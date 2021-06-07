Зачем нужны расширительные баки для систем отопления, или расширение воды — страшная сила

Теплоноситель в системах водяного отопления нагревается до 90⁰С. Трубы заполняются водой при температуре 15⁰С таким образом, чтобы было куда расширяться при нагреве. Если не предусмотреть свойство воды расширяться с ростом температуры (и при охлаждении ниже +4⁰С), можно получить неприятные последствия: избыточное давление и перелив жидкости. Беспрепятственное расширение жидкости реализуется через расширительные баки для систем отопления, а на случай перелива нужны встроенные предохранительные клапаны.

Раньше отопление снабжалось открытым расширительным бачком. Сложность в том, что такой расширитель нуждался в особых условиях и располагался в наивысшей точке трубопровода. А сейчас расширительные баки для отопления называются закрытыми, или мембранными. У них почти отсутствуют недостатки, кроме чувствительности к скачку давления в трубопроводах. Если давление поднимется выше допустимого рабочего значения, автоматика стравит лишний объем жидкости. Но таких критических ситуаций нельзя допускать, поэтому задача №1 для владельца котла — внимательно спроектировать систему и бережно ее обслуживать.

Мембранный расширительный бачок для газового котла

Экспанзомат (от английского понятия expansion, т. е. расширение) — альтернативное название расширительного резервуара. Это герметичная емкость из металла в форме таблетки, цилиндра или шара с мембраной внутри. Мембранная перегородка сделана из термостойкой резины и выдерживает до 90⁰С. Она компенсирует избыточное давление в отоплении защищает систему от гидроударов при запуске насоса.

Гидравлический удар в напорном трубопроводе — опасное явление. Гидроудар являет собой увеличение или снижение гидромеханического давления, вызванное изменением скорости движения жидкости. Волна возмущения со скоростью звука распространяется по трубопроводу. Если не хватит объема расширительного бачка для котла, произойдут серьезные последствия:

затопление жилых помещений горячей водой;

поломка экспанзомата, циркуляционного насоса и самого котла;

травмы и ожоги у людей, находившихся в помещении в момент аварии.

Поэтому так важно правильно рассчитать объем бачка. Экономить на защитном механизме нельзя, лучше взять с запасом. Прикинуть объем перед покупкой можно так:

рассчитать общий объем воды в отоплении;

подобрать бак емкостью от 10% от полученной цифры (если теплоноситель — вода);

предусмотреть расширительный бачок на отопление емкостью от 15% от общего объема (если планируете заливать антифриз).

Преимущества и недостатки мембранных резервуаров

Современный расширительный бачок для котла на мембране обладает 8-ю проверенными плюсами:

экономичный; надежный; без ограничений по установке; аккумулирует все газообразования в отоплении; закрыт от попадания воздуха в теплоноситель; вода не испаряется; элементы отопления не коррозируют внутри; теплопотери значительно меньше, чем у открытых аналогов.

Из минусов отметим ограниченный диапазон объемов и сравнительно высокую стоимость, если сравнивать с атмосферными емкостями. Хотя средние расценки вполне посильны, учитывая пользу, которую эти устройства дают:

от 900 грн за 6-литровый расширительный бачок для котла https://piramida24.com.ua/rasshiritelnye-baki/;

от 1000 грн за 7-литровый;

от 1300 за 10-литровый;

от 2700 грн за 12-литровую модель.

Выводы по водяному расширению

Предостережение: приведенные среднерыночные цены не могут быть решающим фактором при выборе расширительного бака. Мы всегда рекомендуем пообщаться с консультантом перед приобретением, чтобы избежать проблем в эксплуатации котельного оборудования. Абсолютно точно скажем, что при подборе учитывается все: максимальная температура воды и ее суммарный объем, давление срабатывания предохранительного клапана, характеристики насоса. Ведь циркуляционный насос своей работой еще больше усиливает давление в трубах, и это надо понимать.

Все больше домовладельцев переоборудуют отопление в закрытую систему. Это упрощает монтаж, дает экономию на диаметре и длине труб, обуславливает настройку температуры и освобождает от контроля за уровнем теплоносителя. Самое время присоединиться к прогрессивному человечеству.