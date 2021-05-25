 

Говорите с людьми на языке цветов

Досуг Сегодня, 19:2660
Говорите с людьми на языке цветов

Цветы приносят в нашу жизнь радость. Это не только лишь моменты, когда дарят букеты по случаю или просто так. Это полевые цветы, которые радуют с ранней весны до самых заморозков. Комнатные растения, когда получается из маленького отростка вырастить большой, красивый цветок. Городские клумбы с цветочным орнаментом. Многолетние и однолетние цветы на дачной клумбе.

А вы говорите на Селам?

И событий в жизни предостаточно, которые дают возможность порадовать близких букетиком ромашек или шикарной цветочной композицией из 101 розы.

Когда даришь букет, можно ничего не говорить. Он все скажет за нас. Селам — цветочный язык, дошедший до нас из восточных традиций. Каждое растение, аромат и цвет имеют уникальное значение. Этим значениям обучают флористов, в каждой стране есть своя школа. Это привело к тому, что один и тот же цветок в разных странах носит различное символическое значение.

Например, символ страсти, которая поглощает все существо человека – это роза в Греции и гвоздика в Испании. В царской России был издан целый «Реестр о цветах», где было прописано и зафиксировано значение каждого. Роза предполагала перемирие, гвоздика – сильную обиду, тюльпан сообщал о том, что человека любят. Причем все это имело такие значения только в случае, если цветки были красными.

Из этого же «Реестра...» пошло гулять в славянских народах значение цвета.

  • Красный означал любовь,

  • Голубой – это верность.

  • Желтый – измена.

  • Зеленый – возрождение, надежда.

  • Черный – скорбь и печаль.

Отсюда, уже почти три века, у нас бытует мнение, что дарить желтые цветы – к разлуке. Хотя в Японии это означает богатство, так как ассоциируется с золотом и солнцем.

Поэтому, находясь в разных странах, желательно немного изучить этот язык символов, иначе одним и тем же букетом можно намекнуть на страстную любовь или на предстоящую разлуку.

Не только букеты расскажут о чувствах, но и комнатные растения тоже.

Считается, что комнатные цветы влияют на энергетику дома. Так, к излучению позитива относят: амариллис, фиалку, бегонию, цикламен. В доме, в закрытом комнатном пространстве, не рекомендуют выращивать: юкку, щучий хвост, неорегелию.

Это все условности, ведь погоду в доме делают люди, а не растения. Если есть желание купить комнатные цветы в харькове, служба доставки интернет - магазина «Цветкоф» доставит их прямо в руки! Переходите на сайт https://cvetkof.kh.ua/ и оформляйте доставку цветов.

Статья была интересной?
Поделитесь публикацией со своими друзьями!
Теги: news, новости, Украина, Цветы, 7dniv, 7dnivinfo  
Зачем нужны расширительные баки для систем отопления, или расширение воды — страшная сила
Зачем нужны расширительные баки для систем отопления, или расширение воды — страшная сила
Говорите с людьми на языке цветов
Говорите с людьми на языке цветов
Кислородные концентраторы при легочных заболеваниях
Кислородные концентраторы при легочных заболеваниях
Для чего и когда нужно обращаться в БТИ
Для чего и когда нужно обращаться в БТИ
Автомобильные краны марки «МАЗ» — лучшее решение для погрузочно-разгрузочных работ
Автомобильные краны марки «МАЗ» — лучшее решение для погрузочно-разгрузочных работ
Недвижимость в Испании: почему это хорошее вложение средств
Недвижимость в Испании: почему это хорошее вложение средств
Загадочный второй элемент: что входит в классический женский костюм?
Загадочный второй элемент: что входит в классический женский костюм?
Отзывы Zeusdoc о том как уехать в Чехию на ПМЖ русским и украинцам?
Отзывы Zeusdoc о том как уехать в Чехию на ПМЖ русским и украинцам?
Тепловизор для охоты. Какой выбрать?
Тепловизор для охоты. Какой выбрать?
Преимущества жидких обоев: использование в интерьере
Преимущества жидких обоев: использование в интерьере
Какие запчасти на газовые котлы можно купить в Украине
Какие запчасти на газовые котлы можно купить в Украине
Путь клиента к покупке
Путь клиента к покупке

