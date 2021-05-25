Поиск, выбор и проверка товара к покупке с Aliradar

Удобным сервисом, функционал которого позволяет делать покупки товаров из любой категории торговой площадки Алиэкспресс, является Aliradar. На https://aliradar.com/category/205586002-v-vyrez можно также следить за изменениями цен и проверять надежность продавцов. Функционал портала позволяет потребителям сделать правильный выбор с ориентацией на личные предпочтения и планируемый бюджет.

Как пользоваться сервисом

Чтобы найти товар, следует ввести его название в строке поиска, после чего в выдаче будет множество предложений от разных продавцов. Оценить их надежность можно по рейтингу, который, как и на Алиэкспресс, формируется по оценкам покупателей по пятибальной системе. Критерием выбора продавца может стать количество выполненных заказов, а также отзывы клиентов, с текстовым содержимым которых можно ознакомиться, перейдя по соответствующей ссылке в товарной карточке.

Результаты поиска можно отфильтровать по ряду критериев:

по количеству заказов у продавца;

по цене;

по размеру скидки;

по рейтингу.

На сервисе можно найти любой товар из категорий Алиэкспресса. В товарной карточке отображается информация:

время нахождения продавца на площадке;

показатель общего рейтинга;

оценка продавца покупателями по таким критериям, как обратная связь, соответствие товара описанию, скорость отправки заказа;

реальные отзывы;

цены у других продавцов;

похожие предложения;

динамика изменения стоимости;

фотографии товара с разных ракурсов.

Чтобы сделать покупку, нужно кликнуть по кнопке перехода в магазин, после чего система перенаправляет пользователя на торговую площадку Алиэкспресс. Здесь он оформляет заказ по стандартной схеме посредством перехода по кнопке купить. Следующим шагом является заполнение адреса доставки и оплата заказа, после чего покупку можно отслеживать на специализированном сервисе.

Преимущества сервиса Aliradar

Функционал сервиса Aliradar позволяет быстро найти нужный товар, оформить покупку и его доставку. С его помощью можно сравнить характеристики продукции одной группы, но разных моделей, а также их стоимость у разных продавцов, что позволяет выбрать для себя оптимальный вариант, соответствующий личным предпочтениям и бюджету. Из преимуществ портала также можно отметить:

надежность продавцов, которые размещают на своей площадке товары, поскольку, перед получением доступа к оформлению витрины, они проходят тщательную проверку;

возможность выбора поставщика продукции по рейтингу, сформированному по таким критериям, как опыт работы на площадке, отзывы покупателей и оперативность отправки заказов;

детальное описание каждой товарной позиции в каталоге;

опция подписки на товар, что позволяет потребителю первым узнавать о применяемых к нему скидках;

оперативная работа службы поддержки, сотрудники которой помогут определиться с выбором товара, с оформлением покупки и с отслеживанием товара при его доставке.

С сервисом AliRadar можно сэкономить деньги и время, найти лучших продавцов и быстро принять решение о покупке. При этом она будет совершена по наиболее выгодной цене, поскольку функционал портала позволяет отфильтровать поиск по определенным критериям.

Выводы

Выбрать подходящую под свои запросы продукцию и приобрести ее по выгодной цене на площадке Алиэкспресс можно при помощи сервиса AliRadar. Его функционал позволяет отслеживать изменение стоимости выбранного товара в формате графика изменения цены. Здесь также можно ознакомиться с отзывами от реальных покупателей, изучить рейтинг продавцов, что позволит быть уверенным в продавце и в правильности своего выбора.