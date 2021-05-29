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Досуг Сегодня, 21:4147
Международные перевозки из Китая и Турции

Многие украинские компании имеют торговые связи с поставщиками из Китая и Турции, соответственно нужна налаженная сеть международных автомобильных перевозок. Транспортировка товаров не зависит от времени суток или дня недели. Компания RDcargo имеет свой собственный автопарк, в который включены автомобили с разной вместимостью, то есть вне зависимости от габаритности груз будет доставлен.

Преимущества компании

GPRS-маячки, которыми оснащены все транспортные средства, предупредят о возникших форс-мажорах в пути, значит логисты смогут вовремя скорректировать маршрут. Чтобы начальный этап отправки прошел гладко, поставщику необходимо грамотно оформить груз в стране экспорта: всевозможные сертификаты, экспортная декларация и сам документ купли-продажи. Уже после переезда через границу, в стране импорта оплачиваются налоги и заполняются таможенные декларации. Помимо этого, нужно соблюдать правила перевозки в зависимости от вида продукции:

  1. Обычный товар.
  2. Скоропортящийся.
  3. Живой.
  4. Ценный.
  5. Опасный.
  6. Сыпучий.
  7. Длинномерный.
  8. Негабаритный.
  9. Неделимый.

Все водители компании имеют при себе пакет документов на техническое средство, чтобы не возникало инцидентов, связанных с задержкой автомобиля, а также исключительная лицензия для перевозки международных грузов. На сегодняшний день Турция является крупным поставщиком всевозможных товаров, которые имеют спрос на территории Украины. Связано это с тем, что товары дешевле, а значит выгодны для перепродажи. Для перевозки из Турции особенно популярны продукты питания. При погрузке ягод, фруктов и овощей поставщик предоставляет сведения о содержании нитратов и фосфатов, что их норма не превышена и не вредит человеческому здоровью. Для животных продуктов — ветеринарный сертификат и карантинный (если вывозится из мест, где распространены разные насекомые). Учитывая все эти нюансы, транспортная фирма RDcargo доставляет продукцию в сроки и без накладок, связанных с таможней.

За 10 лет работы компания доказала, что она надежный и выгодный партнер для сотрудничества и в состоянии оказать комплекс услуг, соблюдая все нюансы. Будет обеспечено сопровождение с момента подписания договора и до доставки в руки заказчику. Полная консультация по ВЭД-сделкам, контроль денежного расчета и таможенная очистка — все это проводится менеджерами компании, не обременяя вас.

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