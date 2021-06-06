 

Меценат Арсен Мелкумян подарував Оноківській громаді спортивний майданчик

Досуг Сегодня, 17:1183
Меценат Арсен Мелкумян подарував Оноківській громаді спортивний майданчик

Нещодавно завершилися роботи з монтування та встановлення нового багатофункціонального спортивного майданчика “Ужанський” у с. Оноківці, який має всі шанси стати центром спортивного життя села. Такий подарунок оноківській громаді зробив підприємець та меценат Арсен Мелкумян. Офіційне відкриття приурочили до Міжнародного дня захисту дітей. Участь у заході також взяла голова Оноківської сільської ради Марія Коваль-Мазюта, яка у вітальному слові висловила надію, що в майбутньому інші найближчі села Оноківської ОТГ теж матимуть такі спортивні центри для розвитку.

Меценат Арсен Мелкумян подарував Оноківській громаді спортивний майданчик

У рамках відкриття, спортсмени клубу “Воркаут UA” “прокачали” об'єкт, демонструючи присутнім, чого можна досягти, тренуючись на спортмайданчику.  

Арсен Мелкумян прокоментував свій подарунок так: “Сьогодні ми передаємо громаді готовий спортивний об'єкт, у якого, сподіваюся, буде широка популярність серед молоді. Я гордий, що мешканці Оноківців матимуть достойний майданчик для занять спортом. Мені би дуже хотілося, щоб він “жив”, щоб тут постійно були люди, діти, активна молодь”.

28 червня оноківський спортмайданчик “Ужанський” вперше стане центром масштабних змагань. До обіду тут пройде турнір із армреслінгу “Ужанський здоровань”.

Ініціативу оживити спортивне життя Ужгородщини Арсена Мелкумяна підтримав Богдан Лехман (Воловець), президент Федерації армспорту в Закарпатській області, чемпіон України, майстер спорту. Очікуються спортсмени з усієї України, а також два чемпіони світу, які зійдуться у двобої з армфайту за першість — Сергій Калініченко та Ігор Посека

Меценат Арсен Мелкумян подарував Оноківській громаді спортивний майданчик

Після обіду, всі охочі зможуть позмагатися за Кубок Ужгородщини з воркауту “Ужанський здоровань”. До проведення цього заходу Арсен Мелкумян запросив ужгородського фітнес-тренера, засновника фітнес-студії “Power studio” Юрія Теличко, який розробив умови участі у змаганнях, як для професіоналів, так і для аматорів. Вікових обмежень немає. Серед завдань - підтягування, віджимання на брусах та інші. Судді оцінюватимуть якість   

Переможець змагань із воркауту у категорії “професійні спортсмени” отримає від організаторів 5000 грн., срібний призер — 2500 грн., володар бронзової нагороди — 1500 грн. У категорії “амотори” передбачені наступні нагороди: І місце — 1500 грн., ІІ місце — 1000 грн., ІІІ місце — 500 грн.   

Участь у турнірі можуть взяти всі охочі, вона є безкоштовною. Діє попередня реєстрація за тел.: 050-171-00-88. Місце зустрічі — спортмайданчик “Ужанський”, с. Оноківці, 28 червня. 

Меценат Арсен Мелкумян подарував Оноківській громаді спортивний майданчик
Меценат Арсен Мелкумян подарував Оноківській громаді спортивний майданчик

