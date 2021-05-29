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Досуг Сегодня, 14:1857
Химчистка мягкой мебели на дому

Мягкая мебель – одна из важных составляющих любого помещения. Мягкая мебель есть в любом доме, квартире, офисе, она создает уютную и комфортную атмосферу, располагающую к отдыху.

Даже при самом бережном обращении мебель теряет свою первозданную привлекательность. Со временем на  любимом диване, кресле, стуле появляются некрасивые пятна, разводы, потертости, что негативно сказывается на общем восприятии помещения. В случае, если краски обивки потускнели и на мебели появились следы эксплуатации, не стоит копить деньги на покупку новых предметов обстановки. Профессиональная химчистка поможет реанимировать привычные детали интерьера, продлить срок эксплуатации, а цена химчистки остается доступной каждому.

Как заказать химчистку на дому

Оставить заявку и вызвать мастера можно на сайте компании или позвонив по телефону. В назначенное время специалист приезжает по адресу клиента и проводит предварительную диагностику. На этом этапе изучается объем работ, характер и происхождение пятен, а также подбираются средства, которые подходят для работы на конкретных тканях.

После проведенной диагностики работник озвучивает стоимость, заключает договор и назначается дата химчистки. Специалисты привозят с собой все необходимое для возвращения мебели к жизни, в том числе специальное оборудование для оперативных работ.

Преимущества химчистки мягкой мебели на дому

Вызывая команду профессионалов на дом, клиент получает следующие преимущества:

  • Высокое качество работы. Здесь используют высокоэффективные средства, которые отлично справляются с самыми стойкими загрязнениями.
  • Профессионализм сотрудников. В компании работают настоящие профессионалы своего дела, которые приступают к работе только после того, как изучат состав ткани и проверят ее стойкость.
  • Быстрые сроки чистки. После проведенных работ мебель требуется лишь просушить некоторое время, приступать к дальнейшей эксплуатации можно уже через пару часов.
  • Безопасные чистящие средства. Все средства, которые используются для химчистки на дому, прошли все необходимые проверки и доказали свою безопасность. В их составе нет вредных веществ, они не вызывают аллергических реакций и подходят для использования в детских комнатах.
  • Специальное оборудование и приборы. Инновационное оборудование позволяет значительно сокращать сроки химчистки.
  • Гарантия на все виды работ. Компания уверена в высоком качестве своей работы, поэтому предоставляет гарантию на химчистку.
  • Скидки для постоянных клиентов. Постоянные клиенты получают существенные скидки, которые помогут сэкономить на химчистке мебели в домашних условиях.

Химчистка мягкой мебели на дому

Профессиональная химчистка мягкой мебели и ковровых покрытий позволяет получить существенную экономию. Качественная мебель от известных производителей сегодня стоит дорого, а с помощью химчистки хозяева могут вернуть к жизни любимый диван или кресло без существенных трат из семейного бюджета.

Химчистка на дому удобна, выгодна и комфортна. Собственник вызывает на дом команду профессионалов, и они берут на себя решение всех задач. Клиенту не требуется искать способ транспортировки крупногабаритной мебели в мастерскую компании, а работы по удалению самых сложных загрязнений занимают всего несколько часов.

Если мягкая мебель утратила свою свежесть, если на обивке появились пятна, потертости и другие нелицеприятные участки, то не стоит искать в Интернете народные рецепты. Вмешательство непрофессионала может привести к еще более худшим результатам и непредвиденным тратам. 

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