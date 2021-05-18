 

Принцип действия и виды солнечных электростанций

Досуг Сегодня, 12:2286
Принцип действия и виды солнечных электростанций

Солнечная станция (СЭС) представляет собой инженерное сооружение, предназначенное для преобразования энергии Солнца в электрическую. Альтернативные источники в последнее время приобретают популярность, поскольку позволяют владельцам компенсировать потребности в электроэнергии, сэкономив и обеспечив свой дом бесперебойной подачей электричества.

Принцип действия системы

Работа солнечной электростанции основана на следующем принципе:

  1. Ультрафиолетовые лучи попадают на солнечные фотоэлектрические панели.
  2. Солнечная энергия преобразуется в ток под воздействием электрических полей.
  3. Энергия скапливается в АКБ, а ее трансформация в переменное напряжение обеспечивается за счет работы инверторного оборудования.
  4. Когда возникает необходимость (включается бытовая техника или свет в доме), ток поступает к источникам потребления.
  5. Коллекторное зарядное устройство контролирует своевременную зарядку АКБ от фотомодулей.
  6. Когда аккумулятор полностью заполняется энергией, электричество больше не вырабатывается.

Купить солнечную электростанцию под ключ — оптимальный вариант для тех, кто хочет обеспечить свой дом бесперебойной подачей электричества. Грамотно спроектированная СЭС позволит не только сэкономить, но и заработать на продаже энергии.

Виды и особенности СЭС

Можно выделить следующие типы солнечных электростанций:

  1. Домашняя или для собственного пользования. Используется для снижения энергопотребления из централизованной сети. В данном случае энергия применяется только для обеспечения нужд одного объекта. Такие системы не предусматривают возможность перепродажи электричества другим жителям.
  2. Сетевые. Основная задача электростанции заключается в снижении потребления объема электричества из централизованной сети. Также сетевые системы позволяют зарабатывать, перепродавая часть энергии местным энергетическим компаниям. В таких электростанциях нет возможности накопления заряда, а их комплектация не предусматривает АКБ.
  3. Комбинированная. Используется для минимизации потребления электричества из централизованной сети или выработки энергии с ее дальнейшей перепродажей. Комбинированные системы сочетают в себе достоинства и особенности сетевых и домашних СЭС.

При выборе типа электростанции в первую очередь нужно определиться с ее назначением. Система может использоваться как основной или дополнительный источник энергии. Также следует ориентироваться на объем электричества, который должна вырабатывать станция. Кроме того, нужно учитывать допустимые размеры площади для установки СЭС. Монтаж оборудования может производиться как на участке, так и на крыше здания.

Принцип действия и виды солнечных электростанций

Преимущества солнечных электростанций

Основные достоинства систем:

  1. Независимость от централизованной системы и бесперебойная подача электроэнергии. При наличии СЭС владельцу не страшны аварийные отключения. Даже когда весь район останется без света, в вашем доме будет источник энергии.
  2. Возможность дохода. Установка СЭС обеспечит пассивную прибыль. При правильном выборе оборудования вы сможете продавать электричество государству.
  3. Минимизация затрат на оплату коммунальных счетов.
  4. Экологичность. СЭС не наносят вреда окружающей среде. Такие системы полностью экологичны и безвредны для природы.
  5. Долговечность. Срок службы оборудования и инверторов составляет от 25 лет. Единственный момент — нужно обеспечить должное обслуживание аккумулятора. Этот компонент относится к категории расходных материалов, поэтому при неправильном уходе возможен его преждевременный выход из строя.
  6. Отсутствие специфического обслуживания. Если монтаж и настройка системы выполнены верно, большие затраты на сервис не потребуются.

При установке оборудования следует удостовериться, что выделенная мощность соответствует производительности электростанции.

