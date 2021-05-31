Narnia Sushi: самые вкусные суши с открытой кухней теперь в Киеве

Narnia Sushi – это суши, ролы и сеты отличного качества. У нас можно подобрать свежайшую продукцию на любой вкус. Особенностью нашей компании – является открытая кухня, поэтому каждый клиент может увидеть своими глазами весь процесс приготовления еды, начиная от выбора и разделки рыбы, заканчивая сбором и упаковкой заказа.

Наши особенности

Narnia Sushi – это не только самые вкусные суши на Левом Берегу, но еще и комфортная площадка, предназначенная для проведения различных мастер-классов, организованных нашим шефом.

Оформить и получить заказ клиенты могут в нашей ресепшен зоне. Тем, кто выявить желание забрать суши самовывозом, мы предлагаем скидку в размере 10%. Мы ценим каждого обратившегося к нам человека, поэтому разработали выгодные условия для всех.

Мы максимально ответственно подходим к качеству продуктов, ежедневно закупая самое лучшее и свежее. Мы использует тщательно отобранные продукты, ресторанного уровня качества, сотрудничая напрямую с проверенными поставщиками, что позволяет нам предлагать выгодную цену за превосходные блюда с возможностью доставки домой или в офис.

Почему заказывать суши у нас выгодно

Всем нашим клиентам мы гарантируем:

оригинальные и очень вкусные суши, которые можно заказать на Левом Берегу столицы;

только свежие и качественные ингредиенты, используемые для приготовления блюд;

бесплатную доставку по Левому берегу Киева;

предзаказ на указанное время.

Чем мы привлекаем клиентов

У нас регулярно проводятся различные акции, участвуя в которых вы сможете приобрести суши с максимальной выгодой. Среди постоянных акций от нашей компании следует выделить:

1+1=3 – действует при заказе двух порций любых роллов;

кэшбек – предусматривает возврат 10% средств, потраченных на покупку;

10% скидки в любое время и на любую сумму заказа при условии самовывоза.

В нашем ассортименте есть различные блюда японской кухни, которые приятно удивят вас своим отменным вкусом. Мы постоянно обновляем наше меню и добавляем туда новые позиции, разработанные лучшими поварами. Оформить заказ вы можете на нашем сайте или созвонившись с нашими менеджерами по указанным телефонам. Внести оплату можно безналичными средствами. Также вы можете рассчитаться с курьером наличными деньгами. Доставка еды до открытия или после закрытия кухни оговаривается с менеджерами в индивидуальном порядке.

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