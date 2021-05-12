 

SMM-продвижение: раскрутка страниц в социальных сетях

Досуг Сегодня, 16:2476
SMM-продвижение: раскрутка страниц в социальных сетях

Одним из инструментов интернет-маркетинга является SMM продвижение, которое предусматривает коммуникацию с потребителями через социальные сети.

Что дает продвижение в социальных сетях

Если вы хотите постоянно развивать свой бизнес, СММ продвижение уже нельзя игнорировать. Ведь наличие страницы хотя бы в одной социальной сети и правильное ее ведение значительно увеличивает вашу клиентскую базу. Кроме того, малые предприниматели, не имея капитала на создание и раскрутку сайта, используют популярные соцсети как площадку для коммуникации с аудиторией в Интернете.

Продвижение в соц сетях позволяет:

  • Улучшить узнаваемость бренда. Если ваш логотип в социальных сетях будет перед глазами у пользователей, то они, встретив такой же логотип на улице, посетят скорее ваш магазин, нежели вашего конкурента, который не представлен в соцсетях. Ведь знакомое вызывает больше доверия.

  • Увеличить продажи. Расширение аудитории, которая знает ваш бренд и лояльна к нему, будет способствовать приумножению покупок.

  • Выстроить позиционирование компании. С помощью постов и сообщений в соцсетях компания сможет создать нужный имидж, который больше всего будет привлекать новых подписчиков – они в перспективе могут стать вашими покупателями.

  • Увеличить лояльность аудитории. Активные страницы в соцсетях способны сформировать устойчивое положительное отношение подписчиков к бренду в целом. Это, в частности, будет выражаться в рекомендациях услуг компании другим лицам и постоянных покупках продукции этого бренда.

  • Привлечь новых клиентов. Соцсети способны заинтересовать вашим продуктом огромную аудиторию. Для этого нужно продвигать аккаунт бренда разными способами, например, заказывать рекламу и устраивать регулярные розыгрыши в соцсетях.

  • Удержать существующих клиентов. Наличие аккаунтов в соцсетях позволяет регулярно информировать аудиторию о скидках, акциях, новинках ассортимента, тем самым побуждая к повторным продажам.

  • Создать доверие к вашей компании и бренду. Если ваша страница в соцсетях будет активной – регулярные посты, большое количество подписчиков и лайков, наличие отзывов от настоящих клиентов, – то есть большая вероятность, что пользователи, попав на аккаунт вашей компании, будут позитивно думать о вашем бизнесе.

  • Услышать мнение клиентов о ваших продуктах и, как следствие, при потребности улучшить качество услуг или товаров. Социальные сети – это отличная площадка, которая позволит узнать, что думают о бренде покупатели и что можно усовершенствовать.

  • Сформировать спрос на новый продукт. Если к вашему товару или услуге еще не проявляют интерес в поисковых системах, потому что он уникален, СММ-продвижение за счет рекламы позволит клиентам узнать о нем, и, таким образом, компания получит первых заказчиков.

SMM-продвижение: раскрутка страниц в социальных сетях

Этапы раскрутки бренда в социальных сетях

Продвижение в соцсетях по классической методике предусматривает несколько этапов:

  1. Составление целей и задач.

  2. Анализ нынешней активности компании в социальных сетях, а также определение конкурентов и исследование их методов работы.

  3. Анализ целевой аудитории компании и ее активности в той или иной соцсети.

  4. Выбор главных площадок для SMM-продвижения – например, Facebook, Instagram или Tiktok.

  5. Выбор коммуникационной стратегии для социальных сетей.

  6. Создание списка тем или рубрик, которые вы хотите освещать.

  7. Подбор изображений.

  8. Формирование стратегии продвижения и использования платных инструментов.

  9. Проверка эффективности.

  10. Анализ проведенных работ и отчетность.

Где можно заказать продвижение в соцсетях в Киеве и в других городах Украины

Если вы хотите сделать продвижение в социальных сетях, в этом вам может помочь рекламное агентство полного цикла Ланет CLICK. Диджитал-агентство предоставит вам команду специалистов для работы над раскруткой вашего бренда. Так, SMM-специалист разработает оптимальную стратегию и составит контент-план, копирайтер напишет посты, под которые дизайнер создаст изображение, а таргетолог настроит рекламу.

Чтобы узнать цену на продвижение в социальных сетях вашего бренда, обращайтесь по телефону +38 (044) 225-19-00 или пишите нам: [email protected]! Мы на связи!

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