Новости по теме

Стоит ли покупать матрас в интернет-магазине: за и против
Стоит ли покупать матрас в интернет-магазине: за и против
25-мая-2021, 13:39
ИГРА «В УКРАИНУ»
ИГРА «В УКРАИНУ»
12-мая-2021, 02:52
Как выбрать цветочную композицию в подарок
Как выбрать цветочную композицию в подарок
7-мая-2021, 16:30
На что обратить следует внимание при выборе цветов для невесты
На что обратить следует внимание при выборе цветов для невесты
23-апр-2021, 12:55
Выгодная доставка цветов
Выгодная доставка цветов
21-апр-2021, 14:25

Последние новости

21:29
События
В Буче подруга застрелила выпускника сразу после экзаменов, делая фото для социальных сетей
21:14
События
На Венеру орбитальный космический аппарат запустит Европа
21:02
События
Дома в холодильнике флаконы с опасными вирусами для продажи хранила бывшая чиновница
20:53
События
За отказ от "коньяка" Евросоюз заплатит Армении три миллиона евро
18:36
События
Мэр Ровно извинился за свое предложение "упаковать всех ромов и вывезти в Закарпатье"
18:34
События
В Украине Нацсовет запретил вещание телеканала "Беларусь 24"
18:32
События
Первой страной мира с запретом на продажу меха станет Израиль
18:28
События
Украинец разместил фото члена на сайте секс-знакомств. К нему пришли копы и выписали штраф на 20 тысяч
18:14
Политика
Арахамия анонсировал новое заседание СНБО
15:17
События
В украинских больницах медикам урезают зарплаты и грозят увольнениями. Что происходит?
15:15
События
"Вот вам, ешьте!" Гордон объявил о выпуске конфет "Яйца Гордона в шоколаде" со $100 внутри
15:12
События
Уровень СО2 в атмосфере Земли достиг показателей плиоцена
13:45
Политика
Мэр Ровно пригрозил ромам "упаковать в автобус и вывезти" их на Закарпатье
13:36
События
В США представили самолет с 36 маленькими роторами
11:48
События
Венгрия и Россия заключили соглашение о производстве самолетов Ил-103
11:46
События
О чем новое интервью Путина, которое он целиком посвятил Украине
11:44
События
Встречу Байдена и Путина на вилле XVIII века подтвердили в МИД Швейцарии
11:01
События
Суд в Гааге показал маршрут "Бука", сбившего Boeing МН17
10:30
События
Советник Байдена заявил что "с Меркель президент США будет говорить о "Северном потоке-2 и Украине"
10:28
Политика
Псаки рассказала о тактике президента США на переговорах с Путиным

Новости ТОП-7

Видео с "Буком" показали на заседании суда в Нидерландах по делу МН173656
Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 9 июня 20213586
Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 8 июня 20213168
Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 10 июня 20212342
О чем новое интервью Путина, которое он целиком посвятил Украине1736
Суд в Гааге показал маршрут "Бука", сбившего Boeing МН17859
Что изменили в криминальном мире санкции СНБО против воров в законе668

