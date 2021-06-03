 

Заказ пиццы онлайн в Харькове

Досуг Вчера, 21:3845
Заказ пиццы онлайн в Харькове

 Итальянская пицца любима во всем мире. Это простое и сытное блюдо стало столь популярно, благодаря разнообразию начинки, что позволяет выбрать любимый вкус буквально каждому. Этим блюдом можно перекусить в обеденный перерыв, угостить гостей на вечеринке, порадовать детей. Приготовить её дома не сложно, были бы подходящие продукты. И многие хозяйки достигли в этом небывалых высот. Но есть ситуации, когда просто нет сил или желания стоять у плиты. И есть вкусная пицца онлайн заказать которую  можно  в пиццерии Double Cheese с доставкой по всему Харькову.

Блюдо одно, рецепты разные

  Родиной пиццы считается Неаполь. Именно там начали готовить это блюдо специально. А прежде рабочий люд просто складывал на пресную лепёшку всё, что мог найти. В приморских регионах брали морепродукты, в сельскохозяйственных краях проще было с помидорами и сыром. В итоге мы сегодня имеем большой выбор вариантов этого блюда. И появляются всё новые рецепты. Например, знаменитая пицца с ананасами была впервые приготовлена в Канаде в 60-х годах прошлого века. Её стали называть «гавайской», и она быстро завоевала популярность во всем мире. Кроме Италии, где к ней отнеслись настороженно. Вкусная пицца найдется и для мясоедов, и для вегетарианцев. Пицца с сыром дор блю и грушами порадует поклонников изысканных вкусов. Можно заказать сразу целый сет для большой компании. Пицца из Double Cheese всегда съедается без остатка, благодаря особому сырному бортику.  

 Выпечка специально для вас

   В меню Double Cheese только свежая выпечка. Только после заказа кулинары принимаются за приготовление пиццы. Пекари разбираются во всех нюансах вымешивания теста, соотношения соуса, начинки, сыра. Никакие замороженные полуфабрикаты в дело не идут. На сайте https://dc.kh.ua/ можно заказать горячую аппетитную пиццу с мясом, колбасками, грибами, морепродуктами, ананасами. В меню также стромболи и кальцоне. Это закрытые пироги  с не менее вкусной,  ароматной начинкой и традиционным томатным соусом. Перед выпечкой их посыпают сушеным базиликом, что делает их особенно ароматными.

    Пиццерия готовит и другие вкусные блюда. С пиццей можно заказать пасту, салаты, всевозможные закуски, безалкогольные напитки. Делать это в режиме онлайн очень просто и быстро. Состав продуктов, внешний вид, размер указаны во всех подробностях. Курьер доставит именно то, что было заказано.  

 

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