Статья была интересной?
Поделитесь публикацией со своими друзьями!
Теги: news, новости, Украина, Оноковцы, Меценат, спорт, майданчик, 7dniv, 7dnivinfo  
Меценат Арсен Мелкумян подарував Оноківській громаді спортивний майданчик
Меценат Арсен Мелкумян подарував Оноківській громаді спортивний майданчик
Насосная станция. Добавьте в свой быт комфорт
Насосная станция. Добавьте в свой быт комфорт
Mi Band снова удивляет: новый экран + расширенный функционал
Mi Band снова удивляет: новый экран + расширенный функционал
Как проверить качество элитной и профессиональной косметики
Как проверить качество элитной и профессиональной косметики
Как упаковка изделий ручной работы влияет на продажи в 2021 году?
Как упаковка изделий ручной работы влияет на продажи в 2021 году?
Автоклав электрический: от “А” до “Я”
Автоклав электрический: от “А” до “Я”
Элегантные платья в горошек
Элегантные платья в горошек
Поиск, выбор и проверка товара к покупке с Aliradar
Поиск, выбор и проверка товара к покупке с Aliradar
Плюсы Android TV Box
Плюсы Android TV Box
Зачем нужны расширительные баки для систем отопления, или расширение воды — страшная сила
Зачем нужны расширительные баки для систем отопления, или расширение воды — страшная сила
Говорите с людьми на языке цветов
Говорите с людьми на языке цветов
Кислородные концентраторы при легочных заболеваниях
Кислородные концентраторы при легочных заболеваниях

Новости по теме

"Ты же Оболонский, куда ты прешься?". Почему Шуфрич послал Тищенко с трибуны Рады на венгерском языке
6-июн-2021, 21:13
Власть в Славянске переходит к военным. Почему в городе лишают полномочий мэра и горсовет
Власть в Славянске переходит к военным. Почему в городе лишают полномочий мэра и горсовет
28-мая-2021, 09:58
Что такое барсетка?
Что такое барсетка?
19-мая-2021, 14:36
Все события Фридом Холла в одном месте
Все события Фридом Холла в одном месте
23-апр-2021, 19:41
Как Петру Порошенко могут запретить участвовать в выборах президента
Как Петру Порошенко могут запретить участвовать в выборах президента
17-апр-2021, 18:33

Последние новости

20:51
События
В прямом эфире репортер Fox News заявила, что телеканал затыкает ей рот
20:47
События
О вхождении Украины в зеленую зону по коронавирусным критериям Евросоюза заявили в Киеве
17:43
Экономика
Двухлетний максимум и стала выше $70 побила цена российской нефти Urals
17:41
Политика
Какую схему придумали власти для легализации средств украинцев
17:39
События
Границы для украинцев открыл Израиль
15:24
События
О чем интервью Путина, которое вышло за день до встречи с Байденом
14:18
Политика
Решение НАПК о незаконном назначении Витренко обжалует в суде Минюст
14:16
События
Обыски из-за пропажи доказательств по делу о крышевании Стерненко наркоточек прошли в райотделе полиции Одессы
14:08
Политика
В ЕСПЧ по поводу уголовного дела против себя обратился Медведчук
14:01
События
На подпольной аренде складов во Львове зарабатывал директор предприятия Минобороны
13:29
События
Схему продажи поддельных результатов ПЦР-тестов для выезда за границу организовала юрист в Черкассах
13:19
События
Законопроекты об отмене дискриминации УПЦ верующие передали в Раду
13:17
Политика
Новые законы для "борьбы с олигархами" анонсировал Зеленский
13:15
Политика
Вирастюк зачитал присягу под крики "Позор!" на заседании Рады
09:38
События
Зеленский превратил Офис президента в джунгли
09:37
Экономика
Впервые в году доллар опустился ниже психологической отметки в 27 гривен
09:35
События
Людей Трампа и Обамы, чтобы выслушать их советы по встрече с Путиным собрал Байден
09:33
События
Из-за вспышки короны в столице России ввели новые ограничения с 16 июня
09:31
События
Во Львове обещают бесплатную сауну фанатам, которые будут болеть за Финляндию в матче с Россией
09:29
События
Люди в округе эвакуированы, река Миссисипи под угрозой заражения. В США сгорел химический завод

Новости ТОП-7

Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 13 июня 20213889
Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 14 июня 20213850
Главную ошибку в войне против Советского Союза назвали в Германии3408
Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 15 июня 20213264
Почему Украина внезапно отдала $6 млн африканской стране2525
Шансы лидера сборной Дании вернуться в спорт после остановки сердца на поле оценил кардиолог724
Из-за запрета транзита газа из Азии, Украина готова подать в суд на "Газпром"712

