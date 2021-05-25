Путь клиента к покупке

Теория маркетинга учит, что покупатель (а сначала всего лишь потенциальный клиент) проходит достаточно длительный путь до принятия решения о приобретении того или иного продукта. Важно, чтобы он не свернул в сторону с избранного маршрута. Ведь там его с нетерпением ждут вездесущие конкуренты, которые, как стервятники на раненую жертву, готовы налететь на уже практически готового «пациента» и вместо вас нанести ему «смертельный» удар. В смысле сделать такое предложение, от которого он уже не в силах будет отказаться. Продавец должен не только привлечь внимание и выяснить проблему покупателя, но и грамотными ответами на поставленные вопросы и силой убеждения (а кое-когда и обаяния) справиться со всевозможными высказанными возражениями. В общем, процесс конвертации обычного посетителя в реального покупателя требует совместного с ним прохождения нелегкого пути, полного сомнений, иногда разочарований, но часто и приятных сюрпризов.

Если говорить об онлайн продажах, то важно продумать все этапы «созревания» клиента с момента первого посещения сайта до проведения оплаты через Интернет. В этой ситуации клиент не всегда идет на личный контакт, то есть оставляет телефон или заполняет форму для консультации. Поэтому именно грамотно разработанный релевантный контент, который видит пользователь, играет ключевую роль. Он должен быть настолько убедителен, чтобы удовлетворить все конкретные потребности потенциального покупателя, и направить его на путь совершения результативной сделки. Кроме этого привлечь внимание клиентов по релевантным запросам поможет контекстная реклама в Киеве, а также другие маркетинговые и рекламные инструменты привлечения посетителей на сайт. Давайте подробнее рассмотрим, как покупатель принимает судьбоносное решение приобрести товар или услугу именно у вас.

Как сделать так, чтобы указатель у развилки трех дорог всегда приводил покупателя к вам

Для начала следует узнать, что в теории маркетинга общепринята модель пути покупателя с тремя последовательными уровнями или стадиями. На практике часто этих этапов может быть гораздо больше. А «трудные» клиенты нередко вообще возвращаются назад, что заставляет снова проходить с ними, казалось бы, уже завершенный этап. Но давайте послушаем теоретиков, как они описывают действия покупателя. Заодно мы снабдили их модель практическими рекомендациями.

Что говорит теория (которая, правда, мертва без практики живой)

Вот они — три стадии осознания клиентом, что он просто обязан купить продаваемый вами продукт:

Осведомлен — значит вооружен. Клиент приступает к поиску ответов на свои вопросы. Важно разместить на сайте достаточно уникальной и обязательно полезной информации. При этом контент должен быть не только экспертным и качественным, но еще оптимизированным под релевантные поисковые запросы. На этой стадии хорошую службу может сыграть уже упомянутая контекстная реклама. Цель — создать все условия для перехода посетителя сайта на следующий этап. Рассмотрение предложений. Важно максимально убедительно рассказать о достоинствах вашего продукта и преимуществах его приобретения именно у вас. Изучая товары, покупатель должен все больше проникаться симпатией к нему и постепенно достичь понимания, что покупка поможет одним махом решить его проблему. Принятие решения. Как говорится, конец — делу венец. Но важно предусмотреть, чтобы именно на последнем уровне не произошли неприятные накладки. Процесс оформления заказа и оплаты должен быть организован безупречно, чтобы у покупателя не возникло ненужных лишних сомнений на последнем «огневом рубеже».

Карта пути покупателя — дорога к вашему успеху

Разработка такой нехитрой «дорожной» карты на практике поможет повысить эффективность онлайн продаж: