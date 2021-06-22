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Досуг Сегодня, 12:0862
Финмониторинг в Украине: три важных вопроса

В конце 2019 года Парламент принял так называемый закон о финансовом мониторинге №361-IX, который нацелен на снижение оборота незаконных финансовых средств, а также мониторинг всех видов деятельности бизнеса, работающего «в тени».

Таким образом, финмониторинг 2020 – это попытка государства сделать отечественное бизнес-пространсво легальным и максимально прозрачным. Но в то же время принятие такого закона вызывает множество вопросов – и не только в предпринимателей, но и простых граждан. Итак, попытаемся выделить самые актуальные моменты, которые, надеемся, позволят расставить все точки над «i».

Вопрос №1 Для чего нужен финмониторинг?

Международная организация Transparency International, занимающаяся вопросами борьбы с коррупцией, в 2019 году провела крупное исследования. Согласно результатам, Украина заняла 126 место (среди 180 государств!). Это указывает на то, что у нас достаточно высокие риски отмывания денег, коррупция и нелегальная предпринимательская деятельность в целом.

Принятие же Закона позволяет проверять и контролировать все рисковые финансовые операции юридических и физических лиц, устанавливать их личность, изучать и мониторить происхождение доходов и пр.

Вопрос №2 С какой суммы начинается финансовый мониторинг 2020?

Финансовый мониторинг 2020 предусматривает контроль транзакций, сумма которых превышает 400 000 грн. Что же касается тех операций, которые не подпадают под определение «не рисковые», их мониторинг осуществляться не будет. В частности:

  • Оплата кредита до 30 тыс. грн;
  • Снятие наличных средств из собственного счета;
  • Перевод денежных средств на уплату налогов, сборов, платежей коммунальных услуг, штрафов и пр.;
  • Перевод суммы до 5000 грн наличными;
  • Получение зарплаты, стипендии, пенсии на банковскую карту;
  • Переводите средства с карты на карту и т.д.

Кстати, о пяти главных моментах финмониторинга 2020 можно почитать на сайте аналитической системы YouControl - https://youcontrol.com.ua/ru/webinar/5-holovnykh-momentiv-finmonitorynhu-v-ukrayini/.

Вопрос №3 Что учесть во время проверки?

Во-первых, если ваша предпринимательская деятельность подпадает под финмониторинг, не стоит избегать подобных проверок и всегда быть наготове.

Во-первых, всегда реагируйте на запросы от государственных проверяющих органов, предоставив все необходимые документы, которые могут обосновать те или иные финансовые обороты.

Во-вторых, если игнорировать проверку, предоставлять недостоверную информацию или препятствовать проведению контроля, за такие действия предусмотрены значительные штрафы. Учтите это!

В-третьих, просто соблюдайте законодательство, сотрудничайте только с проверенными контрагентами, регулярно проверяйте свою компанию и бизнес-партнеров. Кстати, это можно сделать на https://youcontrol.com.ua/, где имеется максимально подробное досье на каждое предприятие (в т.ч. государственные), компанию, ФЛП и прочих субъектов хозяйствования.

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Теги: news, новости, Украина, финмониторинг, 7dniv, 7dnivinfo  
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