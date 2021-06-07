Как выбрать качественный профессиональный контейнер для сыпучих продуктов? Советы от экспертов «Нормак»

При хранении продуктовых запасов в кафе и ресторанах важно уделить особое внимание вопросу безопасности. Продукты должны храниться в плотно закрывающихся ёмкостях из качественного материала.

Кроме безопасности контейнеров, имеет значение и то, насколько они удобны для персонала. Профессиональные ёмкости способны значительно увеличить продуктивность работы за счёт продуманной конструкции.

Профессиональные контейнеры для сыпучих продуктов позволяют рационально использовать рабочие площади

Что важно знать о хранении сыпучих продуктов?

Для длительного хранения круп, сахара, муки, соли, макаронных изделий, специй и других сыпучих продуктов подходят боксы, которые:

исключают контакт продуктов с внешней средой;

не допускают попадания внутрь ёмкости посторонних предметов;

отличаются хорошей манёвренностью.

Ёмкость для продуктов должна быть прочной и устойчивой к деформациям.

Отличия профессиональных контейнеров от ёмкостей для бытового использования

Контейнеры, которые используются в заведениях общепита:

могут вмещать более 100 литров продукта;

имеют крышку, которая плотно закрывается, не допуская попадания посторонних предметов внутрь бокса;

производятся из прочных небьющихся материалов ( поликарбонат , полипропилен );

, ); имеют колёса для улучшенной манёвренности;

могут штабелироваться, позволяя сэкономить рабочее пространство.



Контейнер для сыпучих ингредиентов на колесиках, объемом 120 л.

Как выбрать качественный профессиональный контейнер для сыпучих?

Обратите внимание на свойства материала и прочность изделия

В заведениях общепита с боксами и контейнерами не всегда обращаются аккуратно. Чтобы контейнер прослужил максимально долго, он должен быть изготовлен из ударопрочного материала.

Оптимальный вариант — полипропиленовые ёмкости. Они рассчитаны на большие нагрузки. Полипропилен не разбивается и не откалывается. Такие контейнеры имеют долгий срок службы.

Для хранения холодных или горячих продуктов используйте термоконтейнеры из вспененного полипропилена: https://normak.com.ua/termokontejnery

Контейнер должен быть безопасным

Речь идёт об отсутствии в составе материала опасных химических соединений, которые могут мигрировать на продукты питания. Выбирайте контейнеры, не содержащие Бисфенол-А и другие вредные вещества.

Контейнер для сыпучих должен соответствовать требованиям HACCP и не содержать опасных веществ.

Выбирайте ёмкости с надёжной и удобной крышкой

Крышка контейнера для продуктов должна плотно закрываться. Для этого на ёмкости могут быть установлены специальные фиксаторы. Это позволит избежать проникновения внутрь ёмкости посторонних предметов.

Важно также, чтобы крышка открывалась максимально удобно и, желательно, одной рукой. Эта деталь значительно упростит работу персонала и увеличит продуктивность.

Дополнительная деталь в некоторых профессиональных контейнерах для сыпучих продуктов — держатель для лопатки. Он позволяет зафиксировать лопатку под крышкой таким образом, чтобы она не соприкасалась с продуктами.

Манёвренность

Масса заполненных ёмкостей может превышать 100 килограмм. В этом случае для упрощения транспортировки лучше выбирать боксы на колёсах.

Обратите внимание на простоту ухода за контейнером

Скруглённые углы в прямоугольных ёмкостях значительно облегчают мойку бокса. Важно также, чтобы поверхность изделия была гладкой и непористой. Такой контейнер не склонен к устойчивым загрязнениям и легко отмывается.

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