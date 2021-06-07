Автоклав электрический: от “А” до “Я”

Все реже украинцы покупают огневые автоклавы — с ними всегда велик риск прогадать. Или корпус под прямым воздействием огня начнет быстро портиться, или места между конфоркой и вытяжкой не хватит, или регулярное перетаскивание автоклава на плиту будет отнимать у вас все силы. Лучше поступить более современно и просто — купить автоклав электрический для домашнего консервирования. Мы же расскажем вам про все особенности автоматических автоклавов в этой статье.

Зачем покупают автоматический автоклав?

Функционал устройства остается прежним. Внутрь емкости помещают консервные банки с мясными, овощными, грибными и прочими блюдами. Потом самоприжимную крышку автоклава плотно закрывают, закручивают гайки для дополнительной герметизации, и нажимают на кнопку запуска. Предварительно надо подключить автоматический автоклав к электросети: через розетку или через удлинитель.

Главная задача покупки — сделать консервированную пищу безопасной. В автоклавах она проходит более тщательную термическую обработку, чем в кастрюле при варке или в сковороде при жарке. Термической обработка в автоклаве домашнего консервирования убивает на 100% даже ботулотоксин, приводящий к очень опасному заболеванию.

Многие украинцы просто любят вкус еды из автоклава. Если вы просто ценитель консервации, то поводов купить автоклав много — и не только забота о своем здоровье, защищенности от болезней: мелких и крупных отравлений.

Какие детали есть у автоматического автоклава?

По конструкции устройство не отличается от огневого. Разве что есть штекер для подключения к электросети. Костяк автоклава — его корпус, сама емкость для погрузки консервации. Чем больше автоклав, тем больше банок за раз вы сможете обрабатывать. Самые бюджетные бытовые автоклавы могут обработать 6-7 пол литровых банок. Более крупные модели — 30 и больше. Все они есть в интернет-магазине Кроппер, поэтому вы не будете ограничены в выборе.

Сложна конструкция крышки. Это необходимо для максимально плотной герметизации внутреннего пространства автоклава. Других деталей в устройстве нет, разве что надо вспомнить про ширину горловины. Если горловина слишком узкая, то даже литровая банка туда не влезет. Что уж тут говорить от трехлитровых и более. Лучше купить автоматический автоклав, которые сможет термически обработать как небольшие заготовки, так и огромные консервные банки и литражом 2+.

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