Говорите с людьми на языке цветов

Цветы приносят в нашу жизнь радость. Это не только лишь моменты, когда дарят букеты по случаю или просто так. Это полевые цветы, которые радуют с ранней весны до самых заморозков. Комнатные растения, когда получается из маленького отростка вырастить большой, красивый цветок. Городские клумбы с цветочным орнаментом. Многолетние и однолетние цветы на дачной клумбе.

А вы говорите на Селам?

И событий в жизни предостаточно, которые дают возможность порадовать близких букетиком ромашек или шикарной цветочной композицией из 101 розы.

Когда даришь букет, можно ничего не говорить. Он все скажет за нас. Селам — цветочный язык, дошедший до нас из восточных традиций. Каждое растение, аромат и цвет имеют уникальное значение. Этим значениям обучают флористов, в каждой стране есть своя школа. Это привело к тому, что один и тот же цветок в разных странах носит различное символическое значение.

Например, символ страсти, которая поглощает все существо человека – это роза в Греции и гвоздика в Испании. В царской России был издан целый «Реестр о цветах», где было прописано и зафиксировано значение каждого. Роза предполагала перемирие, гвоздика – сильную обиду, тюльпан сообщал о том, что человека любят. Причем все это имело такие значения только в случае, если цветки были красными.

Из этого же «Реестра...» пошло гулять в славянских народах значение цвета.

Красный означал любовь,

Голубой – это верность.

Желтый – измена.

Зеленый – возрождение, надежда.

Черный – скорбь и печаль.

Отсюда, уже почти три века, у нас бытует мнение, что дарить желтые цветы – к разлуке. Хотя в Японии это означает богатство, так как ассоциируется с золотом и солнцем.

Поэтому, находясь в разных странах, желательно немного изучить этот язык символов, иначе одним и тем же букетом можно намекнуть на страстную любовь или на предстоящую разлуку.

Не только букеты расскажут о чувствах, но и комнатные растения тоже.

Считается, что комнатные цветы влияют на энергетику дома. Так, к излучению позитива относят: амариллис, фиалку, бегонию, цикламен. В доме, в закрытом комнатном пространстве, не рекомендуют выращивать: юкку, щучий хвост, неорегелию.

Это все условности, ведь погоду в доме делают люди, а не растения. Если есть желание купить комнатные цветы в харькове, служба доставки интернет - магазина «Цветкоф» доставит их прямо в руки! Переходите на сайт https://cvetkof.kh.ua/ и оформляйте доставку цветов.