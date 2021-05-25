 

Путь клиента к покупке

Досуг Сегодня, 12:3073
Путь клиента к покупке

Теория маркетинга учит, что покупатель (а сначала всего лишь потенциальный клиент) проходит достаточно длительный путь до принятия решения о приобретении того или иного продукта. Важно, чтобы он не свернул в сторону с избранного маршрута. Ведь там его с нетерпением ждут вездесущие конкуренты, которые, как стервятники на раненую жертву, готовы налететь на уже практически готового «пациента» и вместо вас нанести ему «смертельный» удар. В смысле сделать такое предложение, от которого он уже не в силах будет отказаться. Продавец должен не только привлечь внимание и выяснить проблему покупателя, но и грамотными ответами на поставленные вопросы и силой убеждения (а кое-когда и обаяния) справиться со всевозможными высказанными возражениями. В общем, процесс конвертации обычного посетителя в реального покупателя требует совместного с ним прохождения нелегкого пути, полного сомнений, иногда разочарований, но часто и приятных сюрпризов.

Если говорить об онлайн продажах, то важно продумать все этапы «созревания» клиента с момента первого посещения сайта до проведения оплаты через Интернет. В этой ситуации клиент не всегда идет на личный контакт, то есть оставляет телефон или заполняет форму для консультации. Поэтому именно грамотно разработанный релевантный контент, который видит пользователь, играет ключевую роль. Он должен быть настолько убедителен, чтобы удовлетворить все конкретные потребности потенциального покупателя, и направить его на путь совершения результативной сделки. Кроме этого привлечь внимание клиентов по релевантным запросам поможет контекстная реклама в Киеве, а также другие маркетинговые и рекламные инструменты привлечения посетителей на сайт. Давайте подробнее рассмотрим, как покупатель принимает судьбоносное решение приобрести товар или услугу именно у вас.

Как сделать так, чтобы указатель у развилки трех дорог всегда приводил покупателя к вам

Для начала следует узнать, что в теории маркетинга общепринята модель пути покупателя с тремя последовательными уровнями или стадиями. На практике часто этих этапов может быть гораздо больше. А «трудные» клиенты нередко вообще возвращаются назад, что заставляет снова проходить с ними, казалось бы, уже завершенный этап. Но давайте послушаем теоретиков, как они описывают действия покупателя. Заодно мы снабдили их модель практическими рекомендациями.

Что говорит теория (которая, правда, мертва без практики живой)

Вот они — три стадии осознания клиентом, что он просто обязан купить продаваемый вами продукт:

  1. Осведомлен — значит вооружен. Клиент приступает к поиску ответов на свои вопросы. Важно разместить на сайте достаточно уникальной и обязательно полезной информации. При этом контент должен быть не только экспертным и качественным, но еще оптимизированным под релевантные поисковые запросы. На этой стадии хорошую службу может сыграть уже упомянутая контекстная реклама. Цель — создать все условия для перехода посетителя сайта на следующий этап.

  2. Рассмотрение предложений. Важно максимально убедительно рассказать о достоинствах вашего продукта и преимуществах его приобретения именно у вас. Изучая товары, покупатель должен все больше проникаться симпатией к нему и постепенно достичь понимания, что покупка поможет одним махом решить его проблему.

  3. Принятие решения. Как говорится, конец — делу венец. Но важно предусмотреть, чтобы именно на последнем уровне не произошли неприятные накладки. Процесс оформления заказа и оплаты должен быть организован безупречно, чтобы у покупателя не возникло ненужных лишних сомнений на последнем «огневом рубеже».

Карта пути покупателя — дорога к вашему успеху

Разработка такой нехитрой «дорожной» карты на практике поможет повысить эффективность онлайн продаж:

  • Составляем «фоторобот» покупателя. Говоря по-другому — четко определяем целевую аудиторию.

  • Проводим анализ поведения клиентов и особенности совершения выбора.

  • Постоянно улучшаем контент.

  • Автоматизируем все действия посетителя на сайте.

  • Используем CRM-систему.

  • Мотивируем покупателей к постоянному сотрудничеству.

