комнатными вариантами — площадь от 102 м²;
  • 3-комнатными — от 169 м²;
  • многокомнатными — от 147 м².

Дополнительные особенности VIP-апартаментов

Следует заметить, что не только планировки, дизайнерский ремонт и качество отделочных материалов придают квартире статус элитной. Многое зависит и от географического положения жилого комплекса, в котором находится жилплощадь. 

Чтобы выделить ключевые критерии, можно посмотреть на опыт экспертов по аренде и продаже недвижимости в ЖК Новопечерские липки — lipki.capital. Как показывает перечень актуальных предложений, желаемыми апартаментами считаются квартиры: расположенные в непосредственной близости к метро, окруженные множеством объектов инфраструктуры, построенные по инновационным технологиям строительства.

Дополнительным фактором является расположение дома в престижном районе Киева, наличие в ЖК профессиональной службы охраны, а также развитая инфраструктура непосредственно в самом здании. Среди элитных апартаментов, однако, существует большое многообразие вариантов, потому что как двухкомнатная, так и семикомнатная многоуровневая квартира могут относиться к категории VIP-жилья.

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