Статья была интересной?
Поделитесь публикацией со своими друзьями!
Теги: news, новости, Украина, солнечная, электростанция, 7dniv, 7dnivinfo  
Narnia Sushi: самые вкусные суши с открытой кухней теперь в Киеве
Narnia Sushi: самые вкусные суши с открытой кухней теперь в Киеве
Химчистка мягкой мебели на дому
Химчистка мягкой мебели на дому
Принцип действия и виды солнечных электростанций
Принцип действия и виды солнечных электростанций
Проектирование и строительство дома в Харькове
Проектирование и строительство дома в Харькове
7 преимуществ покупки обуви в Интернете
7 преимуществ покупки обуви в Интернете
Качественные фильтры для самокруток
Качественные фильтры для самокруток
Магазин Nice Flooring - лучший ламинат от ведущих брендов
Магазин Nice Flooring - лучший ламинат от ведущих брендов
SMM-продвижение: раскрутка страниц в социальных сетях
SMM-продвижение: раскрутка страниц в социальных сетях
Что представляет собой элитная квартира в Киеве
Что представляет собой элитная квартира в Киеве
GootoEU о способах переезда в Португалию на ПМЖ
GootoEU о способах переезда в Португалию на ПМЖ
Свойства и особенности минеральной ваты
Свойства и особенности минеральной ваты
Подешевеет ли iPhone 12 после выхода iPhone 13 - обзор и аналитика
Подешевеет ли iPhone 12 после выхода iPhone 13 - обзор и аналитика

Новости по теме

Как выбрать услугу для размещения собственного сайта
Как выбрать услугу для размещения собственного сайта
18-мая-2021, 12:44
Бытовой кондиционер: как продлить жизнь и избежать поломок
Бытовой кондиционер: как продлить жизнь и избежать поломок
22-апр-2021, 13:41
Тренировки дома: как выбрать орбитрек?
Тренировки дома: как выбрать орбитрек?
21-апр-2021, 15:58
Почему солнечные бури так опасны для людей рассказали ученые
Почему солнечные бури так опасны для людей рассказали ученые
6-апр-2021, 22:07
В Словакии гражданам доплатили за использование света
В Словакии гражданам доплатили за использование света
5-апр-2021, 23:46

Последние новости

15:41
Политика
Пять главных вопросов по закону об олигархах и о том, зачем он появился
14:46
События
Условия въезда для украинцев смягчила Хорватия
14:29
События
Работать дистанционно хотят всего 14% украинцев
12:19
События
Астрономы нашли в нашей галактике неизвестное звездное скопление
11:32
События
На заседании Ровенского облсовета из-за зарплат медиков депутаты устроили масштабную драк
11:29
События
О появлении новых штаммов COVID-19, устойчивых к вакцинам предупредили в ВОЗ
10:13
События
В розыск пропавшего начальника штаба отряда морской охраны объявили в Одессе
09:55
События
Алтарь, на котором скифы приносили жертвы богам нашли в древнем кургане на Луганщине
09:43
События
В Белом доме объявили, что Байден обсудит с Путиным в Женеве и вопрос Украины
09:41
События
Протасевич и пассажиры рассказали о посадке рейса Ryanair в столице Беларуси
09:39
События
Как под видом помощи матерям в Украине хотят повысить пенсионный возраст
09:36
События
Главный генетик США заявил об отсутствии доказательств создания коронавируса в Ухане
09:35
События
Подземка Нью-Йорка два дня отбивала кибератаки
09:31
События
Трое полицейских, напавших на фермеров под Харьковом пойдут под суд
09:29
События
В NASA объявили о старте двух миссий на Венеру
08:29
События
Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 3 июня 2021
Вчера, 2021-06-02
23:09
Политика
По новому закону СНБО определит кто олигарх, а кто нет
22:52
События
Бесплатным пивом в США стимулируют американцев к вакцинации
22:34
Политика
Сотрудничество Украины с НАТО и еще семь вопросов обсудят на заседании СНБО в пятницу
22:14
События
Как Порошенко с "неким Грановским" помогают России поддерживать "ЛДНР" рассказали у Путина

