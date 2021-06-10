Насосная станция. Добавьте в свой быт комфорт

Для жителей многих частных домов весьма актуальна проблема обеспечения автономного водоснабжения. Самое простое решение — колодец и ведро или скважина и насос. Такие варианты часто используются. Но те, кто хочет, чтобы вода текла при открывании крана, как из водопровода, обустраивают насосные станции.

В эту компактную систему водоснабжения входят:

Электронасос (погружной или поверхностный).

Бак гидроаккумулятора.

Регулятор давления.

Шланг (для соединения бака с насосом).

Электрический кабель.

Это базовая комплектация. Она может дополняться манометром, датчиком сухого хода, переключателем режимов. Можно самостоятельно собрать насосную станцию из отдельных комплектующих. Для системы на базе скважинного насоса — это удачное решение, обеспечивающее значительную экономию. Чтобы качать воду с небольших глубин садовым насосом рациональнее купить готовую поверхностную станцию.

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На какие характеристики обращать внимание

Обустраивая водопровод в доме, помните, что поверхностные насосы сильно шумят, поэтому их лучше размещать вдали от жилых комнат или в подвале.

При выборе поверхностной насосной станции, учитывайте такие параметры: