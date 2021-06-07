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Автомобильные краны марки «МАЗ» — лучшее решение для погрузочно-разгрузочных работ

Автокраны МАЗ полностью удовлетворяют потребности покупателей. Все модели отличаются хорошими грузовысотными характеристиками и имеют надежные основные узлы.

Сферы применения и преимущества автокранов марки «МАЗ»

Автомобильные краны МАЗ чаще всего используются:

  • при монтаже/демонтаже конструкций в стесненных условиях;
  • для разгрузочно-погрузочных работ на складах, портовых и транспортных узлах;
  • при прокладке труб, газопроводов и других коммуникаций;
  • для перевозки крупногабаритных грузов;
  • при ремонте электромагистралей и кабельных линий;
  • при спасательных и эвакуационных работах;
  • во время ликвидации аварий, а также последствий стихийных бедствий;
  • в сельскохозяйственной, коммунальной, лесозаготовительной и других сферах.

Основные плюсы автокранов марки «МАЗ»:

  • хорошая маневренность;
  • возможность модификации рабочей кабины;
  • улучшенная звуко- и теплоизоляция, обогревательная система и вентиляция;
  • многофункциональность;
  • плавный ход стрелы и обширный рабочий диапазон;
  • возможность делать несколько задач одновременно;
  • простота в управлении;
  • возможность устанавливать самостоятельно скорость выполнения задач;
  • неприхотливость в обслуживании;
  • высокая надежность и приспособленность к любым погодным условиям;
  • отличная проходимость на плохих дорогах.

Выдвижные опоры обеспечивают автокрану МАЗ отличную устойчивость, а значит, и безопасность работ. Кроме того, еще одно преимущество данного типа оборудования — способность перемещаться по обычным дорогам. В соответствии с этим качеством есть автокраны МАЗ, которые могут быть оснащены полноприводным грузовым шасси и двигаться как по обычным дорогам, так и по пересеченной местности. Также есть городские модели, которые демонстрируют отличные показатели маневренности и способны двигаться с достаточно большой скоростью. Эти особенности делают их незаменимыми в городском строительстве и в условиях ограниченного пространства.

Каждый автокран МАЗ оснащен: ограничителем нагрузки с индикацией в кабине оператора, модулем защиты от высокого напряжения для безопасной работы рядом с линиями электропередач, а также системой мониторинга состояния основных узлов с оповещением о неисправностях.

Продажа автокранов МАЗ в Украине

Автомобильные краны марки «МАЗ» — лучшее решение для погрузочно-разгрузочных работ

Купить автокран МАЗ, а также автокраны других марок можно в украинской компании «УКР ТРАК», которая предлагает своим клиентам выгодные условия покупки спецтехники: индивидуальные кредитные и лизинговые программы, а также качественное гарантийное и послегарантийное обслуживание. В каталоге представлены автокраны МАЗ, цена которых приятно удивит своей доступностью. Купить автокран МАЗ в Украине — значит приобрести надежный и многофункциональный механизм на ukrtruck.ua, который поможет расширить возможности вашего бизнеса.

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Автомобильные краны марки «МАЗ» — лучшее решение для погрузочно-разгрузочных работ
Автомобильные краны марки «МАЗ» — лучшее решение для погрузочно-разгрузочных работ
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