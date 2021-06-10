Элитный салон красоты 365 STUDIO: стоит ли его посещать

Внешняя красота — область, на которую обращается очень много внимания. Именно поэтому многие стремятся поддерживать себя в хорошем тонусе. Однако, ухаживать за собой необходимо еще и ради себя. Психологами доказано, что эстетические процедуры для тела и лица повышают самооценку человека, помогают ощущать себя более уверенно среди других.

Если вы находитесь в поисках мастеров, которые будут бережно ухаживать за вашим телом, обратите внимание на компанию 365 STUDIO. Территориально она находится в центральной части Киева. По праву клиенты и специалисты считают студию 365 салоном красоты элитного класса.

В чем особенности обслуживания

Салон красоты 365 STUDIO в Киеве набирает все большую популярность. Такой результат достигается благодаря следующим моментам:

Имеется зона параллельных услуг. Здесь мастера над одним клиентом работают в 4, 6, 8 или 10 рук. Такой подход позволяет за один раз получить до 5 услуг. Это очень экономит время. Комбинируется количество и виды параллельных услуг в зависимости от предпочтений и потребностей клиента. Удобное расположение. Салон красоты находится в центральной части города. Следовательно, сюда можно без проблем добраться удобным для вас способом: на личном автомобиле, такси или на общественном транспорте. Благодаря студии вы сможете без проблем получить качественный и красивый макияж в центре Киева https://www.365studio.ua/ru/services/makeup/. Салон красоты тщательно отбирает поставщиков бьюти-товаров. Основными критериями оценки качества продукции становятся следующие моменты: безопасность ингредиентов, гипоаллергенность, поддержание глобальных экологических проблем и перерабатываемая упаковка. В студии можно записаться на разные виды услуг. Сюда входит не только макияж, но еще и косметология, парикмахерское искусство, расслабляющие и оздоровительные массажи, а также маникюрный салон https://www.365studio.ua/ru/salon-manikyura-v-kieve/.

Чтобы записаться на процедуру, даже не придется никуда идти. Сделать это можно через официальный сайт салона красоты. Вы сами выбираете для себя удобное время и день. Стоимость услуг прописана в прайс-листе. Если остались вопросы — обратитесь к администратору студии. Контактный номер для связи найдете на главной странице. Записываться рекомендуется заранее, тогда точно будут места на удобное именно вам время.