Досуг

Меценат Арсен Мелкумян подарував Оноківській громаді спортивний майданчик
Меценат Арсен Мелкумян подарував Оноківській громаді спортивний майданчик
Нещодавно завершилися роботи з монтування та встановлення нового багатофункціонального спортивного майданчика “Ужанський” у с. Оноківці, який має всі шанси стати центром спортивного життя села.
Сегодня, 17:1185
Насосная станция. Добавьте в свой быт комфорт
Насосная станция. Добавьте в свой быт комфорт
Для жителей многих частных домов весьма актуальна проблема обеспечения автономного водоснабжения. Самое простое решение — колодец и ведро или скважина и насос.
Сегодня, 15:0391
Mi Band снова удивляет: новый экран + расширенный функционал
Mi Band снова удивляет: новый экран + расширенный функционал
Фитнес-трекеры стали постоянными спутниками миллионов людей. Линейка Mi Band в этой категории самая популярная и многочисленная. Она переживает уже шестое обновление и с каждым разом удивляет сочетанием новых функций, производительности и автономности.
Вчера, 11:39161
Как проверить качество элитной и профессиональной косметики
Как проверить качество элитной и профессиональной косметики
Статья рассказывает о том, на что стоит обратить внимание при выборе и покупке натуральной элитной и профессиональной косметики.
11-июн-2021, 23:30317
Как упаковка изделий ручной работы влияет на продажи в 2021 году?
Как упаковка изделий ручной работы влияет на продажи в 2021 году?
Узнаваемость продукции представляет собой весьма приоритетное направление для многих компаний. Они делают её не только визуальной привлекательной, но и оригинальной, чтобы потребитель всегда смог узнать изделия знакомого бренда среди другой продукции представленной на полках.
11-июн-2021, 15:03288
Автоклав электрический: от “А” до “Я”
Автоклав электрический: от “А” до “Я”
Все реже украинцы покупают огневые автоклавы — с ними всегда велик риск прогадать. Или корпус под прямым воздействием огня начнет быстро портиться, или места между конфоркой и вытяжкой не хватит, или регулярное перетаскивание автоклава на плиту будет отнимать у вас все силы.
11-июн-2021, 14:51438

События

В прямом эфире репортер Fox News заявила, что телеканал затыкает ей рот
В прямом эфире репортер Fox News заявила, что телеканал затыкает ей рот
Репортер Fox 26 - хьюстонского филиала Fox News - Айвори Геккер 14 июня в прямом эфире заявила, что телекомпания затыкает ей рот.
Сегодня, 20:5128
О вхождении Украины в зеленую зону по коронавирусным критериям Евросоюза заявили в Киеве
О вхождении Украины в зеленую зону по коронавирусным критериям Евросоюза заявили в Киеве
Украина по состоянию на 14 июня по показателям заболеваемости COVID-19 вошла в "зеленую" зону по критериям ЕС.
Сегодня, 20:4730
Границы для украинцев открыл Израиль
Границы для украинцев открыл Израиль
Израильское правительство приняло решение об открытии границ для граждан Украины, которые должны будут заранее подать заявку на въезд в израильское дипломатическое или консульское учреждение по месту жительства или в Управление по вопросам народонаселения и иммиграции.
Сегодня, 17:3958
О чем интервью Путина, которое вышло за день до встречи с Байденом
О чем интервью Путина, которое вышло за день до встречи с Байденом
Сегодня ночью американский телеканал NBC опубликовал полную версию интервью с президентом России. Владимир Путин полтора часа отвечал на вопросы журналиста Кира Симмонса.
Сегодня, 15:2482
Обыски из-за пропажи доказательств по делу о крышевании Стерненко наркоточек прошли в райотделе полиции Одессы
Обыски из-за пропажи доказательств по делу о крышевании Стерненко наркоточек прошли в райотделе полиции Одессы
Во вторник, 15 июня, управление внутренней безопасности провело обыски в Киевском райотделе полиции Одессы.
Сегодня, 14:16108
На подпольной аренде складов во Львове зарабатывал директор предприятия Минобороны
На подпольной аренде складов во Львове зарабатывал директор предприятия Минобороны
Во Львове должностные лица государственного предприятия Министерства обороны Украины наладили коррупционную схему.
Сегодня, 14:0192
7 Днів