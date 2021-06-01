Отзывы Zeusdoc о том как уехать в Чехию на ПМЖ русским и украинцам?

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Первый въезд в страну возможен только по шенгенской туристической визе. В связи с появлением слухов об отмене визового режима для граждан России, Белоруссии и Казахстана, туристический бизнес в Чехии терпит колоссальные убытки. На 2021 год шенгенская виза всё ещё нужна для въезда в Чехию
Безыизовый режим был введён для жителей Украины: при наличии биометрического паспорта туристическая виза не нужна (только для коротких поездок).
Поездка в Чехию в качестве туриста поможет рассмотреть вам плюсы и минусы проживания в этой стране.
Плюсы:
- Низкая преступность;
- Низкая бюрократия;
- Катируются российские дипломы;
- Доступные ипотеки;
- Дешёвые автомобили;
- Низкие цены на продовольственные и непродовольственные товары
Минусы:
- Мобильная связь в разы дороже;
- Медицина полностью платная;
- Нет круглосуточных аптек;
- Небольшое количество круглосуточных магазинов;
- Низкие цены по банковским депозитам;
- Лояльное отношение власти к наркотуризму. Легко достать наркотические вещества;
- Прохладное отношение к русским
Местные жители ценят свою культуру, в том числе и свой язык. Они не будут помогать и идти на встречу тем, кто его не знает. Если вы не боитесь трудностей и нацелены на получение визы, то идём дальше.
Дорогу открывает ВНЖ
С обычной шенгенской визой пробыть в Чешской Республике получится только 3 месяца. Работать и учиться у вас не получится, как и нарушать правила. Всех нарушителей закона чехи гонят домой и не примут больше никогда. Поэтому иммиграцию в Чехию проходит с соблюдением всех требований и правил.
Первый шаг — оформление вида на жительство. Оно возможно лишь в некоторых случаях:
- Воссоединение семьи (супруги, дети, родители);
- Получение чешского высшего образования;
- Предпринимательство в инстересах страны;
- Получение вакансии специалиста.
Все основания требуют реальной доказательственной базы. Гражданство Чехии получается годами.
Семья – это святое
Ещё в 2014 году чешмким правителем была пересмотрена визовая политика. Эмигрировать к родственникам из России, Украины и Белоруси стало гораздо легче, но только в тех случаях, когда появляется возможность на воссоединение семьи.
Главное условие для переезда в этом случае наличие прямого родственника, имеющего чешский паспорт. Такими родственниками являются:
- Супруги;
- Дети, получившие гражданство;
- Родные или приёмные родители (или один из родителей).
По такому же принципу, регистрация брака с гражданином Чешской республики даёт право на получение вида на жительство. Документы подаются в чешское посольство супруга из другого государства.
Ранее регистрация, прошедшая в стенах чешского ЗАГСа, автоматически предоставляла постоянный вид на жительство иностранному супругу. Сейчас это не так. С 2008 года выдача постоянного вида на жительство возможно только после 3 лет совместного проживания, при наличии достоверных свидетельств подлинности как самого брака, так и отношений.
Есть и другой вид семейной имиграции — воссоединение родителей и их детей. Случаются и такие истории, когда студенты уезжают учиться в Чехию, успешно заканчивают их ВУЗы, устраиваются на работу и получают гражданство к 30 годам. Конечно, возникает мысль перевезти родителей ближе к себе и ЧР даёт на это право, но при одном условии: доказательства, что родители не смогут просуществовать без ребёнка.
Предусмотрен и обратный сценарий — когда гражданство получает ребёнок. Необходимо собрать все документы, подтверждающие родство и миграционные документы. Такаой операции могут быть подвержены как родные, так и усыновлённые дети.
Статус студента
Самый быстрый и надёжный способ приобщиться к чешской культуре — эмиграция в Чехию на правах местного студента, получающего высшее образование. Чешское образование признаётся в РФ и СНГ. Студенты, окончившие чешские вузы, получают:
- доступное по цене обучение;
- европейский уровень знаний;
- дипломы международного уровня;
- ВНЖ без экзамена на владение госязыком и особенностями державы.
Студенческая виза не даёт возможности работать, но если вы хорошо освоили местные язык и образ жизни, то без особого труда вы можете оформить рабочую лицензию.
Оформление студенческого вида на жительства требует предоставлене письма из вуза, где были успешно сданы экзамены и оплачено обучение.