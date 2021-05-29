Международные перевозки из Китая и Турции

Многие украинские компании имеют торговые связи с поставщиками из Китая и Турции, соответственно нужна налаженная сеть международных автомобильных перевозок. Транспортировка товаров не зависит от времени суток или дня недели. Компания RDcargo имеет свой собственный автопарк, в который включены автомобили с разной вместимостью, то есть вне зависимости от габаритности груз будет доставлен.

Преимущества компании

GPRS-маячки, которыми оснащены все транспортные средства, предупредят о возникших форс-мажорах в пути, значит логисты смогут вовремя скорректировать маршрут. Чтобы начальный этап отправки прошел гладко, поставщику необходимо грамотно оформить груз в стране экспорта: всевозможные сертификаты, экспортная декларация и сам документ купли-продажи. Уже после переезда через границу, в стране импорта оплачиваются налоги и заполняются таможенные декларации. Помимо этого, нужно соблюдать правила перевозки в зависимости от вида продукции:

Обычный товар. Скоропортящийся. Живой. Ценный. Опасный. Сыпучий. Длинномерный. Негабаритный. Неделимый.

Все водители компании имеют при себе пакет документов на техническое средство, чтобы не возникало инцидентов, связанных с задержкой автомобиля, а также исключительная лицензия для перевозки международных грузов. На сегодняшний день Турция является крупным поставщиком всевозможных товаров, которые имеют спрос на территории Украины. Связано это с тем, что товары дешевле, а значит выгодны для перепродажи. Для перевозки из Турции особенно популярны продукты питания. При погрузке ягод, фруктов и овощей поставщик предоставляет сведения о содержании нитратов и фосфатов, что их норма не превышена и не вредит человеческому здоровью. Для животных продуктов — ветеринарный сертификат и карантинный (если вывозится из мест, где распространены разные насекомые). Учитывая все эти нюансы, транспортная фирма RDcargo доставляет продукцию в сроки и без накладок, связанных с таможней.

За 10 лет работы компания доказала, что она надежный и выгодный партнер для сотрудничества и в состоянии оказать комплекс услуг, соблюдая все нюансы. Будет обеспечено сопровождение с момента подписания договора и до доставки в руки заказчику. Полная консультация по ВЭД-сделкам, контроль денежного расчета и таможенная очистка — все это проводится менеджерами компании, не обременяя вас.