Статья была интересной?
Поделитесь публикацией со своими друзьями!
Теги: news, новости, Украина, покупка, реклама, 7dniv, 7dnivinfo  
Путь клиента к покупке
Путь клиента к покупке
Narnia Sushi: самые вкусные суши с открытой кухней теперь в Киеве
Narnia Sushi: самые вкусные суши с открытой кухней теперь в Киеве
Химчистка мягкой мебели на дому
Химчистка мягкой мебели на дому
Принцип действия и виды солнечных электростанций
Принцип действия и виды солнечных электростанций
Проектирование и строительство дома в Харькове
Проектирование и строительство дома в Харькове
7 преимуществ покупки обуви в Интернете
7 преимуществ покупки обуви в Интернете
Качественные фильтры для самокруток
Качественные фильтры для самокруток
Магазин Nice Flooring - лучший ламинат от ведущих брендов
Магазин Nice Flooring - лучший ламинат от ведущих брендов
SMM-продвижение: раскрутка страниц в социальных сетях
SMM-продвижение: раскрутка страниц в социальных сетях
Что представляет собой элитная квартира в Киеве
Что представляет собой элитная квартира в Киеве
GootoEU о способах переезда в Португалию на ПМЖ
GootoEU о способах переезда в Португалию на ПМЖ
Свойства и особенности минеральной ваты
Свойства и особенности минеральной ваты

Новости по теме

Стоит ли покупать матрас в интернет-магазине: за и против
Стоит ли покупать матрас в интернет-магазине: за и против
25-мая-2021, 13:39
Чеки с QR-кодом — для проверки их подлинности начали выдавать на АЗС «БРСМ-Нафты»
Чеки с QR-кодом — для проверки их подлинности начали выдавать на АЗС «БРСМ-Нафты»
13-мая-2021, 11:39
Продвижение сайтов силами профессионалов
Продвижение сайтов силами профессионалов
7-мая-2021, 14:33
Как выгодно покупать товары для дома из Китая
Как выгодно покупать товары для дома из Китая
5-мая-2021, 13:41
Стали известны идеи Андропова по разделу Украины
Стали известны идеи Андропова по разделу Украины
12-апр-2021, 22:38

Последние новости

15:57
События
Сериалы "Квартала 95" заполнили почти весь дневной эфир российского СТС. Зеленский молчит
15:55
События
Подать на Киев в международный суд из-за прекращения поставок воды на полуостров хотят в Крыму
15:53
События
Парень в Запорожье угрожал взорвать ТРЦ и требовал вертолет с миллионом долларов, но согласился и на $15 тыс
15:50
Политика
Власть, не способная вернуть Донбасс и обеспечить целостность страны, обязана уйти
13:08
События
В мире собираются обложить тотальным налогом техногигантов. Что перепадет Украине?
13:03
События
В Раде компенсацию за аренду жилья в Киеве получают 67 миллионеров-"слуг народа"
13:01
Политика
Закон о запрете пакетов подписал Зеленский
12:59
События
Из договора по открытому небу официально вышла Россия
12:57
События
Финансирование Telegram-канала Nexta опроверг упомянутый Протасевичем владелец "Уралхима" и "Уралкалия"
12:29
События
В Киеве мужчина забрался в квартиру на 9 этаже через окно и захватил заложника
12:23
События
"Северный поток-2" до конца года готовятся запустить в России
12:18
Политика
О выходе из партии "Голос" и планах остаться в политике заявил Притула
10:21
Политика
Позицией Байдена по "Северному потоку-2" неприятно удивлен Зеленский
10:20
События
В Японии арестовали помощника капитана российского судна
10:18
Политика
В Китае назвали два сюрприза от Путина перед встречей с Байденом
09:51
События
За два дня пограничники нашли сразу три партии контрабандных сигарет, которые везли Румынию
09:46
События
Адвоката в обмане двух женщин и махинациях с недвижимостью заподозрили прокуроры
08:58
События
Редкий синдром одним из новых последствий коронавирусной инфекции назвали ученые
08:56
События
В каких регионах Украины на 50% чаще болеют астмой сообщили в МОЗ
08:54
События
О бегстве в столицу Украины объявил бывший депутат Госдумы России Гудков

Новости ТОП-7

Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 5 июня 20213168
Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 6 июня 20212789
Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 7 июня 20212310
В Украину возвращается циклон с дождями и грозами816
Данилов поскандалил с Ляшко в прямом эфире770
"Ты же Оболонский, куда ты прешься?". Почему Шуфрич послал Тищенко с трибуны Рады на венгерском языке688
Медики Канады ломают головы из-за вспышки неизвестной болезни375

