Барбершопы: история появления и преимущества

Сегодня в разговоре многих мужчин слышится такое непонятное для многих слово, как барбершоп. И это вполне естественно, так как это не просто парикмахерская или салон, где можно сделать стильную стрижку, а особое заведение для мужчин с определенной атмосферой и стилем. Подробнее о традиционных мужских парикмахерских нам расскажут специалисты ЦирюльникЪ Barbershop, одной из самых крупных сетей барбершопов в Украине.

Когда появились первые барбершопы

Такие заведения не являются новинкой. На территории Украины они назывались цирюльнями и возникли в 1920-х годах прошлого столетия. В Америке они начали появляться в 1930-х годах, а позднее и европейцы смогли оценить их неоспоримые преимущества. И сегодня данная сфера услуг пользуется большой популярностью.

В таких заведениях витал мужской дух, так как женщины сюда не заходили, поэтому представители сильного пола предпочитали здесь проводить свое время, делая современные и стильные стрижки, отдавшись в руки профессиональных мастеров. Пока барбер колдовал над бородой и шевелюрой клиента, тот мог спокойно общаться с другими посетителями, потягивая дорогое виски. Поэтому современные мужчины предпочитают посещать барбершопы и сегодня.

Барбершоп, что это такое?

Большинство современных мужчин тщательно следят за своим внешним видом, чтобы сделать свой образ более притягательным для женщин и уверенным для деловых партнеров. Поэтому многие люди вынашивают идею об открытии собственного барбершопа, следя за современными тенденциями мужской моды и возрождением старых традиций. Это так называемый мужской клуб, где можно не только сделать стрижку, но и поговорить в расслабленной обстановке с друзьями за стаканчиком крепкого виски.

Барбершоп — это своеобразная философия мужского мировоззрения. Какие же виды услуг они предоставляют? Это большой спектр услуг, который включает:

мужскую стрижку или ее коррекцию;

укладку волос;

стрижку и укладку бороды;

окрашивание седых волос;

камуфляж и моделирование бороды;

детские и подростковые стрижки.

Почему мужчины выбирают барбершопы

Они имеют массу преимуществ, хотя многие люди не понимают, в чем их отличие от обычной парикмахерской. Между тем разница между ними огромная. Барбершопы — это узкопрофильные заведения сферы услуг, где мужчинам могут придать новую форму бороды, а также побрить опасной или безопасной бритвой, чего не сделают в классической парикмахерской. Стрижки в барбершопах также сильно отличаются от общепринятых. Опытные мастера подберут максимально стильную и оригинальную прическу, которая полностью подойдет под общий имидж мужчины.

Также здесь царит особая атмосфера, созданная профессиональными дизайнерами. Большинству мужчин некомфортно посещать парикмахерские и салоны красоты с ярко раскрашенными стенами, выслушивать женские сплетни и видеть свое отражение в зеркалах с позолоченными оправами. В барбершопе такой неловкой ситуации не может быть априори. Здесь все создано для сильной половины человечества — от брутального оформления помещений до подбора специальных музыкальных композиций, а неспешные разговоры мужчин создают особую клубную обстановку, где клиенты чувствуют себя максимально комфортно. Их даже не пугают цены, которые на порядок выше, чем в обычных парикмахерских.

Косметика для барбершопа

В отличие от обычных парикмахеров, барберы используют в своей работе только высококачественные профессиональные косметические средства. Арсенал мастера в барбершопе состоит из:

матовой пасты и глины для волос;

помады;

масла;

воска;

бриолинов;

гелей.

Вся продукция подбирается с учетом требований современного рынка косметических средств по уходу за волосами и бородой. Такого большого ассортимента шампуней для различных типов волос и бальзамов нет ни в одной классической парикмахерской.

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