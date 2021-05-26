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Досуг Сегодня, 14:4762
Элегантные платья в горошек

Для тогт, чтобы подчеркнуть свою женственность, стоит обратить на такой элемент гардероба, как платье. Всегда в моде остаются модели в горошек, которые подходят любой девушке. Самое главное - правильно выбрать размер и цвет. 

Как выбрать платье в горошек

Перед тем, как купить платье в горошек, стоит определиться с фасоном, который может быть:

  • макси - подходит для девушек, имеющих рост выше 165 сантиметров;
  • миди - идеально подходит для повседневной носки, особенно пользуются спросом модели с высокой талией;
  • мини - подойдет для вечерних выходов, прогулок, свиданий.

Выбирать фасон необходимо исходя из телосложения. Так, например, девушкам с пышными формами подойдут длинные платья, которые будут скрывать бедра. Для высоких девушек подойдут мини, которые покажут всю красоту ног. 

Для работы или учебы стоит отдать предпочтение платьям без выреза и с длиной ниже колена. Для соблазнительных образов можно выбрать платье с запахом, который подчеркнет грудь. 

Чтобы образ в платье в горошек был цельным, стоит дополнить его такими аксессуарами, как: 

  • крупные серьги;
  • сумочку без принта;
  • обувь в цвет к платью;
  • украшения из желтого металла;
  • серьги и колье из пластмасса.

Можно будет постоянно менять аксессуары, чтобы образ каждый раз казался новым. Чтобы платье смотрелось красиво и было приятно к телу, необходимо обращать внимание на материал. Лучшей тканью будет хлопок, который позволит коже дышать, к тому же в таком платье на жаре не будет душно и жарко. 

Синтетическое платье будет постоянно мяться, придется тратить время для того, чтобы разгалдить его. Большим спросом пользуются платья, выполненные из льна. 

Платья из легкой струящейся ткани подчеркнут женственность представительницы прекрасного пола. Правильный уход за изделием сохранит его первоначальный внешний вид. 

Платья в горошек вне моды

Выбирая платья в горошек, можно быть уверенным в том, что такое платье всегда будет в моде. Особенно оно актуально летом, когда приходит пора для самых ярких образов. 

Перед тем, как сделать выбор в пользу одного из платьев, стоит заранее продумать о том, с какими вещами из существующего гардероба оно будет сочетаться больше всего. Универсальным вариантом станет модель белого цвета - такой оттенок подходит ко всем цветам. 

Платье можно носить не только летом, но и в другие времена года, дополняя образ свитером, кардиганом, красивыми платками и шарфами с перчатками. 

Покупка платья в горошек в пару кликов с доставкой 

Качественные платья в горошек предлагает приобрести онлайн-магазин Glem, где представлен широкий ассортимент моделей с различным фасоном, разным материалом, среди которого непременно можно подобрать наиболее подходящий вариант. 

В каталоге интернет-магазина Glem можно найти модели со скидкой, что позволит приобрести платье с большой выгодой. Найти вещи по максимально низким можно в разделе Распродажа. Чтобы можно было приобрести платье, необходимо просто выбрать наиболее подходящий вариант, затем переместить его в корзину. Узнать о способах оплаты, условиях доставки, гарантиях и других нюансах покупки можно на сайте магазина. Оказать помощь в выборе модели всегда готовы сотрудники Glem. 

Платья в горошек от Glem - это прежде всего оптимальное соотношение стоимости и качества, которое будет радовать на протяжении многих сезонов. Именно здесь можно найти модную одежду, которая станет частью актуальных образов в самое жаркое время года. К каждой модели платья на сайте прилагается подробное описание, качественные фотографии, которые упростят задачу выбора для покупателей. 

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