Досуг

Путь клиента к покупке
Путь клиента к покупке
Теория маркетинга учит, что покупатель проходит достаточно длительный путь до принятия решения о приобретении того или иного продукта. Важно, чтобы он не свернул в сторону с избранного маршрута
Сегодня, 12:3075
Narnia Sushi: самые вкусные суши с открытой кухней теперь в Киеве
Narnia Sushi: самые вкусные суши с открытой кухней теперь в Киеве
Narnia Sushi – это суши, ролы и сеты отличного качества. У нас можно подобрать свежайшую продукцию на любой вкус.
3-июн-2021, 16:11319
Химчистка мягкой мебели на дому
Химчистка мягкой мебели на дому
Мягкая мебель – одна из важных составляющих любого помещения. Мягкая мебель есть в любом доме, квартире, офисе, она создает уютную и комфортную атмосферу, располагающую к отдыху.
3-июн-2021, 14:18320
Принцип действия и виды солнечных электростанций
Принцип действия и виды солнечных электростанций
Солнечная станция (СЭС) представляет собой инженерное сооружение, предназначенное для преобразования энергии Солнца в электрическую.
3-июн-2021, 12:22394
Проектирование и строительство дома в Харькове
Проектирование и строительство дома в Харькове
Выбор из огромного рынка компаний, занимающихся проектно-строительными работами, может вызвать сложности у несведущего человека. Ведь только надежная и профессиональная фирма способна максимально качественно справиться с задачей и предоставить заказчику проект дома.
3-июн-2021, 12:22295
7 преимуществ покупки обуви в Интернете
7 преимуществ покупки обуви в Интернете
Наша потребность в удобной обуви существует с тех пор, как люди начали ходить прямо. Еще каких-то 20 лет назад покупка обуви заключалась в посещении обувного магазина и примерке пары стилей в поисках того, что вам подходит.
2-июн-2021, 23:35347

События

Сериалы "Квартала 95" заполнили почти весь дневной эфир российского СТС. Зеленский молчит
Сериалы "Квартала 95" заполнили почти весь дневной эфир российского СТС. Зеленский молчит
В понедельник, 7 июня, сериалы от студии "Квартал 95" заняли практически всю дневную эфирную сетку российского канала "СТС", который находится под украинскими санкциями.
Сегодня, 15:5746
Подать на Киев в международный суд из-за прекращения поставок воды на полуостров хотят в Крыму
Подать на Киев в международный суд из-за прекращения поставок воды на полуостров хотят в Крыму
"Власти" неподконтрольного Украине Крыма заявили, что готовы обращаться в международный суд по правам человека из-за прекращения поставок воды на полуостров по Северо-Крымскому каналу.
Сегодня, 15:5545
Парень в Запорожье угрожал взорвать ТРЦ и требовал вертолет с миллионом долларов, но согласился и на $15 тыс
Парень в Запорожье угрожал взорвать ТРЦ и требовал вертолет с миллионом долларов, но согласился и на $15 тыс
В Запорожье парень в состоянии алкогольного опьянения угрожал взорвать ТРЦ, если ему не дадут вертолет и миллион долларов. 
Сегодня, 15:5347
В мире собираются обложить тотальным налогом техногигантов. Что перепадет Украине?
В мире собираются обложить тотальным налогом техногигантов. Что перепадет Украине?
В Украине только приняли новый закон - "о налоге на Google", согласно которому компании -техногиганты будут платить в наш бюджет 20% НДС о предоставленных в нашей стране услуг, но уже вырисовываются перспективы получать с международных корпораций еще больше.
Сегодня, 13:0858
В Раде компенсацию за аренду жилья в Киеве получают 67 миллионеров-"слуг народа"
В Раде компенсацию за аренду жилья в Киеве получают 67 миллионеров-"слуг народа"
Комитет избирателей Украины заявил о том, что 81 нардеп, имеющий на своих счетах более миллиона гривен, получает бюджетную компенсацию за аренду квартиры или гостиничного номера.
Сегодня, 13:0387
Из договора по открытому небу официально вышла Россия
Из договора по открытому небу официально вышла Россия
Президент России Владимир Путин подписал закон, который денонсирует Договор по открытому небу.
Сегодня, 12:5962
7 Днів