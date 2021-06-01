 

Отзывы Zeusdoc о том как уехать в Чехию на ПМЖ русским и украинцам?

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Отзывы Zeusdoc о том как уехать в Чехию на ПМЖ русским и украинцам?

Если хочется путешествовать без препятствий и жить заграницей, специалисты Zeusdoc предлагают гражданство ЕС. Среди стран с простой процедурой регистрации и получения гражданства выделяют Румынию. Миграционная компания Zeusdoc отзывы клиентов которой, служат подсказкой для будущего мигранта. В них подняты вопросы оформления документации, сохранения первого гражданства, легального трудоустройства, переезда в любую европейскую страну, получения европейского образования и медицинского облуживания. 

Первый въезд в страну возможен только по шенгенской туристической визе. В связи с появлением слухов об отмене визового режима для граждан России, Белоруссии и Казахстана, туристический бизнес в Чехии терпит колоссальные убытки. На 2021 год шенгенская виза всё ещё нужна для въезда в Чехию
Безыизовый режим был введён для жителей Украины: при наличии биометрического паспорта туристическая виза не нужна (только для коротких поездок).

Поездка в Чехию в качестве туриста поможет рассмотреть вам плюсы и минусы проживания в этой стране.

Плюсы:

  • Низкая преступность;
  • Низкая бюрократия;
  • Катируются российские дипломы;
  • Доступные ипотеки;
  • Дешёвые автомобили;
  • Низкие цены на продовольственные и непродовольственные товары

Минусы:

  • Мобильная связь в разы дороже;
  • Медицина полностью платная;
  • Нет круглосуточных аптек;
  • Небольшое количество круглосуточных магазинов;
  • Низкие цены по банковским депозитам;
  • Лояльное отношение власти к наркотуризму. Легко достать наркотические вещества;
  • Прохладное отношение к русским

Местные жители ценят свою культуру, в том числе и свой язык. Они не будут помогать и идти на встречу тем, кто его не знает. Если вы не боитесь трудностей и нацелены на получение визы, то идём дальше.

Дорогу открывает ВНЖ

С обычной шенгенской визой пробыть в Чешской Республике получится только 3 месяца. Работать и учиться у вас не получится, как и нарушать правила. Всех нарушителей закона чехи гонят домой и не примут больше никогда. Поэтому иммиграцию в Чехию проходит с соблюдением всех требований и правил.
Первый шаг — оформление вида на жительство. Оно возможно лишь в некоторых случаях:

  • Воссоединение семьи (супруги, дети, родители);
  • Получение чешского высшего образования;
  • Предпринимательство в инстересах страны;
  • Получение вакансии специалиста.

Все основания требуют реальной доказательственной базы. Гражданство Чехии получается годами.

Семья – это святое

Ещё в 2014 году чешмким правителем была пересмотрена визовая политика. Эмигрировать к родственникам из России, Украины и Белоруси стало гораздо легче, но только в тех случаях, когда появляется возможность на воссоединение семьи.

Главное условие для переезда в этом случае наличие прямого родственника, имеющего чешский паспорт. Такими родственниками являются:

  1. Супруги;
  2. Дети, получившие гражданство;
  3. Родные или приёмные родители (или один из родителей).

По такому же принципу, регистрация брака с гражданином Чешской республики даёт право на получение вида на жительство. Документы подаются в чешское посольство супруга из другого государства.

Ранее регистрация, прошедшая в стенах чешского ЗАГСа, автоматически предоставляла постоянный вид на жительство иностранному супругу. Сейчас это не так. С 2008 года выдача постоянного вида на жительство возможно только после 3 лет совместного проживания, при наличии достоверных свидетельств подлинности как самого брака, так и отношений.

Есть и другой вид семейной имиграции — воссоединение родителей и их детей. Случаются и такие истории, когда студенты уезжают учиться в Чехию, успешно заканчивают их ВУЗы, устраиваются на работу и получают гражданство к 30 годам. Конечно, возникает мысль перевезти родителей ближе к себе и ЧР даёт на это право, но при одном условии: доказательства, что родители не смогут просуществовать без ребёнка.

Предусмотрен и обратный сценарий — когда гражданство получает ребёнок. Необходимо собрать все документы, подтверждающие родство и миграционные документы. Такаой операции могут быть подвержены как родные, так и усыновлённые дети.

Отзывы Zeusdoc о том как уехать в Чехию на ПМЖ русским и украинцам?

Статус студента

Самый быстрый и надёжный способ приобщиться к чешской культуре — эмиграция в Чехию на правах местного студента, получающего высшее образование. Чешское образование признаётся в РФ и СНГ. Студенты, окончившие чешские вузы, получают:

  • доступное по цене обучение;
  • европейский уровень знаний;
  • дипломы международного уровня;
  • ВНЖ без экзамена на владение госязыком и особенностями державы.

Студенческая виза не даёт возможности работать, но если вы хорошо освоили местные язык и образ жизни, то без особого труда вы можете оформить рабочую лицензию.

Оформление студенческого вида на жительства требует предоставлене письма из вуза, где были успешно сданы экзамены и оплачено обучение.

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Теги: news, новости, Украина, Чехия, ПМЖ, Zeusdoc, 7dniv, 7dnivinfo  
Отзывы Zeusdoc о том как уехать в Чехию на ПМЖ русским и украинцам?
Отзывы Zeusdoc о том как уехать в Чехию на ПМЖ русским и украинцам?
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Отзывы Zeusdoc о том как уехать в Чехию на ПМЖ русским и украинцам?
Отзывы Zeusdoc о том как уехать в Чехию на ПМЖ русским и украинцам?
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