Преимущества жидких обоев: использование в интерьере

Жидкие обои появились не так давно, но практически сразу стали популярными у дизайнеров. Это уникальный материал, с помощью которого можно отделывать не только стены, но и потолки. Если говорить об отделочных качествах, то они имеют отличные декоративные и физические свойства, которые будут зависеть от качества и состава смеси. В продаже имеются в основном светлые тона, но всегда можно в них добавить колер или различные украшения, в виде конфетти, дождика, блёсток и так далее. Выбирая обои Биопласт можно быть уверенными в качестве приобретаемой продукции.

Почему клиенты все чаще выбирают жидкие обои

Главным преимуществом жидких обоев можно назвать, то, что они не только просты в нанесении, но и из всегда очень просто отреставрировать. Благодаря им можно быстро придать ощущение уюта и комфорта любому помещению или офису. Это далеко не единственные достоинства данного материала:

Возможно делать эксклюзивные отделки, так как данные смеси позволят воплощать самые смелые дизайнерские задумки и создавать неповторимый интерьер в любом помещении. Они отлично выравнивают стены и сглаживают практически все недостатки и дефекты плоскости. Обойную смесь можно наносить толщиной от 1 миллиметра и до 1 сантиметра, поэтому их удобно применять на не очень ровных плоскостях. Они совершенно не боятся усадки, поэтому их удобно клеить в новостройках. Благодаря эластичным свойствам они не деформируются. Они не имеют швов, поэтому поверхность выглядит идеально ровной.

Жидкие обои отлично удерживают тепло и не пропускают шум, совершенно равнодушно реагируют на резкие перепады температуры и сквозняки, поэтому они особенно актуальны для многоквартирных домов. В отличие от привычных обоев, жидкие не собирают пыль, так как ингредиенты из которых они сделаны, содержат компоненты с нейтральными электрическими зарядами.

Достоинства жидких обоев

Каждый мастер знает, что работать с жидкими обоями всегда приятно, так как состав не только легко готовится, но и отлично наносится. Для того чтобы его приготовить достаточно сухую смесь разбавить водой, до нужной консистенции. А для того чтобы ее нанести не нужны особые навыки, поэтому с этой работой сможет справиться любой желающий. Особенно удобно их наносить на рельефную и закругленную поверхность. В том случае, если поверхность будет испорчена со временем, фрагмент можно будет запросто заменить.

Их можно использовать в помещениях, где постоянно повышена влажность, например, санитарные узлы.

Нельзя не указать на такое свойство жидких обоев, как экологичность.

Их изготавливают из целлюлозы и натуральных волокон (хлопок, шелк), они совершенно не имеют запаха и не выделяют токсины, поэтому их можно наносить в спальни, комнаты отдыха и детские.

Кроме этого они пожаробезопасны.

Как видите, преимуществ и достоинств у жидких обоев очень много, благодаря им популярность на них растет с каждым годом. Несмотря на то что они долго сохнут, многие специалисты их используют в составление интерьеров не только офисных, но и жилых помещений. В интернет-магазине можно подобрать обои интересующего вас формата, также компания предоставит максимально быструю доставку.

На что обратить внимание

Покупка строительных материалов всегда связана с проблемой выбора. Производители предлагают невероятное разнообразие различных вариаций обоев, которые смогут стать украшением вашего интерьера. Лучше всего доверять брендам, которые работают на рынке не первый год. Так вы точно получите высококачественный продукт. Жидкие обои, представленные в ассортименте смогут скрыть дефекты стен и украсят интерьер.