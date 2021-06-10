Насосная станция. Добавьте в свой быт комфорт

Для жителей многих частных домов весьма актуальна проблема обеспечения автономного водоснабжения. Самое простое решение — колодец и ведро или скважина и насос. Такие варианты часто используются. Но те, кто хочет, чтобы вода текла при открывании крана, как из водопровода, обустраивают насосные станции.
В эту компактную систему водоснабжения входят:
- Электронасос (погружной или поверхностный).
- Бак гидроаккумулятора.
- Регулятор давления.
- Шланг (для соединения бака с насосом).
- Электрический кабель.
Это базовая комплектация. Она может дополняться манометром, датчиком сухого хода, переключателем режимов. Можно самостоятельно собрать насосную станцию из отдельных комплектующих. Для системы на базе скважинного насоса — это удачное решение, обеспечивающее значительную экономию. Чтобы качать воду с небольших глубин садовым насосом рациональнее купить готовую поверхностную станцию.
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На какие характеристики обращать внимание
Обустраивая водопровод в доме, помните, что поверхностные насосы сильно шумят, поэтому их лучше размещать вдали от жилых комнат или в подвале.
При выборе поверхностной насосной станции, учитывайте такие параметры:
- Максимальное рабочее давление (напор). Определяет, на какую высоту насос способен поднять струю воды. А бар в среднем соответствует 10 м напора.
- Пропускная способность. Для нормального водозабора желательно, чтобы в одной точке производительность составляла 10 л в минуту.
- Мощность насоса. С осторожностью относитесь к моделям, у которых она ниже, чем у аналогов со схожим напором и производительностью. Лучше, если эта цифра будет выше.
- Объем гидроаккумулятора. Чем он больше, тем он дороже. Но тем реже будет включаться насос и тем эффективнее будет его функционирование и выше рабочий ресурс. Для домашнего водопровода объем бака должен вдвое превышать планируемую производительность. Для семьи из 2 человек достаточно 40–50 л.
- Датчик защиты от сухого хода. Он необходим, чтобы останавливать насос, если в шланге нет воды или он поврежден. Если не установить такую защиту, устройство может выйти из строя уже после 2 минут работы «вхолостую».