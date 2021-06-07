Возможные последствия геморроя

У каждого человека разного возраста мог быть дискомфорт или боль в заднем проходе во время испражнений. В запущенных случаях - кровь.

Эта деликатная проблема называется “геморрой”. По данным статистики, больных проктологическими заболеваниями становится в разы больше с каждым годом. Но пойти с этим вопросом к специалисту многие люди не решаются.

Опасность этого заболевания очень серьезная, помочь вам сможет врач-проктолог, который расскажет всё про лечение геморроя.

Осложнения при геморрое

Лечить заболевание необходимо на ранних стадиях развития. Этот недуг достаточно быстро прогрессирует и может иметь такие последствия: кровотечение, тромбозы, гнойные осложнения, полипы, рак. В таких случаях необходимо оперативное вмешательство.

Геморрой делится на четыре стадии:

на первой стадии ощущается небольшой дискомфорт, при котором узел может кровоточить во время дефекации;

при второй стадии выпадают геморроидальные узлы из ануса при напряжении. Но их можно вправить самостоятельно. Также возможно кровотечение, дискомфорт и зуд;

третья стадия характеризуется сильными хроническими болями и выпадением геморроидальных узлов, которые требуют ручного вправления;

четвертая стадия при геморрое самая опасная! Геморроидальные узлы самостоятельно не вправляются. Возникает тромбоз и сильное кровотечение. Лечение на этой стадии возможно только хирургическим путем. Операция сама по себе не сложная. А вот послеоперационный период необходимо провести в стационаре (около недели), затем пройти реабилитацию дома (до двух недель).

Записаться на обследование вы можете в клинике Daily Medical, где врач-проктолог подберет конструктивное лечение по вашим показаниям.

Заболевание делят на такие виды:

Внутренний геморрой находится в глубине анального прохода, поэтому при обычном осмотре его не увидеть. Выявить узлы можно при помощи таких обследований: аноскопия, ректоскопия или пальцевой осмотр.

Первые симптомы геморроя - появление крови.

При наружном геморрое узлы выпадают наружу, их можно перепутать с внутренними геморроидальными узлами. Узлы при дефекации не травмируются, поэтому крови практически нет. А вот болевые ощущения и застой крови приводит к тромбозу.

Комбинированный состоит из наружного и внутреннего геморроя, такой вид зачастую наблюдается при запущенных стадиях.

Для сохранения здоровья кишечника и прямой кишки необходимо правильно питаться и вести здоровый образ жизни. При первых симптомах боли в заднем проходе или крови на туалетной бумаге, незамедлительно обращайтесь к врачу-проктологу в клинику Daily Medical. Первые звоночки нельзя игнорировать, иначе рискуете оказаться на операционном столе.

Здоровья вам и вашим близким!