Mi Band снова удивляет: новый экран + расширенный функционал

Фитнес-трекеры стали постоянными спутниками миллионов людей. Линейка Mi Band в этой категории самая популярная и многочисленная. Она переживает уже шестое обновление и с каждым разом удивляет сочетанием новых функций, производительности и автономности.

Если у вас есть Mi Band версий 1-5 или вы только планируете покупку девайса, мы поможем разобраться в особенностях последней версии. Итак, стоит ли менять существующий трекер на браслет mi band 6 и какие у него преимущества перед другими конкурентами на рынке? Ответы на эти и другие вопросы - далее в материале.

Безрамочный экран и автономность

Начнем с того, что на виду – с экрана. Здесь установлен один из лучших дисплеев от Xiaomi диагональю 1,56 дюйма. Это AMOLED-матрица с разрешением 348х442 пикселя и плотностью 326 PPI. Даже в самый солнечный день, под прямыми лучами, информация остается читаемой благодаря яркости в 450 нит. Сверху экран прикрыт Corning Gorilla Glass 3 с дополнительным олеофобным покрытием, которое упрощает использование сенсора и снижает образование пятен от отпечатков пальцев.

В этот раз Xiaomi отошли от привычной прямоугольной формы экрана и сделали его овальным, по аналогии с корпусом. Рамки остались, но визуально стали тоньше и на темных экранах совершенно незаметны.

130 циферблатов, специально разработанных для оформления главного экрана, призваны улучшать ваше настроение хоть каждый час. Заявляют также, что вскоре список циферблатов расширится и появится возможность кастомизировать темы.

Автономность и эргономика девайса традиционно на высоте:

батарея на 125 мА*ч;

удобная магнитная зарядка;

до 20 дней на одном заряде;

пополнение аккумулятора на 100% за 2 часа.

Датчики контроля жизненных функций

Теперешние фитнес трекеры https://eldorado.ua/fitnes-brasleti/c1197092/ движутся по пути совершенствования функционала. Mi Band 6 получил одну из лучших комплектаций в своей ценовой категории:

датчик SpO2 – измерение содержания кислорода в крови;

датчик ЧСС – мониторинг работы сердца;

метрика персональной активности PAI;

измерение уровня стресса;

статистика качества сна прямо в трекере;

контроль и отслеживание менструального цикла.

Остались все привычные функции, такие как расчет потери калорий, пройденные шаги и т.д.

Спортивный функционал

В Mi Band 6 значительно расширился функционал распознавания типа физической нагрузки, которую проводит владелец. Теперь девайс поддерживает 30+ видов спорта и некоторые из них может даже распознать самостоятельно и активировать нужную программу. К сожалению, часть занятий, например, бокс, настольный теннис или фигурное катание придется устанавливать вручную.

Трекер защищен от воды по стандарту 5 ATM. С ним можно погружаться на глубину до 50 метров, поэтому занятия в бассейне никак девайсу не навредят. А запуск специальной программы “плавание” поможет анализировать эффективности тренировок.

Пользуйтесь умными девайсами и становитесь с их помощью лучшей версией самого себя.