 

Магазин Nice Flooring - лучший ламинат от ведущих брендов

Досуг Сегодня, 16:1960
Магазин Nice Flooring - лучший ламинат от ведущих брендов

Если возникла надобность решить вопрос отделки пола, одним из оптимальных вариантов можно считать выбор и покупку ламината.

Данное напольное покрытие на сегодняшний день доступно в широчайшем разнообразии, в частности, магазин ламината Nice Flooring предлагает большой выбор качественных изделий от лучших производителей.

Почему именно ламинат? Это отличный вопрос, когда речь идет об отделке пола. Итак:

  • Во-первых, покрытие имеет отличные эксплуатационные свойства, износостойкость, выдерживает высокие температуры, постоянные нагрузки и отличается устойчивостью к механическому воздействию;
  • Во-вторых, имеет презентабельное верхнее покрытие, которое идеально имитирует текстуру натурального дерева;
  • В-третьих, ламинат является экологически чистым и безопасным материалом, не содержащим разнообразных химических компонентов и прочих составов, которые могут негативно влиять на здоровье человека;
  • В-четвертых, простота ухода. Чтобы вымыть поверхность ламината, достаточно использовать влажную тряпку (или швабру);
  • В-пятых, несложный монтаж. Укладка панелей – достаточно легкий процесс, с которым можно справиться даже самостоятельно (но если вы сомневаетесь в собственных возможностях, лучше доверить эту работу профессионалам).

Помимо этого, стоит отметить оптимальную ценовую политику. Ведь ламинат, как правило, обходиться куда дешевле, чем, к примеру, деревянный паркет. Это стоит учесть.

Популярные производители ламината на Nice Flooring

Магазин Nice Flooring - лучший ламинат от ведущих брендов

Хотя, как уже упоминалось, в магазине Nice Flooring выбор современного ламината богат и разнообразен, все же выделим топовые бренды, продукция которых пользуется особой популярностью:

Известный немецкий производитель Moderna по-праву считается одним из лучших в нише изготовления напольного покрытия, в частности, ламината. Изделия отличаются широчайшим выбором коллекций, премиальным качеством и умеренной стоимостью. Помимо этого, стоит выделить великолепный дизайн, в частности, высокоточное воспроизведение текстуры натурального дерева и прочих узоров.

Среди прочих плюсов – современная замковая система, отличная влагостойкость, быстрый монтаж и высочайшие эксплуатационные свойства.

Швейцарское качество – вот, что можно в первую очередь сказать о компании Swiss Krono, выпускающей колекцию модного ламината Kronostar. Данное напольное покрытие отличается стильностью, привлекательностью, экологичностью и оптимальным соотношением «цена - качество». Благодаря использованию современных технологий предприятия швейцарского бренда выпускают лучшую продукцию для отделки пола, которая способна прослужить на протяжении длительного времени. Отметим также огромный выбор  разнообразных коллекций ламината, что позволяет легко и просто выбрать наиболее подходящий вариант.

Напоследок отметим, что выбор напольного покрытия – дело серьезное, поэтому лучше отдать предпочтение известным производителям – ведь это лучшая гарантия того, что в конечном итоге вы получите высококачественный ламинат, который не только идеально дополнит пространство комнаты, но и прослужить долгие и долгие годы.

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Теги: news, новости, Украина, Ламинат, 7dniv, 7dnivinfo  
Магазин Nice Flooring - лучший ламинат от ведущих брендов
Магазин Nice Flooring - лучший ламинат от ведущих брендов
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