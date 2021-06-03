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Досуг Сегодня, 21:3741
Пицца в Днепре: где заказать доставку

Пицца — традиционное итальянское блюдо, которое уже полюбилось на территории разных стран. Украина — не исключение. Однако, чтобы пицца действительно была приготовлена с учетом итальянских традиций, нужно найти хорошее заведение.

Выбор сегодня предоставляется достаточно большой: существует много ресторанов и кафешек, у которых данное блюдо включено в меню. Но выбор на самом деле очевиден. Заказать пиццу Днепр рекомендует именно в компании InstaFood. Убедиться в этом помогут преимущества данного заведения перед другими. 

InstaFood: почему стоит сюда обращаться 

Компания InstaFood предлагает своим клиентам пиццу высокого качества и отличный уровень обслуживания. Это выражается в следующих моментах: 

  1. Предоставляется большое разнообразие. Для заказа доступна пицца Пепперони, Гавайская, Цезарь, Баварская, Чизбургер и ряд других. Также в меню вы найдете роллы, хачапури, салаты, суши, закуски и десерты.
  2. Пиццу можно заказать в трех размерах. 30 см — идеально подойдет для одного или двух человек, 40 см — покупают для небольшой компании, метровая пицца — с помощью такого блюда можно накормить целую группу людей на дружеской вечеринке.
  3. Компания гарантирует максимально быструю доставку. Сроки сообщаются при оформлении заказа. Зависимость идет от загруженности заведения и удаленности вашего адреса проживания.
  4. В процессе приготовления повара используют только качественные ингредиенты. Например, в тесто не добавляется маргарин, для начинки компания не покупает зелень, овощи и фрукты, содержащие ядохимикаты, пестициды или гербициды. Мясо приобретается у уже проверенных поставщиков, с которыми выстроено долгосрочное сотрудничество. 
  5. Регулярно на сайте появляются скидки и акции. Это позволяет покупать любимую пиццу по более привлекательной цене. Заведение работает без выходных в промежуток с 10:00 и до 22:00.

Пиццу Днепр советует заказать в компании InstaFood сразу по нескольким причинам: здесь готовят вкусно, качественно и быстро. Обращаясь сюда вы получаете такие преимущества: конкурентоспособные цены, доставку за минимальный промежуток времени и большой ассортимент пицц, которые готовятся с учетом итальянских традиций. В процессе приготовления используются только качественные ингредиенты. Компания печется о своей репутации, поэтому делает все возможное для безупречного обслуживания своих клиентов. 

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