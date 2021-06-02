 

Плюсы Android TV Box

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Плюсы Android TV Box

Сейчас, когда мир приближается к цифровой эпохе, кабельное телевидение уступило место сайтам потокового вещания и другим сервисам, которые позволяют нам использовать Интернет для просмотра шоу и фильмов. Так, ТВ-приставка X88 Pro 10 (4/32 Gb) 4-ядерная на Android 10.0, которую можно приобрести на tv-pristavki.com.ua/products/tv-pristavka-x88-pro-10-432-gb-4-yadernaya-na-android-100, представляет собой устройство, которое позволяет вашему не-смарт-телевизору получить возможности смарт-ТВ. Итак, если вы хотите купить себе Android TV Box, давайте сначала рассмотрим его плюсы.

 Плюсы Android TV Box

 Плюсы:

  • Вы можете смотреть бесплатные фильмы;
  • Смотрите Netflix на старом телевизоре;
  • Доступнее, чем покупка нового смарт-телевизора;
  • Множество разных вариантов;
  • Просматривайте веб-страницы на своем телевизоре;
  • Вы можете получить много разных каналов.

Далее подробнее рассмотрим все преимущества Android TV Box

 Во-первых, Android TV Box – это в основном то же самое, что и Android TV, в том смысле, что вы сможете предоставить возможности Android более старой модели телевизора, которая не работает на Android или не имеет других интеллектуальных функций. В этом смысле, если вы не хотите тратить деньги на покупку другого телевизора, вы можете просто купить приставку Android TV, которая даст вашему старому телевизору возможности Android TV.

 Если вам интересно, можете ли вы смотреть бесплатные фильмы на Android TV Box без подписки на Netflix или любой другой потоковый сервис, да, вы можете это сделать. Android TV Box дает вам возможность загружать различные приложения, которые могут позволить вам смотреть фильмы бесплатно.

 Android TV Box в основном позволяет вам использовать все возможности Android TV на более старой модели телевизора. В этом смысле вы можете использовать свой старый телевизор для просмотра Netflix без необходимости подключать компьютер к телевизору, чтобы вы могли транслировать свои любимые фильмы на Netflix, Hulu, Amazon Prime или любой другой популярный сервис потокового видео в Интернете.

В настоящее время смарт-телевизоры производят фурор на телевизионном рынке, потому что в основном они имеют возможности Android, хотя они и являются телевизорами. Однако вы, возможно, потратили хорошую цену на первоклассный телевизор несколько лет назад, когда в дорогих панелях еще не было интеллектуальных функций. Таким образом, вместо того, чтобы покупать новый смарт-телевизор, который будет очень дорогим, вы можете просто купить Android TV Box, который даст вашему старому телевизору те же возможности, что и Android TV.

Когда дело доходит до Android TV Box, который вы хотите купить, существует множество различных вариантов, которые вы можете выбрать в зависимости от бренда и производителя. Это похоже на то, что вы покупаете новый телевизор, и вам нужно выбирать из множества телевизоров разных брендов. Однако на этот раз вы теперь выбираете между разными Android TV Box от разных производителей, каждый из которых имеет свои уникальные плюсы и минусы. Например, Android Box от Nvidia позволяет вам играть в определенные игры на телевизоре.

 Хороший Android TV Box – это, по сути, небольшой компьютер, который позволит вам подключаться к Интернету с помощью самого устройства, когда вы используете телевизор в качестве монитора или экрана. В этом смысле вы можете просматривать веб-страницы на своем телевизоре, используя Android TV Box. Вам больше не нужно открывать компьютер, когда вы находитесь в гостиной, потому что вы можете просто просматривать страницы на телевизоре.

Таким образом, есть много разных каналов, которые вы можете получить из вашего Android TV Box, например прямые телеканалы. Таким образом, вы можете в основном смотреть обычный телевизор на своем Android Box. Возможно, вы даже сможете получить доступ к определенным каналам, которые, вероятно, доступны только по кабельному или спутниковому телевидению.

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