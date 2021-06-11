Основные правила выбора кухонного смесителя

На современной кухне нужны технологичные и удобные детали. Кухонный кран должен быть надежным и практичным, однако брать первую попавшуюся модель не стоит. К счастью, большой ассортимент позволяет найти лучшее решение на любой вкус и бюджет. Расскажем, на чем основывается выбор смесителя для кухни.

Из чего делают качественную сантехнику

На кухне очень важны надежность, гигиеничность и удобство. Необходимо, чтобы при частой эксплуатации кран служил долго и исправно, не ломался, не протекал, легко мылся. Поэтому и материал смесителя стоит выбирать с оглядкой на эти нюансы.

Хорошие краны делают из:

металла – сплавов никеля, хрома и других, лучшие из них не накапливают микробов и отлично противостоят коррозии;

латуни – она крепкая, не подвержена ржавчине;

нержавеющей стали – универсальное и гигиеничное решение, которое легко мыть;

с покрытием под фрагранит – такие модели отлично сочетаются с мойками из фрагранита, а также имеют привлекательный внешний вид.

Большой выбор расцветок удовлетворит даже самого избирательного покупателя. Оттенок и тип покрытия (матовое или глянец) стоит подбирать под общий интерьер. Классический металлический блеск всегда смотрится стильно и элегантно. А разноцветные декоративные покрытия сделают кран ярким акцентом кухни. Однако на первом месте все же должна оставаться надежность, а не красота.

Разнообразие конструкций

Сантехника различается по своим конструктивным особенностям:

изливу;

картриджу;

смешиванию воды.

Существует два типа излива – поворотный и неповоротный. Смеситель с поворотным изливом способен поворачиваться на 110-360°, что упрощает набор разных емкостей. Кран без поворота остается неподвижным, и струя всегда направлена в одно место. Но он реже ломается, по сравнению с первым вариантом. Лучшие картриджи для современной сантехники – керамические, 25-35 мм.

Что касается смешивания жидкости, тут есть три разновидности:

1. Вентильное

Устройства с вентилями простые и проверены годами. Их удобно поворачивать, напор увеличивается постепенно. Однако для получения оптимальной температуры воды иногда приходится делать это довольно долго. Привычные двухвентильные краны немного устарели и больше подходят для интерьеров в стиле ретро, а модели с одним вентилем проще в использовании и выглядят интереснее.

2. Рычажное

Настраивать струю при помощи рычага еще легче. Хотя, когда он плохо отрегулирован, струя сразу будет слишком сильной. Но с качественными моделями такой проблемы не возникает.

3. Двухрычажные

Такие модели станут отличным выбором для тех, кому необходимо подключить к одному крану как горячую и холодную воду, так и очищенную из фильтра.

Выбирайте хорошую сантехнику, широкий выбор которой представлен в онлайн-каталоге Franke. Смеситель от этого бренда прослужит вам долгие годы и сделает такую простую рутину, как набор воды, мойку продуктов питания или посуды более приятной.