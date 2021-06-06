Меценат Арсен Мелкумян подарував Оноківській громаді спортивний майданчик

Нещодавно завершилися роботи з монтування та встановлення нового багатофункціонального спортивного майданчика “Ужанський” у с. Оноківці, який має всі шанси стати центром спортивного життя села. Такий подарунок оноківській громаді зробив підприємець та меценат Арсен Мелкумян. Офіційне відкриття приурочили до Міжнародного дня захисту дітей. Участь у заході також взяла голова Оноківської сільської ради Марія Коваль-Мазюта, яка у вітальному слові висловила надію, що в майбутньому інші найближчі села Оноківської ОТГ теж матимуть такі спортивні центри для розвитку.

У рамках відкриття, спортсмени клубу “Воркаут UA” “прокачали” об'єкт, демонструючи присутнім, чого можна досягти, тренуючись на спортмайданчику.

Арсен Мелкумян прокоментував свій подарунок так: “Сьогодні ми передаємо громаді готовий спортивний об'єкт, у якого, сподіваюся, буде широка популярність серед молоді. Я гордий, що мешканці Оноківців матимуть достойний майданчик для занять спортом. Мені би дуже хотілося, щоб він “жив”, щоб тут постійно були люди, діти, активна молодь”.

28 червня оноківський спортмайданчик “Ужанський” вперше стане центром масштабних змагань. До обіду тут пройде турнір із армреслінгу “Ужанський здоровань”.

Ініціативу оживити спортивне життя Ужгородщини Арсена Мелкумяна підтримав Богдан Лехман (Воловець), президент Федерації армспорту в Закарпатській області, чемпіон України, майстер спорту. Очікуються спортсмени з усієї України, а також два чемпіони світу, які зійдуться у двобої з армфайту за першість — Сергій Калініченко та Ігор Посека.

Після обіду, всі охочі зможуть позмагатися за Кубок Ужгородщини з воркауту “Ужанський здоровань”. До проведення цього заходу Арсен Мелкумян запросив ужгородського фітнес-тренера, засновника фітнес-студії “Power studio” Юрія Теличко, який розробив умови участі у змаганнях, як для професіоналів, так і для аматорів. Вікових обмежень немає. Серед завдань - підтягування, віджимання на брусах та інші. Судді оцінюватимуть якість

Переможець змагань із воркауту у категорії “професійні спортсмени” отримає від організаторів 5000 грн., срібний призер — 2500 грн., володар бронзової нагороди — 1500 грн. У категорії “амотори” передбачені наступні нагороди: І місце — 1500 грн., ІІ місце — 1000 грн., ІІІ місце — 500 грн.

Участь у турнірі можуть взяти всі охочі, вона є безкоштовною. Діє попередня реєстрація за тел.: 050-171-00-88. Місце зустрічі — спортмайданчик “Ужанський”, с. Оноківці, 28 червня.



