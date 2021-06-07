Автомобильные краны марки «МАЗ» — лучшее решение для погрузочно-разгрузочных работ

Автокраны МАЗ полностью удовлетворяют потребности покупателей. Все модели отличаются хорошими грузовысотными характеристиками и имеют надежные основные узлы.
Сферы применения и преимущества автокранов марки «МАЗ»
Автомобильные краны МАЗ чаще всего используются:
- при монтаже/демонтаже конструкций в стесненных условиях;
- для разгрузочно-погрузочных работ на складах, портовых и транспортных узлах;
- при прокладке труб, газопроводов и других коммуникаций;
- для перевозки крупногабаритных грузов;
- при ремонте электромагистралей и кабельных линий;
- при спасательных и эвакуационных работах;
- во время ликвидации аварий, а также последствий стихийных бедствий;
- в сельскохозяйственной, коммунальной, лесозаготовительной и других сферах.
Основные плюсы автокранов марки «МАЗ»:
- хорошая маневренность;
- возможность модификации рабочей кабины;
- улучшенная звуко- и теплоизоляция, обогревательная система и вентиляция;
- многофункциональность;
- плавный ход стрелы и обширный рабочий диапазон;
- возможность делать несколько задач одновременно;
- простота в управлении;
- возможность устанавливать самостоятельно скорость выполнения задач;
- неприхотливость в обслуживании;
- высокая надежность и приспособленность к любым погодным условиям;
- отличная проходимость на плохих дорогах.
Выдвижные опоры обеспечивают автокрану МАЗ отличную устойчивость, а значит, и безопасность работ. Кроме того, еще одно преимущество данного типа оборудования — способность перемещаться по обычным дорогам. В соответствии с этим качеством есть автокраны МАЗ, которые могут быть оснащены полноприводным грузовым шасси и двигаться как по обычным дорогам, так и по пересеченной местности. Также есть городские модели, которые демонстрируют отличные показатели маневренности и способны двигаться с достаточно большой скоростью. Эти особенности делают их незаменимыми в городском строительстве и в условиях ограниченного пространства.
Каждый автокран МАЗ оснащен: ограничителем нагрузки с индикацией в кабине оператора, модулем защиты от высокого напряжения для безопасной работы рядом с линиями электропередач, а также системой мониторинга состояния основных узлов с оповещением о неисправностях.
Продажа автокранов МАЗ в Украине
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