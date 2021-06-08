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Досуг Сегодня, 11:5354
Для чего и когда нужно обращаться в БТИ

Для того, чтобы точно знать кто является собственником объекта недвижимости из чего она сделана, сколько этажей, возможна ли делать перепланировки и другие подобные вопросы можно узнать, имея на руках технический паспорт на недвижимость выданный в БТИ. Компания ANC Project поможет с оформлением всех документов на недвижимость. Профессиональный подход к работе имеет огромное значение.

Рекомендации экспертов

БТИ или бюро технической инвентаризации несет ответственность за актуальность объектов недвижимости жилого и нежилого фонда. Это многоэтажные и одноэтажные жилые дом, частные постройки и так далее. Их каталоги содержат уже отстроенные и введенные в эксплуатацию объекты, их площади, месторасположения и технические характеристики. Любое их изменение обязано вносится в каталог, только таким образом возможно поддерживать актуальность содержащейся информации.

Когда следует обратиться в БТИ

Различные справки, выписки и технические документы, которые могут потребоваться при оформлении юридических документов у нотариуса нужно брать в БТИ. Позаботится о запросе, желательно заранее, так как на выдачу некоторых справок потребуется несколько дней. То есть, все что касается недвижимости, берется в этом бюро:

  • разрешение на перепланировку квартиры согласуется в БТИ, если план полностью соответствует всем правилам и нормам, то вам выдадут разрешение и отметят все изменения в техническом плане;
  • перед тем как приобрести квартиру, нужно убедиться, что объект не имеет обременений, арестов и прочих неприятных ситуация, то есть юридически чист, такую справку могут выдать, только в Бюро технической инвентаризации;
  • если требуется перевести жилое помещение в нежилое или наоборот, бюро должно выдать специальную справку в соответствии с требованиями;
  • в БТИ можно заказать оценку объекта недвижимости, это нужно буде в том случае, если он закладывается в банк или ведутся какие-либо судебные тяжбы, например, раздел имущества.

Это еще далеко не полный список услуг, которые предоставляются БТИ. Следует понимать, что хоть данная организация является государственной большинство услуг платные.

Как сделать запрос и получить документ в БТИ

Для того чтобы получить нужные справки в Бюро, необходимо иметь небольшой пакет документации при себе, для физических лиц он меньше, туда входит заявление, паспорт, техпаспорт на объект недвижимости. Иногда могут потребоваться дополнительные документы. На все работы предоставляется гарантия. 

Благодаря современным системам, многие справки сегодня можно получить онлайн, что очень удобно для большинства клиентов, так как не нужно выстаивать больше огромные очереди и тратить личное время.

Выдача определенной справки может занят от несколько часов, но нескольких дней. Поэтом, если решили провести сделку с недвижимостью, необходимо все документы подготовить заранее. Если требуется заказать оформление технического паспорта или его восстановление, потребуется не так много времени, но следует знать, что перед тем как сделать заявку нужно будет снять все замеры объекта, а, следовательно, потратить еще пару дней на это.

Помощь в оформлении документов

На данный момент агентство занимается организацией помощи в оформлении документов на недвижимость. Также вы сможете получить консультации от квалифицированных экспертов. Компания в этом аспекте занимает ведущие позиции и быстро справляется с возложенными обязанностями. Вы можете ознакомиться с услугами на главной странице. Агентство гарантировано окажет вам поддержку во всех возникающих вопросах.

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Для чего и когда нужно обращаться в БТИ
Для чего и когда нужно обращаться в БТИ
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