Принцип действия и виды солнечных электростанций

Солнечная станция (СЭС) представляет собой инженерное сооружение, предназначенное для преобразования энергии Солнца в электрическую. Альтернативные источники в последнее время приобретают популярность, поскольку позволяют владельцам компенсировать потребности в электроэнергии, сэкономив и обеспечив свой дом бесперебойной подачей электричества.

Принцип действия системы

Работа солнечной электростанции основана на следующем принципе:

Ультрафиолетовые лучи попадают на солнечные фотоэлектрические панели. Солнечная энергия преобразуется в ток под воздействием электрических полей. Энергия скапливается в АКБ, а ее трансформация в переменное напряжение обеспечивается за счет работы инверторного оборудования. Когда возникает необходимость (включается бытовая техника или свет в доме), ток поступает к источникам потребления. Коллекторное зарядное устройство контролирует своевременную зарядку АКБ от фотомодулей. Когда аккумулятор полностью заполняется энергией, электричество больше не вырабатывается.

Купить солнечную электростанцию под ключ — оптимальный вариант для тех, кто хочет обеспечить свой дом бесперебойной подачей электричества. Грамотно спроектированная СЭС позволит не только сэкономить, но и заработать на продаже энергии.

Виды и особенности СЭС

Можно выделить следующие типы солнечных электростанций:

Домашняя или для собственного пользования. Используется для снижения энергопотребления из централизованной сети. В данном случае энергия применяется только для обеспечения нужд одного объекта. Такие системы не предусматривают возможность перепродажи электричества другим жителям. Сетевые. Основная задача электростанции заключается в снижении потребления объема электричества из централизованной сети. Также сетевые системы позволяют зарабатывать, перепродавая часть энергии местным энергетическим компаниям. В таких электростанциях нет возможности накопления заряда, а их комплектация не предусматривает АКБ. Комбинированная. Используется для минимизации потребления электричества из централизованной сети или выработки энергии с ее дальнейшей перепродажей. Комбинированные системы сочетают в себе достоинства и особенности сетевых и домашних СЭС.

При выборе типа электростанции в первую очередь нужно определиться с ее назначением. Система может использоваться как основной или дополнительный источник энергии. Также следует ориентироваться на объем электричества, который должна вырабатывать станция. Кроме того, нужно учитывать допустимые размеры площади для установки СЭС. Монтаж оборудования может производиться как на участке, так и на крыше здания.

Преимущества солнечных электростанций

Основные достоинства систем:

Независимость от централизованной системы и бесперебойная подача электроэнергии. При наличии СЭС владельцу не страшны аварийные отключения. Даже когда весь район останется без света, в вашем доме будет источник энергии. Возможность дохода. Установка СЭС обеспечит пассивную прибыль. При правильном выборе оборудования вы сможете продавать электричество государству. Минимизация затрат на оплату коммунальных счетов. Экологичность. СЭС не наносят вреда окружающей среде. Такие системы полностью экологичны и безвредны для природы. Долговечность. Срок службы оборудования и инверторов составляет от 25 лет. Единственный момент — нужно обеспечить должное обслуживание аккумулятора. Этот компонент относится к категории расходных материалов, поэтому при неправильном уходе возможен его преждевременный выход из строя. Отсутствие специфического обслуживания. Если монтаж и настройка системы выполнены верно, большие затраты на сервис не потребуются.

При установке оборудования следует удостовериться, что выделенная мощность соответствует производительности электростанции.