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Кислородные концентраторы при легочных заболеваниях

Кислородный концентратор для дыхания – медицинское оборудование, принцип работы которого заключается в выделении и концентрации молекул О2. Выработка кислорода из окружающей среды осуществляется методом молекулярной фильтрации: воздух попадает в прибор и, с помощью синтетического цеолита, система отсеивает другие газы. Пациент получает чистый кислород в высокой концентрации (до 95%).

Купить кислородный концентратор нужно в таких случаях, как:

  • Лечение COVID-19

При тяжелой форме коронавирусной инфекции медицинский кислородный концентратор является важнейшей частью лечения. Более того, от медоборудования нередко зависит жизнь пациента. Особую пользу он принесет в том случае, когда уровень О2 только начал падать (менее 94%) – аппарат помогает не допустить развитие гипоксии.

  • Показания к оксигенотерапии

Процедура по насыщению организма кислородом проводится при следующих заболеваниях: гипоксия, ХОБЛ, муковисцидоз, анемия, кардио и цереброваскулярные нарушения. Кислородотерапия также станет отличным решением для реабилитации при отравлении (алкоголем, наркотическими веществами, угарным газом) и повысит эффективность терапии рака.

  • Беременность

Аппарат обеспечит организм матери и плод нужным количеством кислорода, а также снизит вероятность выкидыша почти до нуля.

Прежде чем купить кислородный концентратор, необходимо проконсультироваться с врачом. Самостоятельно назначая себе оксигенотерапию, вы рискуете тем, что можете получить гипероксию – отравление О2.

Ассортиментная линейка

В зависимости от цели использования, аппарат кислородный концентратор можно разделить на следующие виды:

  • Для стационарного использования

Прибор генерирует оксиген высокой концентрации, благодаря чему может подключаться к наркозному аппарату, ИВЛ, системе подачи О2 в палаты. Отсутствие накопителей кислорода под давлением и емкостей-баллонов делает медтехнику абсолютно безопасной. Производительность может достигать 15 л/мин.

  • Для О2 коктейлей

Медицинский гаджет позволяет готовить не только вкусные, а и очень полезные напитки. В кислородных барах и фитнес-центрах подобные коктейли непременно найдут своих почитателей. Аппарат с производительностью не менее 3 л/мин позволит наслаждаться пенным напитком, не выходя из дома.

  • Для дома и офиса

Хорошей идеей для бытовых и офисных условий станет переносной кислородный концентратор, который выдает от 1 до 5 литров чистого О2 в минуту.

  • Для автономного использования

Портативными кислородными концентраторами с производительностью 1-5 л/мин оборудуют реанимобили. Время работы в автономном режиме может колебаться от 1 до 8 часов.

Как правильно выбрать прибор

Чтобы правильно выбрать кислородный концентратор для домашнего пользования, обратите внимание на следующие моменты:

  • Насыщенность потока оксигеном

Оптимальный показатель – 90-95%.

  • Уровень шума

Иногда пациенту необходима круглосуточная терапия, которая в условиях повышенного шума может привести к негативным последствиям для его психического здоровья. В этом случае необходимо приобрести современный гаджет – его звуковой фон сопоставим с тихим шорохом листвы.

  • Габариты

Устройство должно размещаться на безопасном расстоянии от стен, занавесок, обогревателей и иных крупных объектов – не менее 30

  • Производитель

Рекомендуется отдавать предпочтение крупным компаниям, которые давно на рынке и дорожат своей репутацией.

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Теги: news, новости, Украина, Кислородные_концентраторы, 7dniv, 7dnivinfo  
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