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К чему дарят белые розы

Белые розы, одни из популярнейших во всех уголках земного шара. Несмотря на то, что в последние годы в семействе королевы цветов появляется масса сортов самых неожиданных и замысловатых оттенков, и отвоёвывают свою долю рынка у любителей экзотики, белые розы стоят особняком, являясь всегда актуальной классикой. 

Что символизируют и когда дарят белые розы

Значение роз белого цвета вполне очевидно и известно многим, они олицетворение – чистоты намерений и чувств, символ непорочности и искренности, юности и первозданной природной красоты. Меньше людей знают, что, кроме прочего, наши героини обозначают также начало нового этапа, отправную точку в пути, момент, когда человек находится на пороге больших изменений и грандиозных свершений, именно поэтому часто можно увидеть прекрасные нежные букеты в руках выпускниц или абитуриентов, лауреатов конкурсов и соревнований, и конечно же счастливых молодожёнов. В свадебной тематике белый цвет занимает особое место, так как бракосочетание в полной мере объединяет в себе все вышеперечисленные аспекты. Флористическая составляющая торжества также максимально ориентирована на использование этого оттенка, как в оформление и декорировании, так и при компоновке гвоздя программы – букета невесты.

Белые розы в флористике

Белые розы универсальный инструмент в руках флориста. Они, как не один другой цветок прекрасно гармонируют и сочетаются с составляющими любых форм и оттенков. Начиная от композиций, выполненных в близких тонах, и заканчивая яркими контрастными изделиями. Монобукеты, собранные только из белых роз также всегда пользуются большим спросом и огромной популярностью, они великолепно смотрятся и снежной зимой, и дождливой осенью, и знойным летом, не теряя своего шарма вне зависимости от погоды, трендов, настроения. 

Также стоит отменить, что любая подача флористической работы может гармонично выглядеть с нежными красавицами, будь то изящная и стильная шляпная коробка, антуражное и эффектное кашпо из древесины или природная корзина из натуральной лозы в деревенском стиле. Каждая вариация только выиграет, если в её состав включить белые розы.

Интересно, что белый цвет также не лишен своих характерных оттенков, начиная от белоснежного и заканчивая молочным. Говоря о розах, чаще всего можно встретить сорта с лёгкой зеленцой, нотками кремового, а также с классическими ровными тонами белого. Также выделяют два основных подвида розы, более привычные для всех одноголовые (стебель увенчан одним большим бутоном) и кустовые (растения с разветвленной структурой, усеянные небольшими бутончиками).

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К чему дарят белые розы
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