Недвижимость в Испании: почему это хорошее вложение средств

Инвестиции в недвижимость считаются одними из самых надежных. При этом многие стремятся к тому, чтобы вкладываться в жилые и коммерческие здания, находящиеся за границей. Например, наблюдается в последнее время большой рост на недвижимость в Испании. Основными покупателями в 2021 году стали граждане Франции, Германии и Голландии.

Если вы тоже думаете о том, чтобы вложить свои средства в maison Costa Brava (дом Коста-Брава), обратитесь за помощью к агентству Damlex Realty. Компания предлагает полный комплекс услуг по приобретению недвижимости в Коста-Брава и Барселона.

Почему в недвижимость Испании стоит инвестировать

Перед тем, как начать инвестировать, следует убедиться, что выбранная вами область надежна. В случае с недвижимостью в Испании сомнений не возникает: с течением времени она только растет в цене. При этом преимуществ покупки дома на территории страны очень много. Если рассматривать основные пункты, будут выделены следующие:

После приобретения недвижимости у вкладчика появляется возможность получить вид на жительство в Испании по упрощенной программе. Это особенно актуально для тех, кто хочет сюда переехать на постоянное место жительства. Можно заработать. В данном случае два варианта: сдавать жилье туристам (спрос на аренду высокий), перепродать недвижимость через время. Статистика показывает, что жилые объекты, находящиеся в туристических районах страны, вырастают за год в цене на 6%-7%. В Испании существуют достаточно простые сделки в вопросе купли-продажи. Подписать документы можно по доверенности. Это особенно ценят те, кто уже нашел выгодное предложение, но не имеет возможности посетить Испанию именно сейчас. Имея недвижимость в стране, можно в любой момент времени отправиться на отдых, не переживая по поводу места, где вы с семьей остановитесь. Плюс путешествие будет выгоднее с финансовой стороны, так как не придется тратиться на аренду жилья.

В последнее время спрос на недвижимость в Испании активно возрастает. Если вы решили инвестировать именно в данную область, это будет очень хорошим вложением. Чтобы не пришлось искать объекты и совершать сделки самостоятельно, обратитесь к агентству Damlex Realty. Специалисты подберут недвижимость, которая идеально подойдет именно вашим потребностям и желаниям. Обязательно учитывается бюджет клиента, выделенный для приобретения какого-либо объекта.