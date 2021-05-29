 

Mi Band снова удивляет: новый экран + расширенный функционал

Досуг Сегодня, 11:3951
Mi Band снова удивляет: новый экран + расширенный функционал

Фитнес-трекеры стали постоянными спутниками миллионов людей. Линейка Mi Band в этой категории самая популярная и многочисленная. Она переживает уже шестое обновление и с каждым разом удивляет сочетанием новых функций, производительности и автономности.

Если у вас есть Mi Band версий 1-5 или вы только планируете покупку девайса, мы поможем разобраться в особенностях последней версии. Итак, стоит ли менять существующий трекер на браслет mi band 6 и какие у него преимущества перед другими конкурентами на рынке? Ответы на эти и другие вопросы - далее в материале.

Безрамочный экран и автономность

Mi Band снова удивляет: новый экран + расширенный функционал

Начнем с того, что на виду – с экрана. Здесь установлен один из лучших дисплеев от Xiaomi диагональю 1,56 дюйма. Это AMOLED-матрица с разрешением 348х442 пикселя и плотностью 326 PPI. Даже в самый солнечный день, под прямыми лучами, информация остается читаемой благодаря яркости в 450 нит. Сверху экран прикрыт Corning Gorilla Glass 3 с дополнительным олеофобным покрытием, которое упрощает использование сенсора и снижает образование пятен от отпечатков пальцев.

В этот раз Xiaomi отошли от привычной прямоугольной формы экрана и сделали его овальным, по аналогии с корпусом. Рамки остались, но визуально стали тоньше и на темных экранах совершенно незаметны.

130 циферблатов, специально разработанных для оформления главного экрана, призваны улучшать ваше настроение хоть каждый час. Заявляют также, что вскоре список циферблатов расширится и появится возможность кастомизировать темы. 

Автономность и эргономика девайса традиционно на высоте:

  • батарея на 125 мА*ч;
  • удобная магнитная зарядка;
  • до 20 дней на одном заряде;
  • пополнение аккумулятора на 100% за 2 часа.

Датчики контроля жизненных функций

Mi Band снова удивляет: новый экран + расширенный функционал

Теперешние фитнес трекеры https://eldorado.ua/fitnes-brasleti/c1197092/ движутся по пути совершенствования функционала. Mi Band 6 получил одну из лучших комплектаций в своей ценовой категории:

  • датчик SpO2 – измерение содержания кислорода в крови;
  • датчик ЧСС – мониторинг работы сердца;
  • метрика персональной активности PAI;
  • измерение уровня стресса;
  • статистика качества сна прямо в трекере;
  • контроль и отслеживание менструального цикла.

Остались все привычные функции, такие как расчет потери калорий, пройденные шаги и т.д.

Спортивный функционал

Mi Band снова удивляет: новый экран + расширенный функционал

В Mi Band 6 значительно расширился функционал распознавания типа физической нагрузки, которую проводит владелец. Теперь девайс поддерживает 30+ видов спорта и некоторые из них может даже распознать самостоятельно и активировать нужную программу. К сожалению, часть занятий, например, бокс, настольный теннис или фигурное катание придется устанавливать вручную.

Трекер защищен от воды по стандарту 5 ATM. С ним можно погружаться на глубину до 50 метров, поэтому занятия в бассейне никак девайсу не навредят. А запуск специальной программы “плавание” поможет анализировать эффективности тренировок.

Пользуйтесь умными девайсами и становитесь с их помощью лучшей версией самого себя.

 

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Теги: news, новости, Украина, Mi_Band, 7dniv, 7dnivinfo  
Mi Band снова удивляет: новый экран + расширенный функционал
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Досуг

Mi Band снова удивляет: новый экран + расширенный функционал
Mi Band снова удивляет: новый экран + расширенный функционал
Фитнес-трекеры стали постоянными спутниками миллионов людей. Линейка Mi Band в этой категории самая популярная и многочисленная. Она переживает уже шестое обновление и с каждым разом удивляет сочетанием новых функций, производительности и автономности.
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