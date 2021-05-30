Тепловизор для охоты. Какой выбрать?

Тепловизор - это светооптическое устройство, способное преобразовывать тепловую энергию, выделяемую живыми существами и предметами, в изображение. Все объекты, оказавшиеся в поле зрения тепловизора, отображаются на дисплее. Основой современных тепловизионных конструкций является микроболометрический датчик.

Охотнику, преследующему цель, приходится пробираться сквозь лесную чащу, опавшую листву или снежные сугробы. При этом важно смотреть под ноги, не выпуская из виду быстро передвигающийся объект. Не упустить добычу поможет тепловизор для охоты, купить который можно в несколько кликов, не выходя из дома.

Зачем охотнику тепловизор?

Вооружившись сверхчувствительным монокуляром, следопыт с лёгкостью выследит не только крупную, но и мелкую дичь. Чтобы пользоваться устройством, невзирая на погодные условия, достаточно подобрать соответствующую цветовую палитру изображения.

Критерии выбора

Покупка недорого и функционального прицела дастся легко, если зверолов располагает базовыми сведениями о тепловизионных устройствах. Тепловизоры для хоты конструируют в виде:

Прицелов. Позволяют обнаружить и идентифицировать животное, если расстояние между дичью и охотником достигает до 1,5 километра. Биноклей. Малогабаритные приборы, отлично работающие в сезон дождей или снегопадов. Видео-тепловизоров. Отличаются от аналогов тяжеловесностью и наличием большого экрана.

Каждое устройство имеет преимущества и недостатки.

Выбирая тепловизор, следует учесть габариты преследуемой цели. Для охоты на крупную дичь приспособлены модели с разрешением 320х290 пикселей с дальностью обзора более 0,8 километра. Следопыту, которого интересуют мелкие животные, подойдут более дешёвые модели, с матрицами 160х120 и обзором более 0,2 километра.

Признаки надёжности

Охота подразумевает длительное пребывание в спартанских условиях при любой погоде. Поэтому корпус тепловизора должен быть прочным и защищённым от попадания влаги.

Также следует обратить внимание:

на качество матрицы. Главный признак качества – чёткость изображения при отсутствии погрешностей;

на частоту кадра. Оптимальной считается частота 30 и более к/с. При меньшем значении картинка будет транслироваться со значительной задержкой;