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Какие запчасти на газовые котлы можно купить в Украине

Запчасти для газовых котлов покупают, чтобы запустить отопление после поломки, или же для плановой замены во время технического обслуживания. Чем дольше служит котел, тем выше вероятность выхода из строя того или иного модуля или детали. Со временем приходится покупать все больше запчастей к газовым котлам.

В нашу страну поставляют запчасти на газовые котлы из Европы и азиатского региона:

  • Самые дорогие комплектующие выпускают изготовители котлов под собственным именем.
  • Немного дешевле обойдутся запчасти для котлов, выпущенные компаниями, специализирующимися на запчастях и комплектующих для производителей отопительного оборудования.
  • Наиболее низкие цены установлены на детали, поступающие из Китая или Кореи.

Чаще всего на украинском рынке можно встретить продукцию европейских компаний SIT, Valmex, Zelmet. Над выпуском оригинальных запчастей для своих котлов работают в BIASI, BAXI, BOSH, VAILLANT, и некоторых других компаниях.

Как сэкономить на запчастях для газовых котлов

У покупателя всегда есть выбор: купить более дорогую, но оригинальную деталь, или же сэкономить на дешевом китайском аналоге. И в одном и в другом случае работа газового котла будет обеспечена, если его владелец придерживается всех рекомендаций производителя.

Чтобы потраченные деньги не пропали зря, следует покупать только те детали и комплектующие, которые имеют сертификат соответствия. Гарантия от магазина или компании-производителя тоже должна убедить покупателя, что его решение купить запчасти для газового котла той или иной марки было правильным.

Почему выходят из строя теплообменники для газовых котлов

Из всех запчастей теплообменник для котла — самый дорогой. Его стоимость часто составляет до 50% стоимости самого котла. Поэтому поломка, связанная с этим модулем, расстраивает больше всего.

Теплообменник достаточно надежный модуль, который может служить очень долго. Однако для этого за ним надо регулярно ухаживать:

  • Очищать снаружи от окалины, нагара, других загрязнений.
  • Промывать изнутри, удаляя известковый налет и накипь.
  • При каждом техническом обслуживании заменять прокладки.

Эти работы все производители рекомендуют проводить один раз в год.

Иногда мастера советуют чистить теплообменник реже:

  • При использовании антифриза в качестве теплоносителя системы отопления, можно обслуживать этот модуль один раз в два года.
  • При использовании специально очищенной воды — один раз в четыре года.

Если же совсем игнорировать промывку теплообменника, то он рано или поздно даст течь, что может вызвать каскад поломок — от короткого замыкания электронной платы, до выхода из строя датчиков и других модулей котла.

Где можно купить теплообменник для котла

Мастер, который проводит техническое обслуживание и ремонт подскажет адрес ближайшего специализированного магазина, или же посоветует один или два сайта в интернете.

Лучше всего купить теплообменник для котла в интернет магазине Газкомплект. Для этого решения есть такие причины:

  • Менеджер магазина помогает подобрать теплообменник для котла в соответствии с его моделью, способом крепления, расположением трубок газового и водяного контура.
  • Покупатель имеет возможность оплатить новый теплообменник по частям. Или в кредит.
  • Все теплообменники к газовым котлам на этом сайте имеют сертификат соответствия.
  • На каждую позицию в этом разделе магазина распространяется гарантия продавца и производителя.

Теплообменник, приобретенный в магазине Газкомплект, доставляется покупателю Новой Почтой. Также есть возможность адресной доставки и самовывоза.

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