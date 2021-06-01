Отзывы Zeusdoc о том как уехать в Чехию на ПМЖ русским и украинцам?

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Первый въезд в страну возможен только по шенгенской туристической визе. В связи с появлением слухов об отмене визового режима для граждан России, Белоруссии и Казахстана, туристический бизнес в Чехии терпит колоссальные убытки. На 2021 год шенгенская виза всё ещё нужна для въезда в Чехию

Безыизовый режим был введён для жителей Украины: при наличии биометрического паспорта туристическая виза не нужна (только для коротких поездок).

Поездка в Чехию в качестве туриста поможет рассмотреть вам плюсы и минусы проживания в этой стране.

Плюсы:

Низкая преступность;

Низкая бюрократия;

Катируются российские дипломы;

Доступные ипотеки;

Дешёвые автомобили;

Низкие цены на продовольственные и непродовольственные товары

Минусы:

Мобильная связь в разы дороже;

Медицина полностью платная;

Нет круглосуточных аптек;

Небольшое количество круглосуточных магазинов;

Низкие цены по банковским депозитам;

Лояльное отношение власти к наркотуризму. Легко достать наркотические вещества;

Прохладное отношение к русским

Местные жители ценят свою культуру, в том числе и свой язык. Они не будут помогать и идти на встречу тем, кто его не знает. Если вы не боитесь трудностей и нацелены на получение визы, то идём дальше.

Дорогу открывает ВНЖ

С обычной шенгенской визой пробыть в Чешской Республике получится только 3 месяца. Работать и учиться у вас не получится, как и нарушать правила. Всех нарушителей закона чехи гонят домой и не примут больше никогда. Поэтому иммиграцию в Чехию проходит с соблюдением всех требований и правил.

Первый шаг — оформление вида на жительство. Оно возможно лишь в некоторых случаях:

Воссоединение семьи (супруги, дети, родители);

Получение чешского высшего образования;

Предпринимательство в инстересах страны;

Получение вакансии специалиста.

Все основания требуют реальной доказательственной базы. Гражданство Чехии получается годами.

Семья – это святое

Ещё в 2014 году чешмким правителем была пересмотрена визовая политика. Эмигрировать к родственникам из России, Украины и Белоруси стало гораздо легче, но только в тех случаях, когда появляется возможность на воссоединение семьи.

Главное условие для переезда в этом случае наличие прямого родственника, имеющего чешский паспорт. Такими родственниками являются:

Супруги; Дети, получившие гражданство; Родные или приёмные родители (или один из родителей).

По такому же принципу, регистрация брака с гражданином Чешской республики даёт право на получение вида на жительство. Документы подаются в чешское посольство супруга из другого государства.

Ранее регистрация, прошедшая в стенах чешского ЗАГСа, автоматически предоставляла постоянный вид на жительство иностранному супругу. Сейчас это не так. С 2008 года выдача постоянного вида на жительство возможно только после 3 лет совместного проживания, при наличии достоверных свидетельств подлинности как самого брака, так и отношений.

Есть и другой вид семейной имиграции — воссоединение родителей и их детей. Случаются и такие истории, когда студенты уезжают учиться в Чехию, успешно заканчивают их ВУЗы, устраиваются на работу и получают гражданство к 30 годам. Конечно, возникает мысль перевезти родителей ближе к себе и ЧР даёт на это право, но при одном условии: доказательства, что родители не смогут просуществовать без ребёнка.

Предусмотрен и обратный сценарий — когда гражданство получает ребёнок. Необходимо собрать все документы, подтверждающие родство и миграционные документы. Такаой операции могут быть подвержены как родные, так и усыновлённые дети.

Статус студента

Самый быстрый и надёжный способ приобщиться к чешской культуре — эмиграция в Чехию на правах местного студента, получающего высшее образование. Чешское образование признаётся в РФ и СНГ. Студенты, окончившие чешские вузы, получают:

доступное по цене обучение;

европейский уровень знаний;

дипломы международного уровня;

ВНЖ без экзамена на владение госязыком и особенностями державы.

Студенческая виза не даёт возможности работать, но если вы хорошо освоили местные язык и образ жизни, то без особого труда вы можете оформить рабочую лицензию.

Оформление студенческого вида на жительства требует предоставлене письма из вуза, где были успешно сданы экзамены и оплачено обучение.