Новости ТОП-7

Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 1 июня 20213075
Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 2 июня 20212840
Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 3 июня 20211089
Блогеры в Киеве разгромили квартиру и уехали на полицейском авто684
Повысить пенсионный возраст для украинцев предлагают "Слуги народа"635
Жизнь африканцу, который бросился на рельсы метро в Харькове спасла450
Закрытие Зеленским каналов "112 Украина", NewsOne и ZiK в ООН признали противоречащим правам человека433

Досуг

Narnia Sushi: самые вкусные суши с открытой кухней теперь в Киеве
Narnia Sushi: самые вкусные суши с открытой кухней теперь в Киеве
Narnia Sushi – это суши, ролы и сеты отличного качества. У нас можно подобрать свежайшую продукцию на любой вкус.
Сегодня, 16:1147
Химчистка мягкой мебели на дому
Химчистка мягкой мебели на дому
Мягкая мебель – одна из важных составляющих любого помещения. Мягкая мебель есть в любом доме, квартире, офисе, она создает уютную и комфортную атмосферу, располагающую к отдыху.
Сегодня, 14:1857
Принцип действия и виды солнечных электростанций
Принцип действия и виды солнечных электростанций
Солнечная станция (СЭС) представляет собой инженерное сооружение, предназначенное для преобразования энергии Солнца в электрическую.
Сегодня, 12:2287
Проектирование и строительство дома в Харькове
Проектирование и строительство дома в Харькове
Выбор из огромного рынка компаний, занимающихся проектно-строительными работами, может вызвать сложности у несведущего человека. Ведь только надежная и профессиональная фирма способна максимально качественно справиться с задачей и предоставить заказчику проект дома.
Сегодня, 12:2266
7 преимуществ покупки обуви в Интернете
7 преимуществ покупки обуви в Интернете
Наша потребность в удобной обуви существует с тех пор, как люди начали ходить прямо. Еще каких-то 20 лет назад покупка обуви заключалась в посещении обувного магазина и примерке пары стилей в поисках того, что вам подходит.
Вчера, 23:35120
Качественные фильтры для самокруток
Качественные фильтры для самокруток
Интернет магазин DuDa не пропагандирует, не продает и не одобряет наркотические вещества, их употребление и производство!
Вчера, 19:33129

События

Условия въезда для украинцев смягчила Хорватия
Условия въезда для украинцев смягчила Хорватия
В Хорватии, где недавно сняли часть карантинных ограничений, смягчили условия въезда в страну для украинцев.
Сегодня, 14:4664
Работать дистанционно хотят всего 14% украинцев
Работать дистанционно хотят всего 14% украинцев
Всего 14% занятых украинцев хотят работать в дистанционном режиме.
Сегодня, 14:2958
Астрономы нашли в нашей галактике неизвестное звездное скопление
Астрономы нашли в нашей галактике неизвестное звездное скопление
Огромное скопление звезд "скрывалось" в Млечном Пути "недалеко" от нашей Солнечной системы.
Сегодня, 12:1967
На заседании Ровенского облсовета из-за зарплат медиков депутаты устроили масштабную драк
На заседании Ровенского облсовета из-за зарплат медиков депутаты устроили масштабную драк
По словам журналистов, потасовка вспыхнула во время обсуждения вопроса о зарплатах медиков и сокращении ставок.
Сегодня, 11:3271
О появлении новых штаммов COVID-19, устойчивых к вакцинам предупредили в ВОЗ
О появлении новых штаммов COVID-19, устойчивых к вакцинам предупредили в ВОЗ
Как отмечают медики, вирус демонстрирует удивительную способность адаптироваться к окружающей среде и становиться более опасным.
Сегодня, 11:2972
В розыск пропавшего начальника штаба отряда морской охраны объявили в Одессе
В розыск пропавшего начальника штаба отряда морской охраны объявили в Одессе
Полиция объявила в розыск пропавшего 1 июня начальник штаба отряда морской охраны капитана первого ранга Алексея Черткова.
Сегодня, 10:13249
7 Днів