Досуг

Зачем нужны расширительные баки для систем отопления, или расширение воды — страшная сила
Зачем нужны расширительные баки для систем отопления, или расширение воды — страшная сила
Теплоноситель в системах водяного отопления нагревается до 90⁰С. Трубы заполняются водой при температуре 15⁰С таким образом, чтобы было куда расширяться при нагреве.
Сегодня, 21:3277
Говорите с людьми на языке цветов
Говорите с людьми на языке цветов
Цветы приносят в нашу жизнь радость. Это не только лишь моменты, когда дарят букеты по случаю или просто так. Это полевые цветы, которые радуют с ранней весны до самых заморозков.
Сегодня, 19:2661
Кислородные концентраторы при легочных заболеваниях
Кислородные концентраторы при легочных заболеваниях
Процедура по насыщению организма кислородом проводится при следующих заболеваниях: гипоксия, ХОБЛ, муковисцидоз, анемия, кардио и цереброваскулярные нарушения.
Сегодня, 18:5663
Для чего и когда нужно обращаться в БТИ
Для чего и когда нужно обращаться в БТИ
Для того, чтобы точно знать кто является собственником объекта недвижимости из чего она сделана, сколько этажей, возможна ли делать перепланировки и другие подобные вопросы можно узнать, имея на руках технический паспорт на недвижимость выданный в БТИ.
Сегодня, 11:53100
Автомобильные краны марки «МАЗ» — лучшее решение для погрузочно-разгрузочных работ
Автомобильные краны марки «МАЗ» — лучшее решение для погрузочно-разгрузочных работ
Автокраны МАЗ полностью удовлетворяют потребности покупателей. Все модели отличаются хорошими грузовысотными характеристиками и имеют надежные основные узлы.
Вчера, 08:48168
Недвижимость в Испании: почему это хорошее вложение средств
Недвижимость в Испании: почему это хорошее вложение средств
В последнее время спрос на недвижимость в Испании активно возрастает. Если вы решили инвестировать именно в данную область, это будет очень хорошим вложением. Почему можно так сказать?
8-июн-2021, 21:00220

События

В Буче подруга застрелила выпускника сразу после экзаменов, делая фото для социальных сетей
В Буче подруга застрелила выпускника сразу после экзаменов, делая фото для социальных сетей
Под Киевом 15-летняя школьница застрелила 16-летнего парня сразу после сдачи ВНО по биологии.
Сегодня, 21:2963
На Венеру орбитальный космический аппарат запустит Европа
На Венеру орбитальный космический аппарат запустит Европа
Через неделю после объявления НАСА о старте двух миссий на Венеру комитет по научной программе Европейского космического агентства тоже решил запустить ко второй планете от Солнца аппарат EnVision.
Сегодня, 21:1461
Дома в холодильнике флаконы с опасными вирусами для продажи хранила бывшая чиновница
Дома в холодильнике флаконы с опасными вирусами для продажи хранила бывшая чиновница
Флаконы со штаммами вируса особенно опасного заболевания оказались дома в холодильнике у бывшей заведующей сектором Государственного научно-контрольного института биотехнологий и штаммов.
Сегодня, 21:0268
За отказ от "коньяка" Евросоюз заплатит Армении три миллиона евро
За отказ от "коньяка" Евросоюз заплатит Армении три миллиона евро
В четверг, 10 июня, на заседании правительства Армении было одобрено соглашение с Европейским Союзом о финансовой поддержке республики в размере трех миллионов евро за отказ Армении от использования названия "коньяк" при маркировке алкогольной продукции.
Сегодня, 20:5368
Мэр Ровно извинился за свое предложение "упаковать всех ромов и вывезти в Закарпатье"
Мэр Ровно извинился за свое предложение "упаковать всех ромов и вывезти в Закарпатье"
Мэр Ровно Александр Третяк и представитель партии "Европейская солидарность", который говорил о намерении "упаковать" всех ромов в автобус и вывезти в Закарпатье, извинился за свои высказывания и рассказал о сложной ситуации, которая сложилась в городе.
Сегодня, 18:3693
В Украине Нацсовет запретил вещание телеканала "Беларусь 24"
В Украине Нацсовет запретил вещание телеканала "Беларусь 24"
В Украине запретили вещание телеканала "Беларусь 24". Такое решение принял Национальный совет по вопросам телевидения и радио на заседании 10 июня по итогам постоянного мониторинга канала.
Сегодня, 18:3483
7 Днів